Рейтинг автоновостей с 2 по 8 февраля

Что интересовало посетителей ZR.RU в период со 2 по 8 февраля? Что волновало, вызывало споры, радовало или, наоборот, огорчало? Более чем наглядные ответы на эти вопросы — в десятке наиболее популярных новостей за неделю. Этот, в каком-то смысле, «хит-парад» мы собрали исходя из сухих цифр статистики: наш Top-10 составлен на основе количества посещений по состоянию на вечер 8 февраля. Сегодня экспертом, оценивающим тройку самых популярных новостей, станет заведующий заведующий отделом безопасности и права журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.

1. АВТОВАЗ выпустил первые «люксовые» Priora. В январе 2008 года с главного конвейера сошли 50 опытных седанов Lada Priora в комплектации «люкс», которая основана на варианте исполнения «норма». В дополнение к опциям этого варианта «люксовые» Priora оснащаются передними противотуманными фарами, антиблокировочной системой тормозов, подушкой безопасности пассажира, подогревом передних сидений, электростеклоподъемниками задних дверей, а сиденья и двери получили бархатную обивку. Первая партия седанов уже отправлена в сервисно-сбытовую сеть для демонстрации в шоу-румах. (06.02.08)

2. Стикер ОСАГО будет отменен. С 1 марта 2008 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В частности, надоедливый стикер, который необходимо было клеить на ветровое стекло в знак того, что автомобиль застрахован, будет отменен c 1 марта 2008 года. (04.02.08)

3. Хэтчбек Priora и мелкосерийная Lada Kalina Sport получат новые двигатели.В 2008-м году ВАЗ выпустит новые силовые агрегаты, которые обладают улучшенными потребительскими характеристиками. Пресс-служба завода сообщает, что для освоенных в минувшем году двигателей 21126 (1,6 л) для Lada Priora и 11194 (1,4 л) для Lada Kalina предусмотрена более простая технология обслуживания. В двух новых двигателях применен привод газораспределительного механизма, не требующий регулировки и замены. Lada Kalina Sport, которую завод обещает запустить в серию летом, получит модернизированный 16-клапанный мотор (1,6 л. 125 л.с.) и новую трансмиссию. (06.02.08)

4. Компактный хэтчбек Peugeot 207 неожиданно стал для многих самым продаваемым автомобилем в Европе, потеснив тем самым популярнейший Volkswagen Golf. Peugeot решило выпустить кабриолет 207 CC, спортивный 207 GTi THP 175 и универсал 207 SW. Стоимость трехдверного хэтчбека с 1,4-литровым мотором в Великобритании составляет 9295 фунтов, а за его «заряженную» версию 207 CC GT HDi придется заплатить почти в два раза дороже (17345 фунтов). (03.02.08)

5. Австралийцы отличились, построив самый большой байк в мире.Колосс строился на протяжении трех лет. Особенно шокируют размеры мотомонстра: зверюга вымахала на 9 метров в длину и на 3 в высоту. Австралийскому чуду, которое весит 13 тонн, не составляет труда раскатывать в лепешку легковые автомобили, чем оно с успехом и занимается на различных шоу. (04.02.08)

6. В ночь с 6 на 7 февраля произошла очередная кража автомобиля «Порш». Из охраняемого гаража, находящемся в Южном Бутово, неизвестными был угнан Porsche Cayenne Turbo. Противоугонная система не помогла предотвратить угон дорогой машины. Это уже далеко не первый случай кражи «Порш». И, как в случаях с прежними угонами, злоумышленники пока не найдены.(07.02.08)

7. На автосалоне в Чикаго состоится презентация Mitsubishi Galant 2009-го модельного года. На выбор покупателей предложат 4 версии модели: Galant Ralliart, V6 Sport, Sport edition и ES. Самым мощным окажется Galant Ralliart с более жесткой, чем у «гражданских» моделей подвеской. Под капотом у него разместится 3,8-литровый V6 мощностью 258 л.с. Двигатель агрегатируется с пятиступенчатой автоматической коробкой передач Sportronic. Galant V6 Sport располагает таким же 3,8-литровым силовым агрегатом, но мощность в этой комплектации чуть меньше — 230 л.с.(04.02.08)

8.Новый компактный кроссовер Edge Sport 2009-го модельного года.Официальные фотографии новинки уже выложены в интернете, но о ее техническом оснащении пока информации нет. Известно лишь, что автомобиль получил обвес, который заметно улучшил его аэродинамические характеристики. (06.02.08)

9. Очередной рейтинг включает в себя десятку лучших транспортных средств, под капотом у которых расположился дизельный мотор.В Top-10 попали как концепты, так и серийные модели, производство которых должно начаться ближе к концу текущего года. Почетное первое место досталось концепту Audi R8 TDI V12, а в конце списка оказалась модель Forester. В тройке лучших автомобилей, оснащенных дизельными моторами: Audi R8 TDI V12, BMW 3 Series — 335d, BMW X5 — xDrive35d.(07.02.08)

10.Вечером 5 февраля в Краснодарском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси, унесшее несколько жизней.На автодороге Новороссийск-Раевское произошло лобовое столкновение пассажирской «Газели» и автомобиля ВАЗ-21099. Четыре человека погибло на месте, один скончался от полученных ран в больнице спустя полтора часа. (06.02.08)

ПОСТСКРИПТУМ

Тройку лидеров среди случившихся событий недели комментирует заведующий заведующий заведующий отделом безопасности и права журнала «За рулем» Игорь Моржаретто:

«Почему именно эти новости? Пессимистическое отношение к АВТОВАЗу, которое, как ни странно, демонстрируется сейчас повсеместно, большую часть населения все равно волнует, поскольку это интересные доступные модели. В январе, кстати, как ни странно, возрос процент продаж АВТОВАЗа.

Понятно, что появление на рынке новой комплектации «Приоры» стало достаточно любопытным, потому что это предусматривает какие-то варианты для наших водителей. То же самое касается новости и про новый двигатель, достаточно экономичный.

Что же касается новости о стикере «ОСАГО»: он всем надоел. Все, кто пытались приклеить его, никакого удовольствия не получили. Поэтому для всех эта отмена приятна, почему бы не порадоваться»?

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