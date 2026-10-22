Москвич 3 — сиденья теперь российские

«Москвич» начал комплектовать кроссоверы Москвич 3 российской набивкой сидений

Очередной шаг по локализации Москвич 3 – на конвейер столичного завода начала поставляться российская набивка сидений.

Поставщиком данной позиции на «Москвич» стал тольяттинский завод «АФТ-Сиденья», ранее являвшийся производственной площадкой французского автокомпонентного гиганта Faurecia, в 2024-м сменивший управление.

Производитель традиционно работал с АВТОВАЗом, а теперь – и с «Москвичом», который до этого получал набивку сидений от китайского партнера.

Напомним, Москвич 3 – это фактически локализованный JAC JS4 (Sehol X4).

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В Москве его делают по полному циклу и с высокой локализацией: сейчас, помимо указанного обновления, на машинах российские шины, колесные диски, пластиковые элементы, стекла, аккумуляторы и другие компоненты. Это самая популярная модель бренда – за 6 месяцев 2026 года продано около 8 тысяч «третих» Москвичей. В начале 2026-го модель обновилась – как раз по сиденьям, а еще по заднему бамперу.

Ранее «За рулем» рассказал, что в 2027-м модель ждет более масштабная модернизация.