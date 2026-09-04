Названы машины с самыми ненадежными автоматами
Подержанная машина с автоматом – лотерея. Можно сэкономить, а затем отдать немало денег за ремонт коробки. Некоторые трансмиссии к тому же славятся коротким ресурсом – таких лучше избегать.
О том, какие агрегаты на вторичном рынке чаще всего подводят, сообщил руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев.
«К самым ненадежным трансмиссиям на вторичном рынке относятся роботы DSG концерна VAG, которые устанавливались на Volkswagen Tiguan первого поколения (до 2016 года) и Audi Q3 (до 2018 года). Также ненадежны вариаторы Jatco на Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander (2013−2017 годов), а также французские автоматические коробки DP0/DP2 – на Renault Duster», – пояснил Мамышев.
DSG остается слабым звеном и на более новых машинах: ресурс робота – примерно 150 тыс. км, дальше по статистике требуется замена сцепления и мехатроника. Особенно внимательно, по словам эксперта, стоит диагностировать автомобили 2013−2017 годов с пробегом больше 100 тыс. км. В зоне риска оказываются и вариаторы Jatco, и коробки DP0/DP2.
Любопытная деталь: не все роботизированные трансмиссии одинаково капризны. На некоторых китайских машинах, в частности на Chery Tiggo 4, они живут дольше немецких – это подтверждает опыт таксистов, заметил Мамышев. Как бы то ни было, любую из перечисленных коробок перед покупкой стоит подвергнуть тщательной диагностике.
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