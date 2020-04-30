Прогноз: в 2020 году продажи легковых автомобилей упадут на 50%

При любом развитии событий этот год будет для индустрии худшим за последние десять лет.

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Продажи новых автомобилей в России по итогам 2020 года могут упасть на 30–50% — такой прогноз делают в аналитическом агентстве Автостат. В агентстве говорят, что в первые три месяца 2020 года на авторынок влияли традиционные факторы: стоимость нефти, курс рубля, покупательская способность, цены на автомобили и другие. Год для автомобильных компаний складывался удачно, но в апреле возникли ограничения деятельности для предприятий, запрет перемещений в пространстве, закрытие границ регионов и нарушение цепочек поставок.

Если в 2019 году покупателей нашли 1,63 млн новых легковых автомобилей, то в 2020-м, с учетом нынешних реалий, будет продано в лучшем случае 1,14 млн машин. Худший же сценарий предполагает падение рынка до 0,82 млн проданных транспортных средств, то есть авторынок сократится вдвое. Возможен и некий средний вариант, при котором падение составит 40%, то есть дилеры продадут около 0,98 млн новых легковых автомобилей. Отметим, худший показатель годовых продаж за последние годы составил 1,31 млн (2016 год), а лучший — 2,76 (2012 год).

Вместе с тем, в агентстве отмечают, что просядет не только рынок новых автомобилей, но и рынок подержанных, хотя тут падение будет менее драматичным. При продажах в 2019 году на уровне 5,40 млн автомобилей в 2020 «вторичка» может потерять от 15 до 30% объемов. То есть в лучшем случае будет реализовано 4,59 млн автомобилей с пробегом, в худшем — 3,78 млн автомобилей. При среднем сценарии сокращение рынка б/у транспорта составит 22,5%, то есть годовые продажи составят примерно 4,19 млн. автомобилей.

В апреле дилеры ожидают сокращение продаж на 93–95% .

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