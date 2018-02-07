Kia Rio X-Line или Renault Kaptur: что выгоднее купить?

Знакомая эксперта «За рулем» выбирала между Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Разложил ей по полочкам, раскладываю и вам.

Kia Rio X-Line — это фактически хэтчбек B-класса с увеличенным дорожным просветом и пластиковым обвесом по низу кузова, тогда как Renault Kaptur — кроссовер.

Но не нужно забывать, что «француз» построен на платформе Global Access, общей не только с Дастером, но и Renault Logan, Sandero, Dacia Lodgy и Dokker, а также Lada XRAY.

Последний, хоть и позиционируется как компактный кроссовер, по сути, такой же высокий хэтчбек, равно как и Sandero Stepway. Сегодня такой тип автомобилей называют кросс-хэтчами. Так что это одного поля ягоды.

Renault Kaptur внешне довольно солидный, как и подобает кроссоверу (пусть даже компактному).

А Kia Rio X-Line — «модный, молодежный», как и положено кросс-хэтчу.

Силовые агрегаты

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Начнем с двигателей и коробок передач. Покупателю Kia Rio X-Line предлагаются на выбор два мотора, оба бензиновые: 1.4MPI, развивающий 100 л.с., и 1.6MPI, который мощнее на 23 силы. Коробки передач — 6-ступенчатые, механика или автомат на выбор. Привод — только на переднюю ось.

У покупателя Renault Kaptur выбор чуть богаче. Кроме переднего привода предлагается и полный, с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 143 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой механикой или 5-ступенчатым автоматом. Переднеприводная машина доступна с 5-ступенчатой механикой или вариатором X-Tronic Jatco JF015E.

Наши покупатели боятся вариаторов, хотя этот агрегат при своевременном техобслуживании спокойно выхаживает до 200 000 км. Между прочим, определенного внимания, в том числе регулярной замены трансмиссионной жидкости и фильтра, требуют и автоматические коробки передач (пусть даже вдвое реже), и механика — масло «на весь срок службы» значит только то, что оно не требует замены в течение гарантийного срока.

Переднеприводный Renault Kaptur 1.6 с вариатором быстрым не назовешь: 13,8 секунды до 100 км/ч и 166 км/ч максималки.

Kia Rio X-Line шустрее даже с мотором 1.4 (и автоматом): 13,4 секунды до сотни и 174 км/ч.

Динамика

Kia Rio X-Line c 1.4 и механикой разгоняется до 100 км/ч за 12,6 секунды (по паспортным данным) и развивает 176 км/ч. Версия с автоматом чуть помедленнее: 13,4 секунды и 174 км/ч. С 1.6 — побыстрее: 10,7 и 11,6 секунды и 184 и 183 км/ч соответственно.

Чем похвалится Renault Kaptur? Версия 1.6 с МКП — 12,5 секунды (практически «ноздря в ноздрю» с Kia). Максималка поменьше, чем у «корейца», — 171 км/ч. Еще медленнее версия с вариатором — 13,8 секунды разгона до сотни и 166 км/ч максимальной скорости. Полноприводные версии расставляют все по своим местам: машина с 2-литровым мотором и механикой разгоняется до сотни за 10,5 секунды и развивает 185 км/ч, с вариатором — за 11,2 секунд и достигает 180 км/ч.

Фактически автомобили едут на равных. Почувствовать преимущество в динамике той и другой вряд ли удастся, а реальная скорость передвижения будет зависеть от темперамента и навыков водителя. Обычному, среднестатистическому водителю хватит возможностей и той, и другой машины.

Экономичность

Естественно, нас интересует экономичность конкурентов. Пожалуйста. Kia Rio X-Line с двигателем 1.4 и механикой, по данным производителя, расходует 5,9 литра бензина на 100 км пути в смешанном режиме, с автоматом — 6,6. С двигателем 1.6 и автоматом — 6,8 л. Разумеется, в реальных условиях расход окажется выше.

Renault Kaptur 1.6 с механикой требует как минимум 7,4 литра на 100 км в смешанном режиме, с вариатором расход чуть поменьше — 6,9 литров. С полным приводом, безусловно, больше — 8,0 с механикой и 8,9 с вариатором.

Баки у машин практически одинаковые: 50 литров у Kia Rio X-Line и 52 литра у Renault Kaptur. То есть и запас хода сопоставим.

Объем багажника Renault Kaptur невелик: 387 литров с разложенными задними сиденьями, 1200 со сложенными.

Примерно такой же багажник у Kia Rio X-Line: 390/1075 литров (сказываются меньшие габариты).

Габариты

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Смотрим на размеры. Kia Rio X-Line: длина — 4240, колесная база — 2600, ширина — 1750, высота — 1510 мм. Renault Kaptur: длина — 4330, колесная база — 2673, ширина — 1810, высота — 1813 мм. «Француз» по всем измерениям больше, и это, безусловно, плюс: в такой машине просторнее.

Сравниваем объемы багажных отсеков. Kia Rio X-Line — 390 литров (VDA) при разложенных задних сиденьях, 1075 литров при сложенных. Renault Kaptur — 387 литров при разложенных задних сиденьях и 1200 литров при сложенных. «Француз» снова выигрывает — но только если требуется перевезти что-то крупногабаритное. В ином случае разницы практически нет.

Если вам интересно, какая машина тяжелее, — Renault Kaptur, на 100–200 кг в зависимости от комплектации. Впрочем, практического значения это не имеет.

Внедорожный потенциал у Renault Kaptur, разумеется, больше, особенно в полноприводном варианте.

Дорожный просвет

Не будем забывать, что наши конкуренты предназначены не только для городской эксплуатации — хотя большой дорожный просвет требуется иногда и в городе, особенно зимой, когда коммунальщики не справляются со снегом.

Это интересная величина, меняющаяся в зависимости от колес, загрузки машины, методики измерений. По паспортным данным у Kia Rio X-Line с 16-дюймовыми колесами просвет равен 195 мм, с 15-дюймовками — 190 мм.

Для Renault Kaptur на выбор предлагаются 16- или 17-дюймовые колеса, но с разной высотой профиля, и производитель указывает одну величину — 205 мм, чуть больше, чем у Kia.

Интерьер Renault Kaptur не выглядит образцом дизайна. По удобству особых замечаний нет.

Салон Kia Rio X-Line выглядит куда спортивнее: это понравится молодым покупателям.

Цены

Наконец, мы дошли до главного. Kia Rio X-Line по состоянию на конец июня 2019 года предлагается по ценам от 884 900 до 1 134 900 рублей. Renault Kaptur — от 944 000 до 1 334 990 рублей.

Самая дорогая версия Каптюра с передним приводом, Extreme, стоит 1 204 990 рублей. Если не считать декор, в список оборудования входят круиз-контроль, Start/Stop, светодиодные ходовые огни и полностью светодиодная головная оптика, подсветка поворотов, ключ-карта, система дистанционного запуска двигателя, датчики дождя и света, 12-вольтовая розетка для задних пассажиров, климат-контроль, обогревы передних сидений, стекол, электростеклоподъемники, автоматическое складывание зеркал, мультимедийная система Media NAV 4.0 с 7-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, ABS, система стабилизации и система помощи при троганье на подъеме, передние и боковые подушки безопасности, защита картера.

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Система ЭРА-ГЛОНАСС почему-то включена в список опционального оборудования по цене 11 990 рублей. Нужно доплачивать и за металлик, и за двухцветную окраску кузова (15 990 и 7990 рублей соответственно).

Чем порадует Kia Rio X-Line в самой дорогой комплектации Premium? Во-первых, теплотой: у него подогреваются не только передние, но и задние сиденья, форсунки омывателя и даже рулевое колесо (причем руль с подогревом доступен уже в самой простой версии). В Premium стоят передние фары проекционного типа (с линзами) и подсветка поворотов, светодиодные задние огни, климат-контроль, система бесключевого доступа и пуск двигателя кнопкой, мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем, камера заднего вида и датчики парковки, датчик света, круиз-контроль с ограничителем скорости. В стандартном оборудовании фронтальные подушки безопасности, ABS, система курсовой устойчивости и система активного управления, система помощи при троганье на подъеме, система предупреждения об экстренном торможении, система контроля давления в шинах и ЭРА-ГЛОНАСС, конечно.

Если сравнивать начальные версии, Life у Renault Kaptur и Сomfort у Kia Rio X-Line, окажется, что «кореец» практически равен «французу» по оснащенности. А стоит дешевле на 59 100 рублей.

Наиболее богатый набор «теплых» опций — у Kia: кроме обогрева руля и лобового стекла есть обогрев задних сидений.

Кроссоверу Renault Kaptur доступен штатный автозапуск. Машину можно завести с брелока дистанционно или запрограммировать автозапуск на определенное время с помощью мультимедийной системы.

Гарантии, межсервисный интервал, страховка

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Гарантия на Renault Kaptur составляет 2 года или 100 000 км. На антикоррозийную защиту — 6 лет. Гарантия на Kio Rio X-Line — 5 лет или 150 000 км. Отдельной гарантии на антикоррозийную защиту нет. Но существует список деталей, подверженных естественному износу, гарантия на которые сокращена. Например, гарантия на детали интерьера Kia составляет до 70 000 км пробега «без ограничения по времени эксплуатации в рамках гарантийного периода».

Межсервисный интервал, определенный для Kia в России, — 15 000 км. Такой же и у Renault.

Что касается страховки, каско для Kia Rio X-Line, если бы это была моя машина и новая, обошлась бы мне в 18 734 рубля, ОСАГО — в 11 069 рублей. На Renault Kaptur полис ОСАГО стоил бы столько же, а каско — 21 041 рубль.

Выводы

Kia Rio X-Line чуть поменьше, но это практически не имеет значения, если автомобиль не используется как семейный. В переднеприводном исполнении он едет примерно так же, как Renault Kaptur, и не уступает по набору базового и опционального оборудования. А стоит меньше. У него дешевле страховка и больше гарантия (хотя гарантийные условия на отдельные узлы и агрегаты нужно внимательно изучать). В общем, X-Line кажется более рациональной покупкой. Хотя, если откровенно, покупаем мы автомобили все-таки не за габаритные размеры и призрачную экономичность, а по принципу «нравится-не нравится». Моя знакомая так и поступила, выбрав в итоге… не Kia Rio X-Line и не Renault Kaptur, а совершенно другую машину.

Фото: «За рулем», фирмы-производители