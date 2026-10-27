Эти машины реже всего попадают в аварии в России: статистика от страховщиков

УАЗ-3151 стал самым безаварийным по КБМ за III квартал 2026 года с 50,5%

Сервис «Страховка.ру» изучил коэффициенты бонус-малус (КБМ) 636,5 тыс. своих пользователей за третий квартал 2026 года и составил рейтинг автомобилей по доле безаварийных водителей.

КБМ – это показатель безаварийности водителя, который страховые компании используют при расчете стоимости полиса ОСАГО. Чем реже автомобилист становится виновником ДТП, тем ниже коэффициент и дешевле страховка. Обратная зависимость тоже работает.

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На первом месте оказался УАЗ-3151: 50,5% его владельцев имеют минимальный КБМ, а на водителей с высокой аварийностью приходится всего 0,3%.

Рядом расположились Nissan Terrano (44% безаварийных и 1,2% высокоаварийных), Lada Niva с кузовом 2131 (44% и 0,7%), Lada Niva 2121 (42% и 1%), Renault Duster (42% и 1%) и Nissan X-Trail (42% и 1%).

По сути, в верхней части списка собрались внедорожники и кроссоверы. В «Страховке.ру» предполагают: такие машины чаще используют за пределами оживленных городских и загородных дорог, где риск ДТП ниже.

Lada 2114 – антилидер по аварийности

Самой проблемной моделью стала Lada 2114. Доля водителей с КБМ выше 1,76 – в исследовании их отнесли к высокоаварийным – составила 5%. При этом на автомобилистов с минимальным КБМ 0,46 пришлось 15%.

В этот же список попали Kia Spectra (4,5% высокоаварийных и 16% безаварийных), Lada Priora 2172 в кузове хетчбек (4% и 14%), Lada Priora 2170 в кузове седан (4% и 11%), Chevrolet Lanos (4% и 16%) и Lada 2110 (4% и 16%).

Почему так? В сервисе отмечают: на таких автомобилях часто ездят новички. Начинающие водители нередко покупают недорогие подержанные машины – Chevrolet Lanos выпускался с 2005 по 2009 год, а Lada Priora в кузове хетчбэк (2172) – с 2008 по 2015 год.

Среди владельцев Lada Priora доля автомобилистов с КБМ 1,17, который в исследовании используется для категории начинающих водителей, составила 28%. Дальше идут Lada Priora в кузове хетчбек – 26% и Lada 2114 – 24%. В общем-то, в этой категории преобладают доступные отечественные модели, включая те, что уже сняты с производства.

О том, какие модели чаще всего берут на вторичке до 3 млн рублей, «За рулем» уже рассказывал.

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