Завтра автомобили будут дороже и хуже. И тоже из-за вируса!

Создание чего-то принципиально нового откладывается на непонятный срок. Взамен, скорее всего, придут фейслифтинги и другие маркетинговые псевдообновления.

Мысли часто материализуются. Не успела норвежская девочка Грета Тунберг отойти от микрофона, как ее пожелания начали сбываться. Одно за другим. И вот мы уже не ездим, не летаем и почти не ходим. Зато вода в каналах Венеции стала чище, а над долиной реки По (есть такая река на Апеннинах!) снизилась концентрация диоксида азота.

Рынок рухнул, деньги кончились

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Причины подобных изменений очевидны. Действительно, из-за COVID-19 автопром рухнул так, что даже ярые его противники призадумались: а хорошо ли это? В марте наибольшее падение показали Италия (-85,4%), Франция (-72,2%) и Испания (-69,3%). В России апрельские продажи легковушек упали на 72,4%.

На этом фоне понятно, почему автопроизводители заявили в Еврокомиссии примерно следующее: все работы по дальнейшему снижению выбросов и другим вашим экологическим требованиям мы сегодня фактически остановили!

Почему? Да потому, что всё, чего мы добились сегодня, было оплачено теми, кто приобрел наши автомобили еще вчера! Потому что возможность ездить на машинах с Евро-5 и системой «Старт-стоп» подарили вам те, кто перед этим купил машины с Евро-4 без «Старт-стопа»! А вот завтрашние покупатели уже не смогут приобрести автомобиль, превосходящий сегодняшний, потому что сегодня салоны безлюдны: покупателей в них нет. А если нет покупателей, то и нет денег на развитие.

Какое нам дело до экологии?

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Автопроизводители старательно делают упор именно на экологическую составляющую — и не случайно. В разговорах с еврочиновниками это, как показывает практика последних лет, весомый аргумент, который успешно срабатывает. Президентам и председателям всех рангов не нужны судебные разборки, санкции и образцово-показательные скандалы с участием той же норвежской девочки. Поэтому они хотели и хотят, чтобы автопроизводители добивались тех же экологических успехов, что и коронавирус, фактически сумевший за пару месяцев очистить воду во многих странах. Для этого вирусу пришлось, правда, запереть людей в их жилищах, заглушив тем самым огромное количество ДВС.

Не открою Америку, если выскажу крамольную мысль: большинству автовладельцев, особенно у нас, экологические проблемы, в общем-то, не очень интересны. Исключение составляют разве что отдельные жители мегаполисов. Остальным гораздо важнее экономичность, надежность, комфортабельность и, конечно же, финансовая составляющая — от ценника в салоне до стоимости эксплуатации. Но выводы от этого не меняются. Лучшее, что при сложившейся ситуации автопром сможет предложить потребителям в следующем году, будет фактической копией сегодняшней продукции. А то и хуже: ведь придется на чем-то экономить — и сильно. И это касается не только каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров, но и всего остального — моторных масел, шин, оптики и т. п. Создание чего-то принципиально нового откладывается на непонятный срок. Взамен, скорее всего, пойдут фейслифтинги и другие маркетинговые псевдообновления.

Идеальный автомобиль — это сегодняшний автомобиль

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Получается забавный вывод: идеальный автомобиль — это тот, который можно приобрести сегодня. В нем материализовались большие деньги, вложенные еще вчера. Поэтому тем, кто еще размышляет насчет приобретения машины, пора бежать в салон (когда он откроется) — ведь завтра лучше не будет.

Впрочем, мир уже вряд ли будет прежним. Многим придется меньше ездить и реже летать. Кто-то привычно останется на «удаленке» — зачем ему машина? При таком раскладе трудно предугадать как объем производства автомобилей, так и их технические особенности, равно как и стоимость. А судьба машин для личного пользования вообще находится под вопросом.

Не хотелось бы, чтобы автомобиль стал игрушкой для богатых раньше времени. Мы еще не успели в него как следует наиграться.