10 вопросов Яндексу от автомобилистов. И его подробные ответы

Недавно на рынке появилось головное устройство Яндекс.Авто. Мы уже протестировали его, и у нас возник ряд предложений создателям устройства. Мы добавили вопросы читателей «За рулем» и призвали Яндекс к ответу.

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Яндекс.Авто — головное устройство формата 2, которое можно установить вместо штатного во многие современные и популярные на рынке автомобили. Зачем? Чтобы иметь возможность пользоваться всем тем функционалом, который предусмотрен в мобильных приложениях Яндекса (навигация, музыка и др.), включая возможность голосового управления. При этом не думать о том, как закрепить смартфон на переднюю панель автомобиля и обеспечить ему зарядку.

Устройство Яндекс.Авто доступно на первичном рынке. То есть можно купить новую машину (Toyota, Renault, Honda, Chery или Nissan) в комплектации с таким головным устройством. А еще можно заказать систему Яндекс.Авто отдельно. В настоящее время бортовой компьютер совместим с популярными моделями автомобилей таких марок, как Renault, Lada, Volkswagen, Toyota, Kia, Skoda, Mitsubishi, Hyundai и Nissan.

На время теста мы установили головное устройство Яндекс.Авто в редакционную Ладу Весту.

Мы протестировали Яндекс.Авто на редакционной Ладе Весте. Подробный отчет вы найдете по этой ссылке.

На вопросы читателей «За рулем» ответил представитель Яндекс.Авто Дмитрий Горчаков

— В нашем тесте навигационной системы были проблемы с поиском спутников GPS при первом запуске и дискретное ведение по маршруту. Мы как будто не ехали, а телепортировались на 100 м вперед каждые несколько секунд. Это нормальное поведение устройства?

— Иногда «холодный запуск» (первый запуск устройства) может быть причиной некорректной работы, особенно при старте на подземной парковке и в других сложных условиях (помехи при сложных погодных условиях).

Чтобы обходить подобные сложности, мы работаем над схемой, когда данные GPS дублируются данными от автомобиля (например, скорость вращения колес и угол поворота руля) — это нужно для точного и беспрерывного ведения по маршруту в тоннелях и на сложных развязках.

Голосовое управление помогает меньше отвлекаться от дороги, а еще бот (по имени Алиса) способен поддержать примитивный разговор.

— На тесте устройства мы подметили, что громкость для музыки и разговора по телефону через Bluetooth регулируется раздельно. Но ее уровень в первом случае система запоминает, а во втором — нет. При первом звонке в каждой поездке приходится выкручивать ручку в плюс: по умолчанию выставлена минимальная громкость. Будет ли решена эта проблема?

— Это проблема на стороне протокола Bluetooth. Мы думаем, что можем сделать для ее решения.

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— Если слушать музыку с флешки, после перезапуска двигателя магнитола будет молчать. Придется вновь вручную выбирать через меню аудиоисточник. Будет ли решена эта проблема?

— Уже решена и появится в очередном обновлении.

— Устройство базируется на операционной системе Android и имеет ряд предустановленных приложений. Однако добавить какое-либо приложение стороннего производителя нельзя. С чем связан такой запрет?

— Установка сторонних не предусмотрена в текущей версии системы, кстати, как и в штатных оболочках от производителей, в которых есть только набор заранее установленных (фирменных) приложений. Кроме того, особенность Авто — все сервисы внутри адаптированы под экран в автомобиле и объединены единым интерфейсом и голосовым управлением. Например, в обычных 2DIN головных устройствах на Android с установленным PlayMarket нет гарантии, что приложения из «стора» будет корректно работать на большом экране, поддерживать голосовое управление и т.д.

Однако в будущем в Яндекс.Авто могут появиться сторонние приложения, адаптированные под интерфейс.

Яндекс.Авто базируется на платформе Android, но дополнительные приложения установить нельзя. Вся надежда на разработчиков, которые обещают в будущем дополнять систему функциями по запросам пользователей.

— Будет ли внедрена поддержка Android Auto?

— Автомобильные системы бывают по большому счету двух типов: встроенные (embedded) и проецируемые (projected).

Первые встраиваются полностью в головное устройство, как ПО (программное обеспечение, оболочка). Это и штатное ПО, и Яндекс.Авто. Существует также embedded-версия Android Auto. Так, Яндекс.Авто на заводе встраивается вместо штатной системы в автомобили Nissan, Renault, Toyota, Chery и другие. Также встроенная система работает в бортовых компьютерах Яндекса, которые можно купить отдельно и установить в различные автомобили в сервисе.

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Проецируемые системы выводят информацию на экран головного устройства со смартфона. К проецируемым относятся Apple CarPlay, версия проецируемой системы есть у Android Auto. Также Яндекс.Авто в некоторых автомобилях работает в проецируемом режиме, например в Renault Arkana. Чтобы в автомобиле была такая система, автопроизводитель должен добавить поддержку. Например, в той же Аркане можно выбирать между CapPlay и Яндекс.Авто, если у вас смартфон на iOS.

Как вы видите, в машину просто нельзя поставить одновременно две embedded-системы. А в случае с projected-системами автопроизводитель сам выбирает, поддержку каких систем добавить.

— Есть ли в планах добавить в прошивку аудионастройки (баланс, частотную регулировку и т.д.)?

— Да, это в наших планах, появится в одном из ближайших обновлений.

— В штатных мультимедиа некоторых современных автомобилей есть запрет на пользование некоторых функций во время движения. То есть при скорости выше 5–10 км/ч блокируется просмотр видео, к примеру. Есть ли что-то подобное в вашем устройстве?

— В штатных системах такая функция работает, потому что информация о скорости собирается от датчиков с колес (что очень точно и быстро), а не GPS. То есть по мере того, как автопроизводители будут расширять доступ к данным автомобилям, такая функция будет появляться.

Например, она уже работает в Яндекс.Авто для автомобилей Nissan.

— Есть ли возможность раздавать Wi-Fi в автомобиле с помощью вашего устройства?

— Такая возможность есть. Заходите в «Настройки», далее «Связь», далее «Режим модема» — здесь можно включить режим модема.

В устройстве есть встроенная сим-карта. Но при необходимости интернет можно раздавать и со своего смартфона.

— Можно ли ожидать появления в продаже универсальной версии устройства, которая вписывалась бы в переднюю панель любого автомобиля со стандартным двухдиновым гнездом?

— Учитывая, что у всех автопроизводителей разные дизайны приборных панелей, то порою сложно обеспечить универсальность. Однако существуют и универсальные модели, которые могут «вписаться» в разные панели. Например, устройство для Nissan X-Trail также ставится в Hyundai Creta и Solaris.

— Что вы можете предложить для владельцев не очень популярных моделей, которые хотят установить ваше устройство?

— Будет стараться расширять модельный ряд автомобилей, для которых доступна установка Яндекс.Авто.

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Отрадно, что некоторые недочеты, которые мы отметили в ходе теста, уже устранены. А линейка автомобилей, которые можно оснастить таким устройством, расширяется.

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