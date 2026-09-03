Как подороже сдать машину в трейд-ин? От чего зависит итоговая оценка?

Специалисты дали советы по подготовке автомобиля к сдаче в трейд-ин

Перед визитом к дилеру многие стараются навести идеальный порядок в машине. Но итоговая цена выкупа зависит не столько от потраченных усилий, сколько от того, как оценщик воспримет автомобиль в целом. Что действительно нужно сделать, на чем можно сэкономить и какие уловки распознают сразу?

В расчет принимается не только внешность и техническое состояние. Учитываются история обслуживания, юридическая чистота, пробег, комплектация и ликвидность модели на рынке.

«Оценщик смотрит на общую картину ухоженности и надежности», – объясняет директор департамента автомобилей с пробегом дилерской сети «Рольф» Вадим Черноусов.

Приводить кузов и салон в порядок вредно не будет. Однако ждать, что несколько часов в детейлинге прибавят к стоимости сотни тысяч рублей, вряд ли разумно.

С чего начинать подготовку авто к трейд-ину

Эксперты советуют прежде всего разобраться с технической частью. Стук в подвеске, подтеки жидкостей, ошибки по диагностике или неработающие тормоза повлияют на оценку гораздо сильнее, чем царапина на двери.

Вкладывать сотни тысяч в капитальный ремонт перед самой продажей обычно бессмысленно. Основатель группы компаний Wheelz (подбор, продажа и прокат автомобилей) Василий Максимов считает, что иногда выгоднее потратиться на косметику, чем пытаться устранить недостатки серьезными вложениями.

В «Рольфе» советуют вымыть кузов, тщательно убрать салон, отполировать фары, убрать мелкие сколы и потертости. Очевидные мелочи вроде изношенных щеток стеклоочистителя или перегоревших ламп тоже лучше заменить.

Заместитель генерального директора компании «ЕвроАвто» (техобслуживание и продажа автозапчастей) Илья Плисов обращает внимание на тонкую грань: автомобиль должен выглядеть ухоженным, но не создавать впечатление только что подготовленного к продаже. Главная цель – убрать ощущение запущенности, но не создать впечатление, будто износ пытались спрятать.

Почему не стоит переусердствовать с детейлингом

Слишком активная косметика запросто сыграет против владельца. Если кузов безупречно отполирован, салон почти новый, а под капотом видны течи и следы износа, оценщик начнет искать проблему.

«Выдает как раз-таки несоответствие внешности и технического состояния авто. Кузов может быть блестяще наполирован, а под капотом масляные течи из всех щелей, на днище коррозия и "мертвые" узлы, а по компьютерной диагностике куча ошибок», – говорит Максимов.

Профессионал все равно смотрит глубже, поэтому косметикой серьезные дефекты не скрыть. Новые коврики, восстановленный пластик или аккуратный руль могут улучшить первое впечатление, а вот полностью перешитый салон на машине с большим пробегом, наоборот, вызовет вопросы.

Аккуратнее и с химчисткой. Салон должен выглядеть свежим, но не обязательно пахнуть как с конвейера. По словам Плисова, некоторые средства оставляют резкий химический запах на недели, и вместо ощущения чистоты возникнет мысль, что продавец пытался скрыть следы эксплуатации.

То же касается восстановления кожи. Локальная подкраска потертостей способна освежить салон, но внимательный осмотр выдаст следы такой работы.

Что не стоит делать перед оценкой

Есть методы, которые специалисты категорически не рекомендуют. В частности, не нужно маскировать следы течей растворителями и специальными составами: поверхность станет визуально сухой, но неисправность останется.

Еще хуже – отключать контрольные лампы на приборной панели, чтобы погасить предупреждения. Профессиональная диагностика быстро покажет, что проблема никуда не делась.

В итоге скрытый дефект не только понижает оценку, но и увеличивает запас на неизвестность. Дилер закладывает дополнительный риск, не понимая, какие сюрпризы вылезут после выкупа.

Зато регулярные записи о ТО, чеки и документы о ремонте становятся ощутимым плюсом. По словам Плисова, данные стороннего сервиса о плановом обслуживании могут оказаться главным преимуществом, если они передавались в базы истории автомобилей. «Отсутствие истории сегодня заметно ухудшает восприятие автомобиля: даже хорошую машину без подтверждающих документов будут оценивать как более рискованную».

На какую прибавку можно рассчитывать

Точную сумму, которую подготовка добавит к цене выкупа, эксперты не называют. Итоговую стоимость определяет рынок и цена аналогичных предложений.

Максимов предостерегает от иллюзий: только за счет ухода машина существенно не подорожает. В нынешних условиях рассчитывать на существенное увеличение стоимости только за счет подготовки не стоит. Зато ухоженный автомобиль может привлечь больше внимания, быстрее найти покупателя и дать владельцу больше возможностей для торга.

Если у машины есть серьезные неисправности, сначала стоит прикинуть стоимость ремонта и возможный рост цены после него. Нелишним будет изучить рынок и состояние автомобилей-конкурентов, чтобы назначить разумную стоимость.

Впрочем, иногда машина с небольшим пробегом и без полировки стоит дороже — об этом «За рулем» уже рассказывал.