Названы самые популярные подержанные автомобили в России

Lada Priora и Toyota Camry вошли в топ-5 популярных авто с пробегом в РФ

Аналитики автомобильного портала «Дром» подвели итоги летней торговли на вторичном рынке. В июне – августе 2026 года наибольшим спросом у россиян пользовались пять моделей: Lada Priora, Lada Granta, Toyota Corolla, Lada 2114 Samara и Toyota Camry. Продажи каждой выросли – на 6, 16, 4, 4 и 1% соответственно. Данные приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу портала.

В целом, интерес к машинам с пробегом сохраняется, но расти перестал так быстро, как раньше. В июне покупательская активность оказалась на 20% выше, чем в прошлом году, в июле – лишь на 4%, в августе – на 2%. Итог трех месяцев – плюс 8% к аналогичному периоду.

Китайские бренды, как и прежде, показывают наибольший рост: суммарно они прибавили 34%. Среди отдельных моделей выделились Haval Jolion (+81%), Chery Tiggo T11 (+9%) и Lifan X60 (+3%). Немецкие марки увеличили продажи на 15% – покупатели чаще всего брали Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класса и BMW 5-й серии. Японские модели подросли на 8% (бестселлеры – Toyota Corolla, Toyota Camry, Honda Fit), корейские – на 6%. Остальные европейские и американские автомобили набрали 9%. Единственное снижение зафиксировано у отечественных марок: минус 1%.

«За рулем» недавно рассказал о росте продаж гибридов и локальных моделей в России.