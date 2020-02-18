Все машины нашей милиции: малолитражки, внедорожники, грузовики!

Поначалу милицейские машины не имели даже специальной окраски.

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От раннего послереволюционного периода, когда советская милиция, заместившая полицию, ездила на иностранных авто, поскольку отечественных машин просто не было, и до середины семидесятых, когда в погоны стали наряжать первые иномарки, милицейскими становились лишь советские модели.

В 1930-х и в начале 1940-х основными автомобилями милиции были, понятно, «эмки», а иногда, но куда реже, — полноприводные ГАЗ-67Б. Машины не имели не только специального оборудования, но и особой окраски, максимум — опознавательную табличку.

ГАЗ-67Б

После войны милицейский парк стал быстро пополняться новинками — Москвичами-400 и Победами ГАЗ-М20. Машины имели стандартные двигатели (спецавтомобили с более мощными моторами получал только КГБ, а в милиции, по крайней мере массово, их не было). На крыше машин ОРУДа (отдел по регулированию уличного движения) стали ставить огромные рупоры громкоговорителей для доходчивых назиданий невнимательным водителям и пешеходам. В 1950-е, в первую очередь на оперативных автомобилях, стали появляться радиостанции.

Москвич-400 ГАЗ-М20В Победа

Поначалу милицейские Победы, как и Москвичи, не имели даже специальной окраски, а только красные полосы на бортах с надписью «Милиция», а иногда и «ОРУД».

Постепенно милицейским цветом стал синий — во всем многообразии его оттенков. А в Москве, например, встречалось немало зеленых машин. Помимо легковых автомобилей в милиции широко использовали грузовики ПАЗ-653 — аналоги медицинских фургонов на шасси ГАЗ-51. Фургоны были универсальными. В том смысле, что годились для перевозки опергруппы, собаки с проводником или задержанных. Встречались аналогичные машины и на полноприводных шасси ГАЗ-63.

ПАЗ-653 Фургон на шасси ГАЗ-63

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Милицейские Волги ГАЗ-21 тоже часто окрашивали в синий цвет, а рупор громкоговорителя ставили на специальной подставке, похожей на багажник, чтобы не возиться со сверлением крыши.

Советские заводы, как правило, не выпускали специальных модификаций для милиции. Все работы выполняли специализированные предприятия МВД: устанавливали фары-искатели слева, рации, громкоговорители. При необходимости перекрашивали машины.

С середины 1970-х официальной милицейской окраской стало сочетание желтого с синим. На некоторых Волгах и даже Москвичах сзади крепили табло с зажигающейся красным надписью «Остановитесь». Радиостанция «Пальма» стояла в багажнике.

Волга ГАЗ-21 — современная копия Волга ГАЗ-21 третьего поколения Волга ГАЗ-21 с милицейским оборудованием

Массовым милицейским автомобилем был и ГАЗ-69. Кузова из фанеры и жести на стандартные машины ставили специализированные предприятия. Задний отсек использовали для задержанных или, опять же, для кинолога с собакой. В знаменитом фильме там и ездил пес Мухтар.

ГАЗ-69

Помимо Волг, в милиции служили Москвичи, как московского, так и ижевского производства. В фильме «Побег» (1973 г.) сериала «Следствие ведут знатоки» фигурирует как раз милицейский ижевский 412-й с синей мигалкой на крыше и фарой-искателем.

Москвич-412 ижевского завода

РАФ-22033 — официальная милицейская версия массового микроавтобуса. Но большой люк в крыше и перископ на выдвижной штанге были только на прототипе. Обычные серийные милицейские РАФы таких наворот не имели.

РАФ-22033

Ранние ГАЗ-24 в милицейской форме тоже оснащали фарой-искателем. На более поздних машинах его уже не было, а автомобили ГАИ получили не только синие, но и красные спецсигналы на крыше.

Волга ГАЗ-24

С начала 1970-х на службу в МВД призывали и Жигули. Первой, разумеется, «копейку» — ВАЗ-2101. Потом в милиции служили все варианты вазовской классики. Автомобилей с мощными (до 120 л.с.) роторными двигателями было очень мало, в основном — со стандартными. Кое-где Жигули до сих пор служат в полиции.

ВАЗ-2101

Массовым милицейским автомобилем стал и УАЗ-469 с жесткой, опять же сделанной на спецпредприятиях, крышей. Вариации на эту тему, только уже заводские, цельнометаллические, работают и сегодня.

УАЗ-469Б

Во второй половине 1980-х парк милиции стали пополнять «восьмерками», а затем и полноприводными машинами ВАЗ.

ВАЗ-2108

Потом пошли Москвичи-2141, свежие Волги всех моделей вплоть до ГАЗ-31105. Постепенно, но все заметней отечественные автомобили стали разбавлять иномарки.

Ретротест знаменитого «козлика» ГАЗ-69, на котором ездили Анискин и Мухтар, читайте тут.