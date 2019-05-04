Адвокатам тоже случается попадать в неприятные истории. Марс Тарасов приехал в техцентр с жалобой на странный шум под капотом. Диагностика привела к разрыву цепи ГРМ. В автосервисе посчитали, что все расходы (около 100 тысяч рублей) должен взять на себя владелец. Но у него было другое мнение...

Рассказывает Марс Тарасов, руководитель правового центра, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Человек и Закон»:

«В декабре 2017 года со мной и моей женой произошла неприятная ситуация — обычная диагностика в автосервисе едва не закончилась для нас долгим судебным разбирательством. Супруга обратилась в техцентр „Юнион Моторс“ из-за постороннего шума в двигателе ее Nissan Juke. Сразу оговорюсь: в этом сервисе мы обслуживались уже не первый год, и никаких нареканий в адрес специалистов не было. Более того, другие машины в семье тоже всегда ремонтировались только у них.

Готовьтесь платить

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В автосервис машина приехала своим ходом, после чего ее отправили на диагностику. Утром следующего дня мне позвонил один из менеджеров «Юнион Моторс» и сообщил, что на двигателе оборвалась цепь ГРМ . Ремонт предстоит дорогостоящий — готовьтесь. Точную сумму молодой человек не назвал, но объяснил, что ориентироваться надо минимум тысяч на сто рублей. Для нас это стало шоком: машина не старая, ей всего три года ( гарантийное обслуживание уже закончилось, поскольку пробег был больше 100 тысяч км). Ремонтировались мы регулярно у одних и тех же мастеров, все ТО делали по регламенту. Так что у меня закрались некоторые сомнения относительно качества проделанной работы.

Признаться, поначалу я рассчитывал решить вопрос с ремонтом оперативно и на месте. Когда нас встретил мастер, проводивший диагностику, я попытался объяснить ему примерно следующее: непосредственно в гараж, где чинят авто, наш Nissan заехал своим ходом. Логично предположить, что поломка произошла уже в результате действий сотрудников сервиса. Тогда почему же покупку новой детали и ее замену предлагают оплатить нам, владельцам? Но у представителей компании на этот счет было совсем другое мнение: к поломке они непричастны. Либо оплачивайте ремонт, либо забирайте машину в таком виде.

Идти до конца

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Машину оставили в сервисе — проигрывать я не планировал и рассчитывал, что все издержки мне в итоге все равно компенсируют.

Я понимал, что при сложившихся обстоятельствах мы с женой как потребители стоим в заранее проигрышной позиции. Если подавать иск в суд, процесс может растянуться на несколько месяцев. Все это время машина будет просто стоять в «Юнион Моторсе». За простой придется платить. Другой вариант — забрать машину, но предварительно отдать порядка 100 тысяч рублей за поломку, к которой мы непричастны. Посовещавшись и взвесив все «за» и «против», мы все же решили отстаивать свою правоту до конца и покупать новую цепь отказались.

Первым делом мы составили претензию на имя руководства автосервиса, в которой детально описали ситуацию, привели выдержки из закона «О защите прав потребителей», а также объяснили, почему мы считаем, что расходы на ремонт должны быть возложены на «Юнион Моторс». Параллельно мы запросили у них запись с камеры видеонаблюдения, установленной в ремонтной мастерской. Мне хотелось понять, в какой момент и по чьей вине произошла поломка.

Веселые ребята

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Надо отдать должное «Юнион Моторсу»: получить записи с камер видеонаблюдения можно только по запросу суда. Однако руководство автосервиса пошло нам навстречу и предоставило мне возможность ознакомиться с видео. Они мотивировали это тем, что им бояться нечего, они считают, что правда на их стороне.

На записи видно, что осмотр нашего Nissan Juke проводят двое мастеров. Открыли капот, завели. Один садится в машину и начинает на ней газовать. У меня только один вопрос: какой смысл это делать, если ты, как специалист, допускаешь, что причиной неисправности может быть цепь ГРМ?..

Примерно с минуту один из мастеров на ней газует, а затем двигатель резко глохнет. Меня поразило то, с каким оптимизмом молодые люди восприняли произошедшее. Они посмеялись, позвали еще пару своих коллег. Те снова попробовали ее завести — бесполезно. Тогда мастера закрыли капот и откатили нашу машину в сторону. На этом «диагностика» закончилась. После такого видео у меня никаких сомнений в причастности сотрудников автосервиса к поломке не осталось.

Любой каприз за ваши деньги

Пересмотрев видео, руководство автосервиса отказалось от моего предложения провести за их счет автотехническую экспертизу. В принципе, мы к такому повороту были уже готовы: как известно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Я обратился в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ — ведущая научная организация в области развития автомобилестроения. — Прим. «За рулем») и заключил с ними соглашение о проведении независимой экспертизы. Вызов специалиста в сервис обошелся мне в 20 тысяч рублей.

В следующий раз в «Юнион Моторс» я приехал уже не только с экспертом из НАМИ, но и с телевизионщиками — решил перестраховаться и придать эту историю огласке. Однако представителей компании присутствие телекамер ничуть не смутило. Они заявили, что предоставить авто для экспертизы они не смогут, если она будет проводиться без их мастера. Так что придется дополнительно оплатить работу их слесаря. На это ушло еще около пяти тысяч рублей. Я понимал, что с их стороны такое требование незаконно, но решил не усугублять и без того сложную ситуацию.

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Вся экспертиза проводилась под запись. По итогам выяснилось, что клапаны не загнуло, хотя изначально сервис включил в стоимость работ и их замену. Кроме того, стало понятно, что без нашего согласия в сервисе уже разбирали двигатель — головка блока цилиндров была снята, цепь лежала отдельно. По словам эксперта, она была совсем не ржавая. Возможно, просто растянулась, а в момент, когда мастер газовал, ее провернуло и она слетела. Прямо на месте, в автосервисе, эксперт написал предварительное заключение, копия которого была передана руководству «Юнион Моторса».

Окончательное заключение эксперт обещал подготовить в течение нескольких дней. Однако нам оно по большому счету не потребовалось. Буквально через три часа мне перезвонил тот же мастер, который присутствовал при экспертизе, и сказал, что руководством принято решение урегулировать наш спор в досудебном порядке. Договорились, что экспертизу оплачиваю я, а все остальные расходы по ремонту они возьмут на себя.

Осадочек остался…

Не исключаю, что руководство автосервиса решило не рисковать, узнав, что я работаю в правовом центре «Человек и Закон». А возможно, им самим попросту не захотелось ввязываться в судебные тяжбы. Как бы там ни было, спустя два месяца жена снова смогла сесть за руль своего Nissan Juke.

Все же некий осадок после этой истории остался, поэтому мы решили сменить автосервис. Любопытно, что не так давно моя дочь ради интереса попробовала записаться на ТО в «Юнион Моторс» (ранее она тоже обслуживалась у них). С телефона дочери до абонента невозможно было дозвониться — ощущение, будто бы номер поставили в «черный список». Тогда она позвонила с другого телефона, и ее согласились записать. Но когда она начала диктовать свои данные и номер машины, менеджер сообщил ей, что руководством дано указание этот автомобиль не обслуживать. Мы решили не поднимать шум и отпустить ситуацию. Просто нам стало окончательно понятно, что наше сотрудничество с этим автосервисом закончено».

Между тем у представителей техцентра «Юнион Моторс» своя точка зрения на произошедшее.



