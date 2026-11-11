Страховщики назвали самые доступные в обслуживании машины: полный список

Средняя выплата за китайское авто — 147 тыс. рублей, за европейское — 188 тыс.

Российский авторынок в 2022 году переменился резко – так описывает ситуацию Виктор Толстой, начальник управления аналитики блока заботы о клиентах компании «Росгосстрах». По тому, насколько реально отремонтировать автомобиль, он разбил весь парк на три категории.

Самая тяжелая – премиальные европейские марки: BMW, Land Rover и Volvo. Официальных поставок по ним нет, а цены на запчасти подскочили более чем на 150%.

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Вторая группа – корейские и японские автомобили. Подорожание здесь примерно на уровне инфляции, сложности возникают с отдельными сложными узлами, зато параллельный импорт, например через Арабские Эмираты, помогает вопрос закрыть.

География поставок запчастей поменялась кардинально. Раньше основной поток шел через Латвию и Польшу, теперь в списке Турция, Арабские Эмираты, Казахстан и Китай.

Третья часть – китайские автомобили. Их доля в страховом портфеле компаний сейчас составляет порядка 54%.

Что не так с запчастями для китайских авто

Запчастей много, доставляют их быстро, цены растут медленнее инфляции, а по некоторым позициям даже снижаются. Но есть специфика: брендов огромное количество, модельный ряд обновляется раз в полтора-три года, и создавать большой запас производители не заинтересованы.

Отсюда и мелкие компании-изготовители. Вроде бы деталь от вашей машины, а установить ее невозможно: крепление отличается от заводского. Единственный вариант избежать этого – локализация производства, считает эксперт.

Второй фактор, влияющий на доступность запчастей, – старение автопарка. В среднем по России возраст машин – 15,5 лет, а за Уралом он перевалил за 20. Проблема в том, что такие модели уже сняли с производства и запчасти к ним не выпускают.

Средние выплаты по каско и ОСАГО в цифрах

Если вернуться к стоимости восстановления после аварии, дешевле всего обходится ремонт отечественных автомобилей. Средняя выплата по каско по ним – 90 тысяч рублей, за китайскую марку платят 147 тысяч, за машину из Европы, Кореи, Японии или США – 188 тысяч. Средний чек по всем моделям – 146 тысяч рублей.

Скромнее всего в «отечественной» группе выглядит Lada Iskra – 52 тысячи рублей. Дороже других обходятся кроссоверы российской сборки под новыми брендами: Tenet T8 – 182 тысячи, Solaris HC – 134 тысячи, Xcite X-Cross 7 – 132 тысячи.

По ОСАГО картина похожая: 69 тысяч рублей у отечественных машин против 93 тысяч у китайских марок и 95 тысяч у привычных иномарок. Минимальные суммы – у старых моделей Lada: «девятка» 36 тысяч, «пятерка» 39 тысяч, «семерка» 43 тысячи.

Среди китайских моделей доступнее прочих Changan UNI-S, Haval H7 и Tank 300 – по Changan UNI-S средний чек составил 109 тысяч рублей. На другом полюсе премиальные модели и гибриды. Возглавляет список Voyah Free: в среднем 398 тысяч рублей за страховой случай, сопоставимые суммы приходятся на Volkswagen Touareg и Mercedes-Benz GLE. Дальше идут Jaecoo J8 (260 тысяч), Chery Tiggo 9 (256 тысяч), Exeed RX (250 тысяч) и Tank 500 (244 тысячи).

Если смотреть на ОСАГО, китайская машина дает, в среднем, 93 тысячи рублей – почти как привычная иномарка (95 тысяч). Самыми дешевыми оказались возрастные модели, продававшиеся в России еще до 2022 года: Great Wall Hover – 64 тысячи, Changan CS55 Plus – 69 тысяч, Lifan X60 – 72 тысячи.

Changan CS55 Plus

Из привычных иностранных марок минимальный чек по каско у Renault Duster – 107 тысяч рублей. Максимальные выплаты – по Porsche Cayenne (463 тысячи за случай), Volkswagen Touareg (391 тысяча) и Lexus LX (282 тысячи). Абсолютный рекорд статистики – Audi Q7 со средним чеком 753 тысячи рублей, правда, выплат по этой модели было всего 23.

В ОСАГО привычные иномарки по-прежнему доминируют: на них приходится 74% всех выплат против 30% в каско. Причина – возраст парка: новые машины этих марок в России почти не продаются, зато старые продолжают ездить. Средняя выплата по ОСАГО составила 95 тысяч рублей, а дешевле всего обходятся возрастные бюджетные модели: Daewoo Matiz – 53 тысячи, Chevrolet Lanos – 53 тысячи, Daewoo Nexia – 58 тысяч.

О том, как непросто бывает с запчастями для китайских авто, «За рулем» уже рассказывал на примере владельцев Geely EX.

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