В России начали продавать добротный седан Volkswagen дешевле 2 млн рублей

Седаны Volkswagen Bora из Китая предлагаются в РФ с ценами от 1 76 млн рублей

Российский авторынок продолжают насыщать машины европейских марок, которые собирают на совместных предприятиях в Китае. Один из таких вариантов – седан C-класса Volkswagen Bora: его выпускают на мощностях FAW-Volkswagen, а в нашу страну везут по альтернативным схемам. Средний ценник стартует примерно от 1,76 млн рублей.

Интерьер Volkswagen Bora

Самое доступное предложение – 1 755 000 рублей: за эти деньги новый Volkswagen Bora готовы привезти под заказ во Владивостоке. В такую комплектацию входят кондиционер, цифровая приборная панель, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кожаный мульти-руль, тканевая обивка сидений, электропривод зеркал, электростеклоподъемники и литые диски.

Новосибирцам предлагают версию побогаче – за 1 850 000 рублей. Люк в крыше, кожа вместо ткани, запуск двигателя кнопкой и увеличенные двухцветные литые диски – вот чем она отличается от владивостокского варианта.

Есть и подороже. В Самаре несколько таких седанов выставили по 2 060 000 рублей, а в Воронеже новую «Бору» можно заказать за 2 230 000. Правда, фактические суммы при поставке под заказ всегда плавают: на них влияют курс валют, расходы на логистику, таможенные платежи, утильсбор и ряд других факторов.

Volkswagen Bora

Автомобили, которые уже находятся в стране, обойдутся дороже. В Казани новый седан 2023 года выпуска без пробега и с уплаченным коммерческим утильсбором продают за 2 450 000 рублей. Аналогичная «четырехдверка» 2025 года производства в Санкт-Петербурге тянет уже на 2 800 000.

Силовая установка у всех предлагаемых сейчас седанов идентичная. Это бензиновый турбомотор TSI объемом 1,2 литра мощностью 116 л.с., который попадает под льготный утильсбор, в паре с семиступенчатым роботом DSG.

Тем временем предложение по новым Volkswagen Tiguan L Pro из Китая разрослось до нескольких сотен машин. Эти кроссоверы от совместного предприятия SAIC-Volkswagen продают в России и из наличия, и под заказ. В конце сентября цены на одном из классифайдов начинались в среднем от 4,2 млн рублей.

А о том, какой мотор реально доедет до 300 тысяч километров, «За рулем» уже рассказывал.

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