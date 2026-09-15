Рама, дизель, полный привод — брутальная новинка скоро в России

Стали известны сроки старта продаж дизельного полноприводного пикапа 212 в РФ

Пикап от китайского бренда 212, принадлежащего BAW, появится в России уже осенью.

Модификация, фигурирующая в прессе под названием 212 Pick-Up (а также как 212 P01 и Explorer 01), должна получить российское Одобрение типа транспортного средства в октябре 2026 года – источник сообщает об этом, ссылаясь на компанию «Кайхэ Автомобильная Группа», официального дистрибьютора китайской марки в России. Напомним, 212 Pick-Up является развитием модели 212 T01, которая в России уже официально представлена.

Более того, у базового внедорожника тоже есть дизельная версия – она стоит 4 650 000 рублей. Однако силовой агрегат пикапа будет другим: вместо 2,0-литрового турбодизеля, развивающегося 166 л.с., тут используется мотор 2.3 на 190 л.с. с чугунным блоком цилиндров. Этот двигатель с ниссановскими корнями известен по Nissan Navara. Правда, речь пока лишь о китайской спецификации – стоит дождаться октября, чтобы понять, каким будет пикап 212 в РФ.

Ранее «За рулем» рассказал, что в России испытывают BAW 212 T10 – это трехдверка на той же базе.