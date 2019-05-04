Рассказывает Марс Тарасов, руководитель правового центра, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Человек и Закон»:
«В декабре 2017 года со мной и моей женой произошла неприятная ситуация — обычная диагностика в автосервисе едва не закончилась для нас долгим судебным разбирательством. Супруга обратилась в техцентр „Юнион Моторс“ из-за постороннего шума в двигателе ее Nissan Juke. Сразу оговорюсь: в этом сервисе мы обслуживались уже не первый год, и никаких нареканий в адрес специалистов не было. Более того, другие машины в семье тоже всегда ремонтировались только у них.
Готовьтесь платить
Признаться, поначалу я рассчитывал решить вопрос с ремонтом оперативно и на месте. Когда нас встретил мастер, проводивший диагностику, я попытался объяснить ему примерно следующее: непосредственно в гараж, где чинят авто, наш Nissan заехал своим ходом. Логично предположить, что поломка произошла уже в результате действий сотрудников сервиса. Тогда почему же покупку новой детали и ее замену предлагают оплатить нам, владельцам? Но у представителей компании на этот счет было совсем другое мнение: к поломке они непричастны. Либо оплачивайте ремонт, либо забирайте машину в таком виде.
Идти до конца
Первым делом мы составили претензию на имя руководства автосервиса, в которой детально описали ситуацию, привели выдержки из закона «О защите прав потребителей», а также объяснили, почему мы считаем, что расходы на ремонт должны быть возложены на «Юнион Моторс». Параллельно мы запросили у них запись с камеры видеонаблюдения, установленной в ремонтной мастерской. Мне хотелось понять, в какой момент и по чьей вине произошла поломка.
Веселые ребята
Надо отдать должное «Юнион Моторсу»: получить записи с камер видеонаблюдения можно только по запросу суда. Однако руководство автосервиса пошло нам навстречу и предоставило мне возможность ознакомиться с видео. Они мотивировали это тем, что им бояться нечего, они считают, что правда на их стороне.
На записи видно, что осмотр нашего Nissan Juke проводят двое мастеров. Открыли капот, завели. Один садится в машину и начинает на ней газовать. У меня только один вопрос: какой смысл это делать, если ты, как специалист, допускаешь, что причиной неисправности может быть цепь ГРМ?..
Примерно с минуту один из мастеров на ней газует, а затем двигатель резко глохнет. Меня поразило то, с каким оптимизмом молодые люди восприняли произошедшее. Они посмеялись, позвали еще пару своих коллег. Те снова попробовали ее завести — бесполезно. Тогда мастера закрыли капот и откатили нашу машину в сторону. На этом «диагностика» закончилась. После такого видео у меня никаких сомнений в причастности сотрудников автосервиса к поломке не осталось.
Любой каприз за ваши деньги
Пересмотрев видео, руководство автосервиса отказалось от моего предложения провести за их счет автотехническую экспертизу. В принципе, мы к такому повороту были уже готовы: как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Я обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ — ведущая научная организация в области развития автомобилестроения. — Прим. «За рулем») и заключил с ними соглашение о проведении независимой экспертизы. Вызов специалиста в сервис обошелся мне в 20 тысяч рублей.
В следующий раз в «Юнион Моторс» я приехал уже не только с экспертом из НАМИ, но и с телевизионщиками — решил перестраховаться и придать эту историю огласке. Однако представителей компании присутствие телекамер ничуть не смутило. Они заявили, что предоставить авто для экспертизы они не смогут, если она будет проводиться без их мастера. Так что придется дополнительно оплатить работу их слесаря. На это ушло еще около пяти тысяч рублей. Я понимал, что с их стороны такое требование незаконно, но решил не усугублять и без того сложную ситуацию.
Окончательное заключение эксперт обещал подготовить в течение нескольких дней. Однако нам оно по большому счету не потребовалось. Буквально через три часа мне перезвонил тот же мастер, который присутствовал при экспертизе, и сказал, что руководством принято решение урегулировать наш спор в досудебном порядке. Договорились, что экспертизу оплачиваю я, а все остальные расходы по ремонту они возьмут на себя.
Осадочек остался…
Не исключаю, что руководство автосервиса решило не рисковать, узнав, что я работаю в правовом центре «Человек и Закон». А возможно, им самим попросту не захотелось ввязываться в судебные тяжбы. Как бы там ни было, спустя два месяца жена снова смогла сесть за руль своего Nissan Juke.
Все же некий осадок после этой истории остался, поэтому мы решили сменить автосервис. Любопытно, что не так давно моя дочь ради интереса попробовала записаться на ТО в «Юнион Моторс» (ранее она тоже обслуживалась у них). С телефона дочери до абонента невозможно было дозвониться — ощущение, будто бы номер поставили в «черный список». Тогда она позвонила с другого телефона, и ее согласились записать. Но когда она начала диктовать свои данные и номер машины, менеджер сообщил ей, что руководством дано указание этот автомобиль не обслуживать. Мы решили не поднимать шум и отпустить ситуацию. Просто нам стало окончательно понятно, что наше сотрудничество с этим автосервисом закончено».
«Автомобиль прибыл в техцентр с признаками неисправности цепи ГРМ, которые возникли до обращения в техцентр. Обрыв цепи произошел во время компьютерной диагностики, которая проводилась на работающем двигателе в соответствии с имеющимися в руководстве по ремонту и эксплуатации а/м правилами. Вины техцентра в обрыве цепи не усматриваем.
Заказчик все это прекрасно понимал, но злоупотребил правами, предоставленными ему Законом о защите прав потребителей, который возлагает на техцентр обязанность доказывать эти обстоятельства. В результате за счет техцентра клиент бесплатно устранил не только имевшуюся на момент обращения неисправность цепи ГРМ, которая выработала свой ресурс, но и получил необоснованное обогащение за счет бесплатной замены кислородного датчика, неисправность которого никоим образом не имеет отношения ко всей этой истории. Но доказывать невиновность техцентра в поломке этого датчика также экономически нецелесообразно для техцентра».
При приемке автомобиль внимательно осматривают на предмет даже мелких повреждений на кузове. Если повреждения добавились в ремзоне, то виноват сервис. А тут добавился выход из строя мотора! Сервис обязан полностью отвечать за все произошедшее внутри его стен с вашим автомобилем. Кроме того, на многие работы дается гарантия. И еще очевидно: предугадать, что авария двигателя случилась именно в руках сервисменов, чета автовладельцев, не особо разбирающихся в автомобильной технике, не могла.
Причин у случившегося может быть две: либо сотрудники сервиса недостаточно компетентны, либо у руководства в приоритете не чинить автомобиль, а зарабатывать деньги. Автовладельцам же могу посоветовать правильно формулировать заказ на работу. Нужно писать, к примеру, «устранить шум со стороны правого переднего колеса», а не «заменить подшипник». Ведь подшипник вам с радостью заменят, а вот уйдет ли посторонний звук, это еще вопрос. Но, с другой стороны, сервисменам нельзя давать «разгуляться», а то они за ваш счет пол-автомобиля заменят. Поэтому лучше всего попросить их после диагностики позвонить или пригласить вас для окончательного согласования списка работ.
Имейте в виду:
- Выбирая автосервис, в который хотите отдать свой автомобиль, не поленитесь залезть в интернет и прочитать отзывы. Только не те, которые публикуются на официальном сайте компании, — все мы знаем, кем и как они пишутся. Так что «Гугл» и «Яндекс» вам в помощь. Еще лучше, если в техцентр вы приедете по рекомендации знакомых, которые обслуживаются там не один год.
- Любые «боевые действия» чреваты определенными финансовыми затратами. Это надо учитывать, если вы решили вступить в спор с автосервисом, который некачественно оказал услугу. Заранее набросайте небольшую смету расходов — не исключено, что ремонт обойдется дешевле судебного разбирательства.
- Конечно, предпочтительнее договориться на берегу и не доводить дело до суда. Для этого лучше обратиться к опытному адвокату. Он подскажет, как правильно составить досудебную претензию и какой позиции следует придерживаться.
- Зарекомендовавшие себя на рынке автосервисы нередко задирают цены на услуги — факт. Однако не спешите бежать к знакомому слесарю из соседнего гаража. Вероятность некачественного ремонта нельзя исключать ни в том, ни в другом случае. Но с автосервиса хотя бы будет что спросить.
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