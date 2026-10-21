С какими проблемами можно столкнуться при покупке «параллельной» иномарки

Эксперт Матвеев назвал 4 проблемы иномарок, ввезенных по параллельному импорту

Покупка машины иностранного бренда, который ушел из России или свернул здесь бизнес, – история с сюрпризами. Причем речь не только о деньгах. О целом наборе подводных камней рассказал автоэксперт Алексей Матвеев.

Главная сложность – цифровая инфраструктура производителя. «Современные автомобили сильно завязаны на цифровую инфраструктуру производителя, которая для российского рынка сегодня фактически недоступна. С западными марками ( BMW, Mercedes-Benz, Kia, Skoda) проблемы начинаются там, где раньше все казалось простым. Оригинальный блок, привезенный через параллельный импорт, не всегда заработает: часто нужна активация через сервер производителя, к которому доступа нет», – рассказал Матвеев.

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Электроника западных марок

Особенно остро это ощущается на электронных системах. Камеры ADAS после замены лобового стекла калибруются только на дилерском оборудовании. Услуга дорогая, да и доступна не везде.

Отсутствие официальных технических регламентов тоже добавляет хлопот. Диагностика занимает больше времени, а вероятность ошибок растет. В результате страдает и качество обслуживания, и кошелек клиента.

По сути, владелец машины западного бренда сталкивается с проблемами там, где раньше все казалось простым. Привычные процедуры требуют дополнительных усилий, причем результат не всегда предсказуем.

Кредитные авто из ближнего зарубежья

Отдельная история – машины, привезенные из Киргизии, Узбекистана или Казахстана. Через время после покупки может выясниться, что автомобиль брали в кредит или лизинг и перепродавали через цепочку посредников.

Когда прежний владелец перестает платить, машину объявляют в розыск через Интерпол. Претензии при этом предъявляют уже российскому покупателю.

Дальше – ГИБДД снимает автомобиль с учета. Вернуть деньги в такой ситуации практически невозможно.

Китайские марки и поиск запчастей

Нестабильна ситуация и с китайскими марками, которые активно ввозятся по каналам «серого» импорта. После рядового ДТП найти оригинальные кузовные детали и оптику очень сложно: их почти не поставляют.

Владельцы ищут запчасти на авторазборках или заказывают из Китая. Ожидание затягивается. Да и полученная деталь не всегда подходит к автомобилю.

«При этом «оригинальность» запчасти не гарантирует результата: узел может быть заводским, но не заработать из-за программных ограничений или привязки к конфигурации автомобиля. В итоге траты складываются не только из цены детали, но и из расходов на возврат, повторные заказы и проверки», – заключил эксперт.

Сервис для «серой зоны»

Автомобили «серой зоны» – Lixiang, Zeekr, BYD, Geely, Changan и другие – на рынке представлены широко. А вот качественных сервисов по ним мало.

Поставки уже дают сбои. Сложный ремонт батареи или электрооборудования делают единичные станции, и цена там высокая.

Если присутствие бренда продолжит сокращаться, машина потеряет в ликвидности. Обслуживание станет еще труднее и затратнее.

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