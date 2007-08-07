12 вредных привычек неопытного водителя

Все мы когда-то были «чайниками». Ничего обидного в этом нет — говорят, даже у первого космонавта планеты в апреле 1961 года тоже не было водительских прав! Другое дело, что задерживаться в таком статусе надолго не стоит. Поведение новичков во многом стереотипно — вот несколько типичных примеров.

Попалось на глаза забавное высказывание на форуме. Дескать, чья-то знакомая, недавно получившая права, была уверена, что восклицательный знак, наклеиваемый на заднее стекло, означает, что водитель отлично знает ПДД! Очень надеюсь, что это единичный случай, но есть и массовые ошибки.

Посадка за рулем

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Водитель, которому некомфортно за рулем, потенциально опасен для окружающих. Повезло тому «чайнику», которому профи с первых поездок помог правильно отрегулировать сиденье, рулевую колонку и зеркала заднего вида. Зачем? Чтобы обеспечить наилучший обзор — это поможет вовремя заметить опасность на дороге и среагировать. К тому же при неправильной посадке вы быстрее устанете, например, начнет затекать нога.

Признаки правильной посадки за рулем:

Ладони на баранке должны лежать в положении «без пятнадцати три».

Руки в локтях должны образовывать угол, близкий к прямому.

Спина — почти вертикально, а не вразвалочку.

Ноги при полном выжимании педалей должны оставаться слегка согнутыми в коленях.

Смартфон в салоне

Разговор по телефону за рулем притупляет скорость реакции на 20–25%.

Отговаривать современника пользоваться в дороге смартфонами — дело практически безнадежное. Набрать на ходу «важное» сообщение в мессенджере — да ладно, чего там? И этим грешат не только новички — увы. Между тем ведение переписки повышает риск попадания в аварию в несколько раз.

Но смартфоны несут в себе и другую опасность: зачастую их просто кидают куда попало — хоть на приборную панель, и они в самый неподходящий момент благополучно соскальзывают куда-то вниз, например, под педали. Инстинктивное желание водителя — достать его немедленно, даже если на спидометре далеко не «ноль». Чем это часто кончается, показывают в дорожных сводках. В общем, закрепите смартфон так, чтобы тот и не помышлял о «побеге».

Ремни безопасности

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Непристегнутый водитель, везущий непристегнутого пассажира, — безответственный человек. Спорить тут не о чем. К сожалению, многие новички за рулем не считают важным пристегнуться. Да и как тут воспитать в себе такую привычку, если то и дело слышишь от водителя, усаживаясь в такси: «Можно не пристегиваться».

А некоторые водители пристегиваются сами, но разрешают не делать этого пассажирам второго ряда. Тоже распространенная ошибка, и очень опасная. Мало того, что непристегнутый человек сам подвергается смертельной опасности — при лобовом ударе он полетит вперед, подобно тяжелому снаряду, калеча водителя и пассажиров. Впрочем, обязанность пристегиваться оговорена в п. 2.1.2. ПДД РФ «Общие обязанности водителей». Штрафы указаны в статьях 12.6 КоАП РФ и 12.29.1 КоАП РФ — 1000 руб за водителя плюс 500 руб за пассажира.

Не в своем ряду

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Новичок за рулем сильно напряжен. Каждый маневр сродни четверному «акселю». Перестраиваться в сплошном потоке машин непросто. Поэтому на первых порах не нужно ездить через огромные перекрестки со сложной организацией движения или просто по незнакомым маршрутам. Достаточно поездок по «родным местам» с привычными светофорами и перекрестками. Чужая обстановка легко выведет из равновесия. В общем, не стоит торопить события.

А если очень нужно, пользуйтесь навигатором, даже если знаете, куда повернуть. Многие навигационные системы умеют подсказывать количество рядов на ближайшем перекрестке и направления движения по полосам. Можно выбрать нужный ряд еще до того, как увидите дорожные знаки и разметку перед перекрестком.

Имейте в виду, что навигация может ошибиться с нужным вам рядом, если на участке дороги ведутся ремонтные работы или недавно изменили схему движения.

Зачем нужен ручник

Вообще-то, правильное название ручного тормоза — стояночный. По неизвестным причинам очень многие его игнорируют — мол, и так обойдусь. До первого происшествия. Поэтому новичку нужно понять: стояночный тормоз присутствует на всех автомобилях вовсе не потому, что производители хотят сделать машину тяжелее. При парковке на склонах обязательно пользуйтесь «ручником». Даже если коробка автоматическая: режим «Паркинг» не подменяет его. Если машина вздумает уехать, отвечать будете вы.

Усталость за рулем

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Профессиональные водители высшего уровня отлично знают, что победить сонное состояние можно только одним способом — вздремнуть хотя бы на полчаса. А вот новичок, которому до смерти хочется спать, а до дома остается километров 100 — 200, пытается обойтись иными средствами: громкая музыка, открытое окно, гимнастика, курение, жевание чего-нибудь и пр. Все это помогает взбодриться, но лишь на несколько минут. А затем может последовать тяжелейший нокаут. Так что не искушайте судьбу. Сделайте остановку и перезагрузите организм хотя бы непродолжительным сном. Врачи настаивают на том, что продолжительность полноценного сна должна примерно соответствовать времени, проведенному за рулем, но даже полчаса сна помогут вам добраться до места ночлега без происшествий.

Врачи утверждают, что вероятность попасть в аварию после 12-часового пребывания за рулем примерно в 9 (!) раз выше, чем при 6-часовом.

Прогрев мотора

Вам неохота резко выскакивать в полусонном состоянии из-под одеяла и бежать делать гимнастику? Двигателю тоже неохота. Поэтому зимой (да и в другие сезоны) не надо сразу после пуска мотора требовать от него подвигов: дайте ему немного поработать в щадящем режиме. При этом необязательно тарахтеть во дворе — можно начинать неторопливое движение. В противном случае мотор однажды обидится — и крепко. Как при этом сложится дорожная ситуация — дело темное.

Громкая музыка

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Забудьте про нее. И не только потому, что она не позволяет сосредоточиться на вождении, что подтверждено десятками тестов. Громкая музыка мешает вам адекватно оценивать дорожную обстановку — слышать сигналы других водителей, инспекторов ДПС и т. п. Что если за вами плетется скорая помощь с включенной сиреной и мигалками, требуя уступить дорогу, а вы попросту ее не слышите из-за музыки в салоне? Музыка должна быть ненавязчивым фоном.

Важно и то, какую музыку слушать за рулем. К примеру, в отчете медицинского центра Стэнфордского университета говорится, что музыка сильно влияет на способность концентрировать внимание. При помощи томографа удалось выяснить, что наибольшая мозговая активность происходит в периоды тишины между звуками. Ученые пришли к выводу, что музыка эпохи барокко помогает собраться с мыслями и обработать мозгу больше информации.

Только в левом ряду

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Одна из самых вредных привычек многих водителей — желание занимать левый ряд. Мол, справа плетутся дачники, а мы — орлы! Однако же надо помнить: на любой Mercedes найдется свой Aston Martin, который упрется вам в зад и будет нервировать. А если попадется вспыльчивый водитель, то обгонит справа и начнет качать права всеми известными способами — от резкого торможения перед носом до кулачного боя. Конечно, подобное поведение тоже не приемлемо, но и вам не нужно провоцировать такие ситуации. Левые ряды — они для опережения, а не для постоянного движения. Кстати, об этом сказано в п. 9.4. ПДД:

9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.

А за необоснованную езду в левом ряду предусмотрен штраф в 1500 руб. (ст. 12.15.1 КоАП РФ).

Звуковой сигнал

Не все знают, но ПДД разрешают применять звуковой сигнал в определенных ситуациях. Пункт 19.10 гласит:

Звуковые сигналы могут применяться:

для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;

в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Согласно статье 12.20 КоАП РФ, нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Светофорные гонки

Многие водители, и особенно новички, любят, что называется, «рвать» со светофоров в первых рядах, чтобы затем лихо затормозить перед следующим. Но любое резкое торможение, особенно в плотном потоке транспорта, чревато тем, что едущий сзади автомобиль не успеет на него среагировать. Разумеется, в экстренных ситуациях (ребенок на дороге и т.п.) надо тормозить изо всех сил, но в спокойной обстановке это и глупо, и опасно. Да и тормоза износятся несколько быстрее, чем хотелось бы.

Всем счастливого пути!

Главные сигналы водителей друг другу (мигание фарами, жесты и не только) — мы собрали тут.