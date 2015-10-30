Конец утилизации: что будет с авторынком без господдержки?

Российские власти устали спасать авторынок, который, несмотря на десятки миллиардов рублей господдержки, продолжает падать. За год автомобили подорожали настолько, что скидка от государства уже не играет решающей роли для покупателя. Увеличить стимулирование спроса правительство в нынешних экономических условиях позволить себе не может, а в будущем году и вовсе готово отказаться от поддержки авторынка. Однако, по словам автопроизводителей, это может привести к еще большему обвалу продаж и массовой остановке конвейеров.

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Могло быть и хуже

В этом году российские власти бросили все силы на спасение пикирующего авторынка, запустив сразу три программы стимулирования спроса. Помимо проверенных во времена прошлого кризиса утилизационных скидок и льготных автокредитов новшеством для российских потребителей стал субсидируемый государством лизинг.

По данным Минпромторга, за девять месяцев 2015 года по всем госпрограммам было реализовано 418 тысяч легковых машин, грузовиков и автобусов, что составляет треть продаж в этих сегментах. Таким образом, эффективность государственных мер оказалась даже выше, чем, например, в посткризисном 2010 году, когда по утилизационным сертификатам и льготным автокредитам продавался каждый четвертый автомобиль. Тогда госпрограммы обеспечили рост спроса на 30%, а нынешний год авторынок может закончить 37-процентным падением. И это при том, что власти уже потратили на его поддержку около 30 млрд рублей — вдвое больше, чем планировалось изначально.

Как отмечают в аналитическом центре Международного автомобильного холдинга «Атлант-М», без господдержки продажи автомобилей рухнули бы еще сильней — более чем в два раза. Несмотря на то, что падение спроса наблюдается уже третий год подряд, динамика рынка оказалась бы даже хуже, чем в кризисном 2009 году относительно успешного 2008-го, поскольку внешнеполитические и экономические факторы складывались тогда в целом лучше, чем сегодня. По словам экспертов, запуск программы утилизации в начале 2010 года происходил «на дне» рынка, после глубочайшего падения в 2009-м. Одновременно началось восстановление экономических показателей, наметилась положительная динамика цен на нефть, российский рубль укреплялся. Именно во многом благодаря этим благоприятным факторам сложилось впечатление о высокой эффективности антикризисных мер поддержки спроса на автомобили. Сейчас же внешние для авторынка факторы складываются негативно, а госпрограммы не являются прорывными, поэтому они могут лишь замедлять падение, констатируют аналитики «Атлант-М».

«В 2015 году государственные меры поддержки автомобильного рынка обеспечивают около трети объемов продаж автомобилей Kia в России. Сравнивая с некоторыми другими рынками присутствия компании, мы можем сказать, что спектр государственных мер стимулирования спроса на автомобили шире, чем во многих странах мира», — рассказали в пресс-службе Kia Motors Rus.

Lada вместо автохлама

lada_4x4

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Наиболее востребованной среди российских покупателей остается программа обновления автопарка — с января по начало октября по ней реализовано 262 тыс. автомобилей. При этом драйвером стала покупка автомобиля по схеме трейд-ин (ей воспользовались 57% участников госпрограммы), а не скидка за сдачу автохлама в утиль. С учетом того, что бонус за утилизацию, как и пять лет назад, по базовым условиям программы составляет 50 тыс. рублей, эта скидка стала менее значительной в общей стоимости новой машины. И хотя скидка по трейд-ин — 40 тыс. рублей, обмен старого автомобиля на новый оказался более выгодным, ведь доплачивать в конечном итоге приходится меньше.

Как обычно, главным бенефициаром программы обновления автопарка остается АВТОВАЗ, на продукцию которого пришлась треть всех продаж. Лидерство Lada в госпрограмме аналитики «Атлант-М» связывают с распределением квот на утилизационные сертификаты. Между тем они уже подошли к концу, и с ноября АВТОВАЗ может отменить скидки за утилизацию, которые в октябре были урезаны вдвое. По словам участников рынка, это способно сильно ударить по продажам Lada, 40% которых в этом году обеспечивала именно программа утилизации.

БÓльшую выгоду смог извлечь лишь Ульяновский автозавод, за девять месяцев 2015 года реализовавший по экобонусам и схеме трейд-ин 17,4 тыс. своих автомобилей — это 54% в объеме реализации предприятия. По данным пресс-службы УАЗа, около 56% участников программы выбрали скидку за утилизацию, 44% сдали свой старый автомобиль и приобрели новый UAZ через трейд-ин. А наибольшим спросом по программам господдержки пользуется вседорожник УАЗ Патриот, что в компании объясняют, прежде всего, выходом обновленной версии модели.

UAZ Patriot

Утилизируй это!

У других автопроизводителей, участвующих в программе обновления автопарка, ее доля в продажах оказалась заметно меньше. Так, GM-АВТОВАЗ в январе-сентябре реализовал по ней около 6 тыс. своих вседорожников, что составило порядка 27% в объеме реализации СП. При этом в 65% случаев участники программы покупали Chevrolet Niva по схеме трейд-ин. Снижение доли утилизационных сертификатов на GM-АВТОВАЗ связывают с уменьшением количества автомобилей, подлежащих утилизации. «Увеличение со стороны СП суммы возмещения по программе обновления парка позволило нарастить долю компании на рынке в августе и сентябре 2015 года по отношению к прошлому году. Вкупе с фактором сезонности мы ожидаем хорошего результата по итогам второго полугодия», — заявили в пресс-службе GM-АВТОВАЗ. При этом в компании не исключают, что до конца ноября выделенные предприятию средства по программам утилизации и трейд-ин будут полностью исчерпаны.

По итогам девяти месяцев 2015 года программа обновления автопарка обеспечила 31% в продажах Datsun и 23% — Nissan, при этом наиболее востребованным стал седан Almera. Компания Kia с января по июнь 2015 года продала по программе обновления автопарка каждый пятый автомобиль (21%), а с июля запустила собственное спецпредложение на покупку Kia Rio, cee’d, Sportage и Optima по системе трейд-ин.

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Временный эффект

Программа льготного автокредитования была запущена позже утилизации — с 1 апреля, и по состоянию на начало октября по ней было реализовано 171 тыс. автомобилей. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, после 70%-ного падения рынка автокредитования в первом квартале 2015 года, с запуском госпрограммы доля кредитных продаж на авторынке подскочила с 20,1% до 40,9% по итогам второго квартала. Однако уже в третьем квартале эта доля вновь стала снижаться, составив 36,6%.

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По мнению начальника управления продуктовой политики департамента автокредитования «Русфинанс Банка» Кристины Алексеевой, запуск госпрограммы стал одним из факторов, позволивших затормозить падение кредитного рынка и вывести его в положительный тренд. «Покупатели смогли реализовать отложенный спрос, сформированный в первом квартале. При этом мы видим, что госпрограмма не принесла такого эффекта, как было в предыдущие годы: в сентябре 2015 года падение рынка приняло тот же темп, и по нашим оценкам, данная динамика сохранится до конца года», — сетует Кристина Алексеева.

В свою очередь, партнер PwC, руководитель отдела корпоративных финансов Олег Малышев считает, что одним из способов повышения эффективности программы льготного автокредитования могло бы стать ее расширение на более дорогие автомобили — например, стоимостью до 1,2 млн рублей.

Автокредитов хватит всем

Среди клиентов «Русфинанс Банка», который является одним из ведущих участников госпрограммы, наибольшим спросом по льготным автокредитам пользуются автомобили марки Kia — Rio и cee’d. На втором месте по популярности идет продукция АВТОВАЗа в лице Lada Granta и Largus, а замыкает тройку лидеров Hyundai со своим бестселлером Solaris. Также по госкредитам востребованы автомобили марок Volkswagen и Skoda.

Kia Rio

Для Kia программа льготного автокредитования оказалась более успешной, чем утилизация и трейд-ин. По данным компании, в 2015 году 45% автомобилей Kia в России было реализовано в кредит по программе Kia Finance, и 90% этих продаж с апреля по сентябрь пришлось на госпрограмму. «Клиенты Kia охотно приобретают автомобили в кредит не только благодаря субсидиям государства, но и благодаря дополнительной выгоде по автокредитованию и автострахованию от структуры Kia Finance», — отмечают в корейской компании.

В рамках программы обновления парка на условиях льготного кредитования было реализовано 18% автомобилей УАЗ. С апреля по сентябрь льготные автокредиты обеспечили 41% в продажах Datsun и 15% — Nissan. GM-АВТОВАЗ присоединился к программе льготного кредитования с 1 октября 2015 года.

Бюджет госпрограммы на 2015 год рассчитан на выдачу 200 тыс. льготных автокредитов, что, по оценкам «Русфинанс Банка», обеспечит около 13% рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей. С учетом текущей динамики программы о ее досрочном прекращении речи не идет — субсидируемых государством автокредитов должно хватить, как и планировалось, до конца года. «Необходимость в продлении программы льготного автокредитования существует. Но как мы видим по текущей ситуации, ее прекращение не является критичным для рынка, так как дальнейшее развитие автокредитования зависит от разных факторов: экономическая ситуация в стране, ситуация на валютном рынке, что влияет на изменение стоимости автомобилей, изменение стоимости привлеченных средств для кредитных организаций, объем поддержки финансовых программ со стороны автопроизводителей», — рассуждает Кристина Алексеева.

nissan_almera

Согласно оценкам «Русфинанс Банка», полное восстановление рынка автокредитования возможно в случае стабилизации экономической ситуации в стране. И по опыту предыдущих кризисов, это восстановление произойдет не ранее 2017 года.

Новый стимул

Новшеством для российского авторынка стала программа льготного автолизинга, в рамках которой государство субсидирует 10% авансового платежа за лизинг автомобилей. С момента запуска программы в середине мая по начало октября клиентам лизинговых компаний было передано 28 тыс. автомобилей.

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Как считает генеральный директор компании Carcade Алексей Смирнов, реализация госпрограммы положительно сказалась на рынке автолизинга, который на фоне экономического кризиса по итогам первого полугодия сократился на 20%. По оценкам Carcade, запуск программы дал прирост от 5 до 15% лизинговых продаж по всем моделям, попадающим под ее действие. Сегодня с субсидией от государства реализуется более 80% лизинговых продаж новых автомобилей, добавляет директор управления «Сбербанк Лизинг» Александр Бобылев.

Об эффективности льготного лизинга говорят и автопроизводители, которые смогли значительно увеличить реализацию с помощью этой финансовой услуги. Например, продажи автомобилей УАЗ в лизинг выросли в 3,5 раза, у Nissan рост составил 75%. В Toyota также заметили рост интереса со стороны корпоративных клиентов, приобретающих автомобили с использованием финансового лизинга, что, как говорят в компании, «оказало позитивное влияние на корпоративные продажи ключевых моделей марки Toyota».

По оценкам компании Carcade, благодаря госпрограмме доля лизинга в продажах легковых автомобилей выросла примерно в два раза — до 7,5%. В сегменте коммерческого транспорта, где лизинг традиционно является одной из основных схем продаж, на лизинговые сделки приходится порядка 55%. В структуре продаж Carcade по программе льготного автолизинга лидером стал АВТОВАЗ (13%), за которым следуют ГАЗ, Nissan, Kia и BMW, занявшие примерно по 10%. Как отмечает Алексей Смирнов, благодаря 10%-ной скидке от государства главной особенностью выбора модели на условиях льготного лизинга для клиентов является возможность выбрать более дорогую и функциональную модель по сравнению с той, которая планировалась к покупке изначально.

GAZel Next

Удел грузовиков

Среди клиентов автолизинговой компании «Европлан» в коммерческом сегменте наибольшим спросом пользуются автомобили марки ГАЗ и Mercedes-Benz Sprinter Classic, а в пятерку легковых автомобилей, приобретенных по госпрограмме, входят Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado, BMW X5, Nissan X-Trail и Lada Largus. А вот в «Сбербанк Лизинг» отмечают, что благодаря госпрограмме растет интерес к машинам отечественного производства. В сегменте грузового транспорта лидерами являются КАМАЗ, МАЗ и Mercedes-Benz, среди легковых и легких коммерческих автомобилей — Toyota, Lada, Hyundai.

Между тем изначально программа распространялась на все типы автомобилей, однако недавно из нее были исключены легковые машины, поскольку на этот сегмент нацелены две остальные программы поддержки авторынка. По оценкам компании «Европлан», до этого в программе льготного автолизинга на легковые машины приходилось 65%, на коммерческие автомобили — лишь 35%. Впрочем, исключение из программы легковых машин не сказалось на ее востребованности, и предусмотренные бюджетом дополнительные 6 тыс. единиц техники будут реализованы, как и планировалось Минпромторгом, до декабря 2015 года, считает Алексей Смирнов.

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Не вписался в бюджет

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Таким образом, госпрограммы по поддержке авторынка подходят к концу, причем в случае с наиболее популярными утилизацией и трейд-ин — значительно раньше срока. По мнению участников рынка, это неизбежно приведет к очередному обвалу продаж, который может начаться уже в ближайшее время по мере завершения госсубсидий. Как отмечают аналитики «Атлант-М», в последние месяцы 2015 года традиционного сезонного подъема продаж ждать не стоит — без господдержки рынок будет по-прежнему колебаться вблизи уровня 130–140 тысяч новых автомобилей. Об этом свидетельствует и прогноз ассоциации «Российские автомобильные дилеры», сделанный на основании текущего уровня контрактования в дилерских центрах. «В октябре и ноябре ситуация на рынке может ухудшиться. До конца года будет реализовано 1,55 млн новых автомобилей. 2015-й станет самым плохим за последние 5 лет годом для автомобильного рынка», — комментирует президент РОАД Владимир Моженков. Принятые госпрограммы помогли смягчить падение рынка, поэтому их досрочное завершение повлияет на совокупный результат по объемам продаж в 2015 году, соглашается Олег Малышев.

Между тем в будущем году российские власти могут вовсе отказаться от поддержки авторынка, рассчитывая на его естественное восстановление. По крайней мере, программы стимулирования спроса на автомобили в бюджете на 2016 год не предусмотрены.

«Мы надеемся на продолжение государственных программ, поскольку они доказали свою эффективность в 2015 году. Однако мы очень осторожно предполагаем, что к середине следующего года на российском рынке начнется постепенная стабилизация и уже не будет такой острой необходимости в мерах государственной поддержки, как в текущем году», — говорят в пресс-службе Kia Motors Rus.

Как заявил недавно замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, правительство может вернуться к поддержке авторынка лишь в случае негативного развития событий — если нефтяные цены упадут ниже значения 50 долларов за баррель. При сохранении же стоимости нефти в районе 50 долларов авторынок может обойтись и без господдержки, поскольку он уже адаптировался к сложившимся экономическим условиям, а «возможности бюджета не безграничны». Однако аналитики «Автостата» прогнозируют, что рост рыночного спроса в 2016 году возможен только при стоимости нефти выше 70 долларов за баррель.

Toyota

Навстречу пропасти

Большинство автопроизводителей и дилеров также считают, что с прекращением мер стимулирования спроса продажи продолжат падение на 20–30% даже на фоне низкой базы. Без господдержки, по словам Владимира Моженкова, отрасль фактически будет отброшена на 10 лет назад — к уровню 2006 года, когда был реализован 1 млн автомобилей, а российские автозаводы не выпустят 300–350 тыс. машин. Чтобы избежать этого, поддержка отрасли должна быть продолжена в том же объеме и потребует 30 млрд рублей, подсчитали в РОАД.

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«Мы считаем, что непродление программ поддержки авторынка является большой ошибкой, приведет к падению не только продаж, но и, в первую очередь, падению выпуска и занятости на российских автозаводах, включая сборочные предприятия иностранных брендов. Видимо, российское правительство в условиях роста других статей расходов и падения доходов от нефтегазового экспорта вынуждено экономить не там, где нужно», — рассуждают в «Атлант-М». По оценкам аналитиков, если мер поддержки действительно не будет, то в 2016 году авторынок откатится до уровня примерно половины от 2014 года (то есть упадет туда, куда ему не дали упасть в 2015 году). После этого в 2017 году может начаться естественный рост с более низкого уровня, просто за счет необходимости обновления автопарка.

В свою очередь, Олег Малышев напоминает, что меры господдержки авторынка, реализуемые в этом году, также не были заложены в бюджет-2015 и средства были выделены позднее.

«Динамика рынка в ближайшие месяцы определит целесообразность введения дополнительных мер по стимулированию спроса в 2016 году. В целом, согласно большинству прогнозов, в 2016 году ожидается улучшение основных макроэкономических показателей относительно уровня 2015 года. Однако рост авторынка в 2016 году без стимулирующих мер господдержки, вероятно, не будет достигнут. По оценкам на текущий период, рынок, вероятно, вернется к определенному росту спроса в 2017 году. Однако, по прогнозу PwC, полное восстановление российского авторынка (до уровня 2012 года) возможно в перспективе 6–7 лет», — резюмирует эксперт.