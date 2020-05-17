Лучшие мемы и шутки про самоизоляцию и коронавирус

Количество инфицированных коронавирусом (COVID-19) продолжает расти. Россия уже вошла в тройку лидеров по числу заразившихся. Но даже в такой ситуации нужно находить время и место для юмора.

В нашей подборке — мемы и шутки про нынешнюю самоизоляцию.

Личный автомобиль — очень неплохое средство самоизоляции. Но некоторые считают своим долгом помочь вам оставаться дома. В безопасности.

А у вас проверяли пропуск в такси? Нам уже доводилось с этим сталкиваться — иначе заказ просто не активируется. Конечно, знаменитый фрагмент из фильма «Бриллиантовая рука» пришелся очень кстати.

Да и таксистам не позавидуешь. Сколько разной публики проходит через салон. А вдруг кто-то нездоров? Так что они защищают себя как могут.

Одной из проблем стало закрытие всех салонов красоты и парикмахерских. Потому очень быстро появилась таблица актуальных причесок для самоизоляции. Если вы решите подстричься самостоятельно, выбирайте! Девушкам, конечно, сложнее. Но есть хорошая мотивация, чтобы заставить себя сидеть дома и не выходить на улицу, — просто самостоятельно подровняйте челку.

Интересно, а все готовы проводить со своей семьей все время? Джек Торранс из культового фильма «Сияние» Стэнли Кубрика, оказавшийся с семьей в полной изоляции от всего мира, знает об ужасах изоляции не понаслышке!

Люди на карантине уже потихоньку сходят с ума и ищут любые способы выбраться из дома. Только не очень понятно, почему на картинке указана Чехия, если по фото видно, что дело происходит не там. Не беремся сказать, какой это штат, но формат знаков и форма полицейских позволяют с уверенностью сказать — это Соединенные Штаты.

Идеальный логотип для будущих Олимпийских игр в Токио! Кстати, это не первый раз, когда возникают проблемы с Олимпийскими играми в японской столице. Впервые Олимпиада должна была пройти там в 1940 году. Но те игры по понятным причинам так и не состоялись.

Среди заболевших оказалось немало известных личностей. В том числе и наследник британского престола. И хотя принц Чарльз выздоровел, от ехидных комментариев это не спасло.

А тут неизвестные шутники решили потроллить москвичей. Интересно, а соответствующее приложение для смартфона будет? Первая волна шашлыков месяц назад ничему не научила. В минувшие майские праздники это явление повторилось!

Ну и самое известное произведение Леонардо да Винчи, «Мона Лиза», тоже стало жертвой пандемии.

Абсолютно так — вряд ли что-то в нынешней ситуации может удивить. Но чем дольше эта ситуация длится, тем больше хочется покинуть нашу планету.

В условиях пандемии важно не только оставаться здоровым, но и не терять чувство юмора. И конечно, соблюдать элементарные правила безопасности. Болеть и вылечиться куда сложнее.

Когда все это закончится? Наука отвечает!