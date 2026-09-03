Рынок подержанных пикапов вырос: самые популярные модели

«Автостат»: рынок б/у пикапов в июле увеличился на 8%

Вторичный рынок пикапов в России продолжает расти. В июле, по данным агентства « Автостат», жители страны купили 3364 подержанных машины этого класса – на 7,6% больше, чем в июле 2025-го.

Кстати, распределение спроса по маркам оказалось очень неравномерным: три бренда суммарно заняли 50,8% всех сделок. Лидирует Toyota – у нее 685 купленных пикапов с пробегом. Mitsubishi отстала несильно, остановившись на 605 экземплярах. Третья строчка у УАЗа: 418 автомобилей. Замыкают пятерку Great Wall (319) и Volkswagen (193).

Похожая иерархия сохранилась и в модельном зачете. Первое место снова у Toyota Hilux, который за месяц нашел 610 покупателей. Почти такой же результат у Mitsubishi L200 – 601 машина. Замкнул тройку УАЗ Пикап (418 шт.). Другие подержанные пикапы не дотянули до отметки 200 проданных машин.

За январь-июль 2026-го в России купили 22 350 пикапов с пробегом. Результат превышает показатель за первые семь месяцев 2025 года на 17,4%.

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