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Названы машины с самыми ненадежными автоматами

Рушан Мамышев перечислил автомобили с самыми ненадежными АКП на вторичном рынке

Подержанная машина с автоматом – лотерея. Можно сэкономить, а затем отдать немало денег за ремонт коробки. Некоторые трансмиссии к тому же славятся коротким ресурсом – таких лучше избегать.

О том, какие агрегаты на вторичном рынке чаще всего подводят, сообщил руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев.

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«К самым ненадежным трансмиссиям на вторичном рынке относятся роботы DSG концерна VAG, которые устанавливались на Volkswagen Tiguan первого поколения (до 2016 года) и Audi Q3 (до 2018 года). Также ненадежны вариаторы Jatco на Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander (2013−2017 годов), а также французские автоматические коробки DP0/DP2 – на Renault Duster», – пояснил Мамышев.

DSG остается слабым звеном и на более новых машинах: ресурс робота – примерно 150 тыс. км, дальше по статистике требуется замена сцепления и мехатроника. Особенно внимательно, по словам эксперта, стоит диагностировать автомобили 2013−2017 годов с пробегом больше 100 тыс. км. В зоне риска оказываются и вариаторы Jatco, и коробки DP0/DP2.

Любопытная деталь: не все роботизированные трансмиссии одинаково капризны. На некоторых китайских машинах, в частности на Chery Tiggo 4, они живут дольше немецких – это подтверждает опыт таксистов, заметил Мамышев. Как бы то ни было, любую из перечисленных коробок перед покупкой стоит подвергнуть тщательной диагностике.

Чтобы не навредить электронике при диагностике коробки: «За рулем» уже рассказывал, как правильно снимать клемму АКБ.

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Источник:  Авто Mail
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