Кроссовер Lada, дизельный Патриот: чем еще удивит авторынок этой осенью

Lada Azimut, Sollers S9, обновленный УАЗ Патриот и другие автоновинки этой осени

Осенний сезон на российском авторынке обещает стать самым плотным за последние годы – новинки доберутся практически до всех ценовых сегментов, от недорогих кроссоверов до флагманских гибридов. Подборку рыночных премьер ближайших месяцев подготовила «Газета.Ru».

Премьеры российских заводов

Главная отечественная премьера – Lada Azimut, первый кроссовер в истории марки. Машину построили на модернизированной платформе Vesta: на конвейер она встанет уже в сентябре, а до дилеров доберется до конца года. На старте предложат два атмосферных двигателя – базовый 1.6 на 120 л.с. с 6-ступенчатой механикой и 1.8 на 132 л.с. с вариатором.

Ульяновский автозавод отвечает сразу двумя новинками. Рамный Sollers S9 сделали на базе пикапа ST9, зато заднюю пружинную подвеску настроили на комфорт. Под капотом – 2,0-литровый турбодизель на 163 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом, жестко подключаемый полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Есть пяти– и семиместная версии.

Обновленный УАЗ Патриот наконец получил долгожданный 2,0-литровый турбодизель на 136 л.с. и новую 6-ступенчатую механику. Вдобавок – светодиодная оптика и динамические поворотники.

Китайские флагманы и параллельный импорт

Китайские марки делают ставку на крупные модели. Wey V9X – полноразмерный гибрид на платформе GWM One: 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя выдают суммарно 598 л.с. Салон строго шестиместный.

У Deepal S09 при длине 5205 мм отдача достигает 492 л.с., а запас хода переваливает за 1000 км, из которых до 210 км – на электротяге. Пневмоподвеска, холодильник и кресла с функцией «нулевой гравитации» тоже в списке.

Volkswagen ID. ERA 9X за 11,4 млн рублей удивит гибридной установкой на 517 л.с., тремя дисплеями, потолочным экраном на 21,4 дюйма и задней подруливающей осью. Привезут его по каналам параллельного импорта.

Замыкает список локализованный Tenet T9 – версия Chery Tiggo 9 калужской сборки с 245-сильным турбомотором от 3,95 млн рублей.

Еще один вариант для тех, кто ищет подешевле, – GAC GS4 пятого поколения. Такую машину можно привезти по параллельному импорту от 2,5 млн рублей.

Про другую новинку, обновленный Geely EX5, «За рулем» уже рассказал.

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