Volkswagen превратит свои автомобили в игровые приставки с «Тетрисом»

Volkswagen будет оснащать авто платформой AirConsole с 20 играми с 2027 года

Автомобили Volkswagen 2027 модельного года получат игровую платформу AirConsole, которую сделала компания N-Dream. Как сообщает Carscoops, мультимедийная система машины, по сути, начинает работать как игровая консоль.

Механика незатейливая: картинка выводится на экран мультимедиа, а геймпадами становятся смартфоны пассажиров. На старте в списке около 20 игр – среди них Tetris, UNO Car Party! и Pac-Man Championship Edition.

Volkswagen AirConsole

В части моделей появится связка с атмосферной подсветкой салона: световые сценарии будут идти синхронно с тем, что происходит на экране. Причем в ряде игр появится брендированный контент Volkswagen – в специальной версии Pac-Man энергетические шарики заменены логотипами марки, а бонусные фрукты – культовыми автомобилями бренда. Играть, правда, разрешено только при стоящем автомобиле.

На рынке США сервис будет доступен на Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R и ID. Buzz.

AirConsole войдет в пакет подключаемых сервисов In-Vehicle Premium. Владельцам Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan и Golf дадут бесплатный пробный период на три месяца, а вот для ID. Buzz он длиннее – целый год. Потом подписка обойдется в $149 в год. В нее входят не только игры: от создания точки доступа Wi-Fi до расширенной навигации и голосового управления.

Похожие игровые решения уже применяют и другие марки – в частности, BMW и Tesla.

О том, как электромобиль Volkswagen проехал вокруг Земли без единой поломки, «За рулем» уже уже рассказывал.

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