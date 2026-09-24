Мощный внедорожник Haval стал доступнее благодаря двум новым версиям

Haval Raptor Plus в новых версиях Ultra и Soul стоит от 2,38 млн рублей

В Китае ценник на Haval Raptor Plus с «старшей» тяговой батареей пересмотрели вниз. Случилось это после того, как в продажу вышли сразу две новые комплектации кроссовера – Ultra и Soul, отличающиеся друг от друга оформлением.

Haval Raptor Plus

О начале продаж Haval Raptor Plus в Поднебесной объявили в мае 2026 года. Ближе к сентябрю появились сообщения, что GWM готовит внедорожную комплектацию под названием Soul, – теперь ее можно купить. Вместе с ней до рынка добралась и более «городская» модификация Ultra.

Обе новинки идут с тяговой батареей на 44,7 кВт·ч, которой хватает на 255 км чисто электрического пробега. Городской Ultra оценили в 189,8 тысячи юаней – это около 2,38 млн рублей. Внедорожный Soul обойдется в 196,8 тысячи юаней (примерно 2,47 млн рублей). Так что весь модельный ряд Raptor Plus в Китае теперь укладывается в 169,8-209,8 тысячи юаней, то есть в 2,13-2,63 млн рублей.

Внешне Soul выделяется крупными блоками головной оптики с круглыми элементами ДХО. Решетка радиатора и бамперы здесь тоже другие, а на капоте красуется воздухозаборник. Диски – 18-дюймовые, с внедорожными шинами. Кузов окрашен в оранжевый, внутри – черная отделка с контрастной строчкой. Ultra, напротив, снаружи не отличается от стандартного исполнения.

Почему новинки дешевле? Главная причина – экономия на комплексе активных ассистентов водителя с LiDAR-сенсором на крыше. Правда, для Soul этот пакет опций можно докупить отдельно. Все остальное оснащение совпадает с более дорогими Ultra Leading и Ultra Leading с 7-местным салоном, которые стоят 205,8-209,8 тысячи юаней (2,58-2,63 млн рублей).

Haval Raptor Plus

В список оснащения Ultra и Soul входят блокировка заднего дифференциала, система кругового обзора и 12 динамиков. Есть и беспроводная зарядка для смартфона, а также обогрев с вентиляцией у всех сидений. Передние кресла вдобавок получили массаж, задним пассажирам достались складные столики.

Габариты Haval Raptor Plus – 4912 х 1950 х 1905 мм. Салон бывает как на пять, так и на семь мест. Под капотом в любом случае трудится связка из 1,5-литрового ДВС и пары электромоторов, а их отдача зависит от батареи и лежит в диапазоне 381-449 л.с.

Интерьер Haval Raptor Plus

Младшая версия Raptor Plus довольствуется аккумулятором на 23,7 кВт·ч и проезжает 140 км по циклу CLTC на одной электротяге. Следующая – 192 км с батареей 33,7 кВт·ч. Топовый вариант выдает 449 «коней» и несет на борту уже упомянутые 44,7 кВт·ч, благодаря чему способен преодолеть 255 км без запуска ДВС.

О том, какие сенсоры и системы распознавания получают новые модели, «За рулем» рассказывал еще недавно.

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