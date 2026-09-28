Двигатели, колеса, полный привод Lada Azimut — расклад по комплектациям!

Фофанов: у Lada Azimut будет три комплектации с колесами 16, 17 и 18 дюймов

Директор проекта Lada Azimut рассказал о некоторых нюансах комплектаций новой модели Lada.

В ходе торжественного старта серийного производства кроссовера Lada Azimut директор проекта Lada Azimut Николай Фофанов рассказал, какие колеса будут стоять на первом кроссовере АВТОВАЗа. По его словам, планируется три уровня оснащения — по заводской терминологии они именуются Е1, Е2 и Е3. Базовая комплектация (Е1) будет оснащаться колесными дисками 16".

Вторая (Е2) получит диски 17", а на топ-версии Е3 стоят 18-дюймовые диски с шинами 205/45 R18. Крепление колес во всех версиях — на пяти болтах.

Прояснилась и ситуация с силовыми агрегатами: связку двигателя 1.6 с вариатором на заводе не закладывали, отметил Фофанов. Сейчас (до появления турбоверсии) в серийном производстве находятся машины в двух модификациях: либо атмосферный мотор 1.6 (120 л.с.), сагрегатированный с 6-ступенчатой МКП, либо старший атмосферник 1.8 (132 л.с.), работающий с вариатором.

Оба эти варианта – переднеприводные. Но, как уточнил руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский, полноприводная версия будет позже, и она будет оснащена гибридной силовой установкой.

Ранее «За рулем» раскрыл характеристики полноприводного Азимута.