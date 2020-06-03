9 главных автоновинок лета после вируса

Самые интересные: парочка соплатформенных Skoda Rapid и Volkswagen Polo нового поколения (вроде как), а также обновленный Renault Kaptur. Тем, кому важен простор, оценят GAC GN8, практичность и проходимость — УАЗ Пикап с автоматом.

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Минувшей весной автоиндустрия находилась в искусственной коме из-за пандемии — не работали автосалоны, а производители попридержали выход в свет своих новинок. С наступлением лета коронавирус пошел на спад, и компании готовы наверстать упущенное — дебютов будет много.

GAC GN8

Марка GAC решила действовать нестандартно. Пока все производители насыщают рынок разномастными кроссоверами, китайцы решили выкатить полноразмерный минивэн — эта ниша в России сейчас практически пустая. Огромные габариты (длина кузова переваливает за 5 метров!) позволили разместить в салоне три ряда сидений. Причем в среднем ряду устанавливаются раздельные кресла с индивидуальными регулировками — шик. Источником движения служит 2-литровая «турбочетверка» отдачей 190 л.с. В тандеме с ней работает 6-ступенчатый автомат.

GAC GN8

Kia XCeed

Компания Kia, которая и так предлагает в России широкую гамму кроссоверов, собирается вывести на рынок модель XCeed. Как уже понятно по названию, новинка базируется на основе хэтчбека Ceed. Но кузов здесь — оригинальный, без маленьких окон в задних стойках крыши. Дорожный просвет стал больше, но привод — только передний. В отличие от хэтча, атмосферных моторов предлагаться не будет — исключительно наддувные агрегаты (1.4, 140 л.с., либо 1.6, 200 л.с.), сопряженные с роботизированной коробкой.

Kia XCeed

Renault Kaptur

Сегмент компактных кроссоверов в этом году пополнился новыми Kia Seltos и Skoda Karoq, рестайлинговым Hyundai Creta. На эту «движуху» в Renault не смотрели сквозь пальцы — французы модернизировали Kaptur. Внешние отличия минимальны. В салоне изменений больше: обновленная центральная консоль, руль (он также получил обогрев), мультимедийка. Атмосферный 2-литровый двигатель отправлен в отставку — его место занял известный по Аркане турбомотор (1.3, 150 л.с.), работающий в паре с вариатором. Базовый 1,6-литровый двигатель не изменился.

Renault Kaptur

Skoda Rapid

Представители Шкоды хоть и называют Rapid новым, но это не так. На самом деле перед нами глубоко модернизированная машина первого поколения. Стилистически она напоминает новую Октавию (но в отличие от нее в гамме Рапида нет кузова универсал — только лифтбек). В салоне — свежая архитектура передней панели, современная мультимедийка, виртуальные приборы. Но отделка по-прежнему недорогая. Моторы — прежние: атмосферный 1.6 (90 либо 110 л.с.) и турбонаддувный 1.4 (125 л.с.).

Skoda Rapid

Volkswagen Polo

Если раньше фольксвагеновский бюджетник предлагался с кузовом седан, то сейчас это — лифтбек. Да-да, вы угадали — он представляет собой чуть переоформленную версию Шкоды Rapid, с которой выпускается бок о бок в Калуге. Polo все это пошло только на пользу — благодаря удлиненной колесной базе он стал просторнее для задних пассажиров, да и багажник прибавил в объеме. Линейка двигателей в точности повторяет шкодовскую.

Volkswagen Polo

Volkswagen Jetta

Новую Джетту мы заждались — модель прошлого поколения покинула российский рынок больше года назад. Ее сменщица стала заметно крупнее и солиднее внешне, у нее просторней салон, богаче оснащение. Но шасси по сравнению с прежней моделью упрощено — вместо независимой задней подвески установлена упругая балка. Гамма двигателей такая же, что и у Polo (только мотор 1.4 чуть мощнее — 150 сил), а вот по коробкам передач есть расхождение: наддувный агрегат сочетается не с 7-ступенчатым роботом, а с 8-ступенчатым автоматом.

Volkswagen Jetta

Audi SQ8

Флагманский кроссовер из Ингольштадта позиционируется как спортивный автомобиль, поэтому появление «горячей» модификации SQ8 было делом времени. По сравнению с обычными версиями кузов дополнен аэродинамическими элементами, в салоне — кресла с интегрированными подголовниками и усиленной боковой поддержкой. По пути в Россию двигатель V8 4.0 «потерял» электрический нагнетатель, что повлекло небольшое снижение мощности: 421 л.с. вместо европейских 435. Но динамика не пострадала: первую сотню SQ8 покоряет за 4,8 с.

Audi SQ8

Toyota Highlander

Главной тойотовской новинкой сезона станет четвертое поколение Хайлендера. Как и прежде, у него будет семиместный салон. Но если раньше по оснащению он недотягивал до конкурентов, то сейчас — более чем! Новый Highlander получит проекционный дисплей, панорамную крышу, мультимедийку с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Главное техническое приобретение — система полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD, с двумя электромагнитными муфтами на задней оси, а также системой выбора режимов движения Multi Terrain Select. Двигатель — бензиновый V6 3.5 отдачей 249 л.с.

Toyota Highlander

УАЗ Пикап АТ

Патриот обзавелся автоматической трансмиссией еще прошлой осенью. Казалось бы, ничто не мешало оперативно поставить 6-ступенчатый автомат Punch Powerglide 6L50 и в Пикап, однако заводчане решили не торопиться — старт производства такой модели запланирован на июнь. Как и раньше, машина будет предлагаться исключительно с бензиновым 150-сильным атмосферником. О дизеле потенциальным покупателям остается только мечтать.

УАЗ Пикап АТ

Новинок немало. Однако если бы не пандемия, их было бы еще больше! Так, отложен запуск Hyundai Telluride, Kia Optima, Audi A4. Отодвинут показ Нивы, у которой вместо шильдика Chevrolet будет вазовская ладья. Будем надеяться, что карантинный режим к нам больше не вернется и графики выхода новинок перестанут сдвигаться. И тогда скоро мы вам расскажем не только о Ниве (уже вазовской) и других «передвижниках», но и о других запланированных на этот год новинках.

Все новинки 2020 года — в автокалендаре «За рулем» (по ссылке).

Фото: фирмы-производители