Задело за живое: самые комментируемые материалы «За рулем»

Почему Лады делают из тонкого металла, чем болеют двигатели, что не так с ОСАГО, зачем в России электромобили, если газ девать некуда… — эти публикации оказались лидерами по числу комментариев.

Ниже — топ-8 самых злободневных тем-2019 года.

8-е место (223 комментария)

Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин подошел к вопросу экономии топлива с максимальной серьезностью, рассмотрев все аспекты и процитировав специалистов. Которые, в частности, отмечают, что «на сегодняшний день главным резервом по снижению расхода топлива автомобилем является повышение мощности его двигателя». Читателям, ясное дело, нашлось что добавить, — цены на заправках мало кому нравятся. А вы сами пользуетесь какими-нибудь из приведенных способов экономии топлива?

7-е место (238 комментариев)

Оказывается, многие владельцы внедорожников понятия не имеют, что такое крутящий момент и в какой пропорции он делится между колесами. А еще не знают, как на самом деле устроен дифференциал. Решив разложить все по полочкам, Михаил Колодочкин только раззадорил читателей: в дискуссию втянулись и физики, и лирики, и практики — каждому нашлось что сказать о распределении моментов. Уверены, что и вам есть что добавить по теме...

5-6-е место (260 комментариев)

Как изменится с электромобилями наша жизнь? Какие плюсы нам сулит их массовое внедрение — да и сулит ли? Ответить на эти вопросы захотели не только эксперты «За рулем», но и многочисленные читатели. А ведь кто-то говорил, что электромобили никого не волнуют…

5-6-е место (260 комментариев)

Попали в аварию, виновник известен, он и не скрывается, а восстанавливать машину все равно придется за свой счет. Как же так? И почему в России провалилось обязательное автострахование и все его реформы? На этот вопрос есть очень простой ответ. Тот случай, когда в комментариях царит единодушие: автора хвалят за то, что четко обозначил проблему, и совместно ищут ее решение. Власти, прислушайтесь к гласу народа!

4-е место (369 комментариев)

Когда китайская Geely Motors показала журналистам новый двигатель рабочим объемом 1,8 литра, «За рулем» сравнил разработку конструкторов из Поднебесной с тольяттинским мотором. И ожидаемо спровоцировал бурные дебаты между «вазофилами» и приверженцами прогресса, пусть даже прогресс этот с китайским акцентом.

3-е место (656 комментариев)

Почему заводская инструкция умалчивает, что этот мотор — единственный на рынке — требует обкатки? И вопрос, и ответ на него вызвали шквал эмоций: читатели спорят с автором, поддерживают его точку зрения, подбрасывают фактов, делятся опытом...

2-е место (805 комментариев)

«Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник». Это уже аксиома. Но стоит ли оставаться автовладельцем, если денег хватает только на бензин и не хватает на техобслуживание, страховку и так далее? И вот тут-то мнения разделились: тема по-настоящему острая и болезненная. Тот, кто решит этот вопрос, сможет претендовать на Нобелевскую премию по экономике.

1-е место (877 комментариев)

Пресс-центр АВТОВАЗа опубликовал видео, в котором объяснил, что делает автомобили безопасными, несмотря на кузов «из фольги». И понеслось!.. Обмен мнениями между «вазофилами» и главным их противником Капланом быстро дошел до абсурда: все забыли, с чего начался спор. Справедливости ради отметим, что пикировка в стихах местами была даже забавной. Но лишь местами: в ней явно не хватало уважения участников друг к другу.

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В спорах рождается истина? Ой, не всегда… Но очень часто читатели с полным правом становятся соавторами той или иной статьи, дополняя выводы автора и подбрасывая нестандартные идеи, за что мы им весьма благодарны. Очень хочется, чтобы в новом году наши дискуссии были конструктивными, а форумчане не распалялись до перехода на личности. А темы? Темы будут!

Фото: depositphotos, «За рулем»