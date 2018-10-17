Тест вездехода Вектор 4x4: бюджетная амфибия

Вектор 4x4 c рамой от Патриота и мотором Гранты — cамый антигламурный (и самый доступный) вездеход на российском рынке. «За рулем» разобрался, в чем прелесть простых решений.

На этом Векторе стоят шины Авторос Max-Trim размерностью 1300×700–21. Цена каждого «баллона» — 25 400 рублей. Электрическая лебедка ComeUp 6S с усилием 2,7 тонны обойдется в 67 000 рублей.

Увидев однажды эту машину на выставке, я прошел мимо — слишком простой она показалась на фоне Шамана (ЗР, № 3, 2018) и Шатуна (ЗР, № 7, 2018). Взглянуть по-новому на вездеход Вектор 4×4, построенный одноименной компанией, которая базируется в подмосковном поселке Новый Быт, заставила цена: за базовую версию просят 1 400 000 рублей. Деньги немалые, но подобные аппараты дешевле не бывают. Как сделана доступная техника и что она может?

Сбросить лишнее

Вездеход обязан быть легким и надежным. Потому главный конструктор Вектора Владимир Дмитриев во главу угла поставил минимизацию его массы, а для повышения ремонтопригодности использовал проверенные узлы и агрегаты.

Первые экземпляры строили на раме ульяновского Хантера, но теперь перешли на раму от Патриота, и благодаря этому салон стал просторнее. На раму крепят пространственный каркас из стальных холоднотянутых труб, который обшивают листами авиационного алюминия.

Двухступенчатая механическая раздаточная коробка от УАЗ‑31512 доработана. Передаточное число понижающей передачи — 2,8.

Передняя подвеска пружинная, сзади стоят рессоры. Всё как у УАЗа.

Ведущие мосты УАЗ Спайсер — с усиленными полуосями и пневмоблокировками. Общее передаточное отношение моста — 4,625. Топливный бак на 75 литров расположили сзади, а рядом с ним, для лучшей развесовки, разместили аккумулятор. Для удобства замены батареи в полу салона ­предусмотрен люк.



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Мосты УАЗ Спайсер могут быть, в зависимости от оснащения, как с бортовыми редукторами собственной разработки, так и без них. В мостах установлены пневмоблокировки ульяновской фирмы Спрут. Вектор можно заказать и без блокировок, но разработчики говорят, что тогда это будет не вездеход. Блокировки незаменимы при движении по глубокому снегу и при выходе из воды на берег. Тормозной диск для сто­яночного тормоза позаимствовали у мотоцикла (раньше ставили суппорт и диск от вазовской «восьмерки»). Основные дисковые тормозá (от Патриота) размещены только на задней оси — ради снижения массы.

На Вектор ставят бензиновые моторы от Гранты (87 л.с.) и Лады 4×4 (83 л.с.), но можно воткнуть и японский турбодизель Kubota мощностью 45 л.с. В пару ко всем моторам идет вазовская пятиступенчатая механика. Раздаточную коробку взяли от Патриота и доработали. На заказ собрали несколько экземпляров с трехлитровым дизелем Mercedes-Benz, агрегатированным с автоматом. Раздатка у них — от легендарного Гелендевагена. А еще пробовали ставить двухлитровый дизель Toyota с мостами ­ от внедорожника Land Cruiser 60.

Кузов — это сварной каркас, обшитый алюминиевыми листами. Двери очень легкие и широко распахиваются. Чтобы их закрыть, надо от души хлопнуть.

Галогенные фары — от спецтехники, задние фонари светодиодные. По желанию заказчика установят фару-искатель, «люстры» и прочие световые приборы.

Вектор получился легким: снаряженная масса — 1550 кг. На борт берет до полутонны груза. Открываю невесомую водительскую дверь и громко хлопаю ею за собой — замóк от трактора МТЗ любит ­мужскую силу.

И был глубокий эконом

За рулем чувствую себя словно в бронемашине. Всё очень аскетично. Пол обит рифлеными алюминиевыми листами. Передняя панель без изысков. Но она хоть есть! А на первых экземплярах блоки предохранителей и силовые реле были открыты. Блок управления двигателем и всю электрику прикрыли алюминиевыми панелями.

Вверху — клавиши включения пневмоблокировок, внизу — блок управления светотехникой.

Блок пуска двигателя. Тумблером под красной крышкой включают зажигание, а красной кнопкой пускают мотор.

Передняя панель донельзя проста. Руль от Гранты регулируется по углу наклона, но регулировка жесткая, а ее диапазон небольшой. Пассажир может держаться за небольшой поручень.



Панель приборов — от Гранты.

Кресла — от Гранты, с изрядной продольной регулировкой. Мéста достаточно даже для двухметрового баскетболиста или крупного мужчины в зимней экипировке, о «чувстве локтя» здесь и не вспомнишь. Предлагают чехлы для защиты тканевой обивки кресел, но могут обтянуть их хоть натуральной кожей.

Установили отопитель с усиленной теплоотдачей — производства НАМИ (такой же работает на УАЗах). Говорят, он отлично показал себя зимой. При 25‑градусном морозе в салоне было плюс шестнадцать, а ведь у Вектора не крыша, а съемный тент.

Сзади четыре места. Ручек, чтобы держаться, нет, их функцию выполняют трубы каркаса. Небогато. Но, как говорится, с лица воду не пить. Нажатием кнопки завожу 87‑сильный бензиновый мотор — и вперед.

В пассажирское отделение могут установить как четыре кресла (на фото), так и пару скамеек или разборное спальное место на трех человек.

Дешево и сердито

В моих руках одна из самых доступных версий Вектора, но всё же с некоторыми опциями — потому цена уже 1 600 000 рублей. Колесных редукторов нет, но есть блокировки (39 000 рублей на каждый мост). Через крутые косогоры машина переваливает более чем уверенно: полуметровый клиренс позволяет без труда преодолевать все препятствия. Хотя мне с непривычки всякий раз кажется, что вот сейчас на брюхе и повиснем.

Благодаря коротким свесам угол въезда Вектора — почти 90°, а угол съезда — 80°.

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Когда Вектор ползет со скоростью 5–10 км/ч по рыхлому грунту, к тормозам претензий нет. На грунтовке прохватил со скоростью 45–50 км/ч — тоже без проблем. А на асфальте разработчики разгонялись до 72 км/ч — и тормозов при таком раскочегаре уже может «не хватить».

Понятно, что Вектор на то и вездеход, чтобы неторопливо ездить по бездорожью, но о хилости тормозов всё же нужно помнить. К слову, Вектору можно передвигаться по дорогам общего пользования, но нужны «тракторные» права.

Централизованной подкачки колес нет. От нее отказались осознанно, чтобы упростить конструкцию и повысить надежность. На мостах с редукторами система хорошо себя зарекомендовала, а на безредукторных были проблемы. Год работает хорошо, а потом рассыхаются манжеты и уплотнители и колёса периодически спускают.

В задней части вездехода установлена компрессорная станция Беркут максимальной произ­водительностью 62 л/мин. Воздух нужен для накачки шин и управления включением пневмоблокировок ведущих мостов.

В задней части вездехода установлена компрессорная станция Беркут максимальной производительностью 62 л/мин. Потребуется шесть-семь минут, чтобы без особой спешки обойти вездеход, накачивая одно колесо за другим. Так я и сделал, доведя давление в шинах до 0,5 атм. С таким даже жестковато ездить по засохшей смеси из глины и земли, превратившейся в подобие стиральной доски. Тем не менее в салоне периодически раздается писк электронной системы индикации давления и температуры в шинах. Дело в том, что система предназначена для обычных автомобильных покрышек, а потому давление 0,5 атм воспринимает как крайне низкое. Вот и голосит — мол, накачайте колёса! Надоела, и я ее выключил. Система явно требует доработки!

Зимой испытатели ездили вообще с нулевым давлением в колесах. Без воздуха в шинах Вектор может двигаться по снегу глубиной до 70 сантиметров.

Преодолев еще пару косогоров, прополз по заболоченному участку. И ни разу не задействовал блокировки! Благодаря широким колесам, которые обеспечивают низкое давление на грунт, у вездехода нет склонности к самозакапыванию. Но впереди еще одно испытание — брод.

Дорожный просвет — 500 мм! Мосты с колесными редукторами увеличивают клиренс до 630 мм.

Праздник Нептуна

Медленно, чуть покачиваясь, заезжаю в воду. Осторожничаю. Дверные проемы не герметичны, и, если машина перегружена, вода может попасть в салон. Хотя от ватерлинии до дверного проема — около 25 сантиметров.

Поступательное движение в воде обес­печивают колёса. Скорость небольшая, 3–4 км/ч, но возрастет вдвое, если поставить лодочный мотор. В колесах установлены съемные поплавки из пенополиуретана (они собственного производства), добавля­ющие вездеходу плавучести.

Вот и берег. Теперь важно, чтобы оба колесá коснулись дна одновременно, иначе машину потянет в сторону, развернет бортом и придется начинать всё заново. Дно илистое, вязкое — вот где, наконец, пригодились бло­кировки.

Вездеход держится на воде благодаря не только огромным шинам, но и дополнительным блокам плавучести (+ 26 000 рублей) в колесах. Этот Вектор гребет только колесами. За 10 000 рублей можно заказать съемный транец для подвесного лодочного мотора.

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Вездеходный Вектор получился гармоничным в своей аскетичности. Доступная цена и хорошие внедорожные возможности перевешивают спартанский минимализм салона.

Таких машин пока сделано около двадцати штук. Основные покупатели — частники: охотники и рыболовы, которым важно доехать туда, куда не довезет обычный внедорожник, погрузить добычу и не переживать за чистоту отсеков.

Своей честностью Вектор мне и понравился — в следующий раз мимо подобной машины уже не пройду.