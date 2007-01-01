МВД заявило, что снизить смертность на дорогах России, как это прописано в указе президента, не представляется возможным. А нам кажется, что решение есть — и не одно.

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На днях произошло нечто необычное: поручение самого ВВП признали невыполнимым! И возроптал не кто-нибудь, а МВД! Правда, на раскачку ушло два года: ведь еще в майских указах 2018 года президент потребовал снизить к 2024 году смертность на дорогах до 4 случаев на 100 000 человек, а к 2030 году вообще обнулить список. И вот, через пару лет появилась информация: гаишники просят поднять норматив до 8,4 смертей вместо 4. Иначе, как говорится, миссия невыполнима.

Почему чиновники против?

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Аргументы чиновников понятны: никто в мире не снижал смертность в ДТП в 3,5 раза всего за семь лет. Об этом говорит и директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. К тому же на сегодня такого низкого уровня достигли всего несколько стран — Швейцария, Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Швеция и Сингапур. Однако же есть и другой пример: такой уровень смертности сегодня наблюдается… в Москве! Даже с учетом ее мажоров, пьяных лицедеев и прочих «столичных изюминок».

Осознать лидерство Москвы по части безопасности движения очень тяжело. Потому что современная Москва глазами водителя — это разве что пробки, мешающие ездить, да платные парковки, отбивающие желание отправиться на машине в магазин или, скажем, в театр. Еще вспоминаются сотни видеокамер, а также знаки «40» и даже «20». Но если всё это снизило-таки смертность на дорогах, да еще с огромным опережением графика, то… то почему бы и нет? Меньше и медленнее ездим — меньше смертность…

А чего хочет народ?

Впрочем, судя по комментариям в СМИ, народ предлагает ввести куда более радикальные меры. Перечислю наиболее популярные:

довести до европейского уровня систему штрафов и неотвратимости наказаний;

резко усилить наказание за пьяную езду;

без разговоров лишать прав обочечников, «шумахеров» и прочих хамов;

снизить разрешенную скорость в населенных пунктах до «50», как в большинстве стран мира;

отменить нештрафуемые «+20 км/ч», заменив хотя бы на «+10 км/ч»;

ужесточить контроль за каршерингом: дорога — это не аттракцион;

ввести нормальную подготовку водителей (по образцу СССР), в первую очередь — профессиональных;

прекратить ежемесячно дописывать и переписывать ПДД, в которых уже невозможно разобраться;

вернуть гаишников на все сложные участки дорог, заставив их обеспечивать нормальное движение, а не план по штрафам.

Практически все эти меры мне по душе. Хочешь, к примеру, стать таксистом — получи профессиональные права. Припарковался посреди Невского проспекта — остался без денег и без машины. Плюхнулся пьяным за руль — это была твоя последняя поездка в качестве водителя. Убил спьяну человека — ну, тут все единогласны… И я решительно не понимаю, что мешает нашим депутатам, а также гаишникам-эмвэдэшникам воплотить всё это в жизнь хоть завтра?

Фантазии а-ля Москва

Если же тупо следовать примеру Москвы, то сценарий исполнения указов президента будет совсем иным. Скажем, вот таким:

сузить платные дороги до одной полосы;

снабдить платные дороги светофорами и пешеходными переходами;

протянуть вдоль платных автодорог широченные тротуары и велодорожки;

объявить платной любую остановку транспорта в любой точке пространства.

Не нравится? Мне тоже не нравится: я люблю водить машину. Но по городу теперь передвигаюсь исключительно пешком, на метро и трамвае. Потому что так быстрее и удобнее. Да и дешевле.

Третий вариант

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А вообще-то самым реальным представляется иное решение задачи. Практически любой современный автомобиль уже напичкан таким количеством электроники, что в ближайшее время без труда сумеет считывать дорожные знаки и соответствующим образом управлять своей ездой. И уж если на дороге висит знак 80, то ни один автомобиль не разгонится там даже до 82. Не получится.

Понятно, что при таком раскладе становится ненужным водитель. Но это будущее очень скоро наступит. А если при этом смертность на дорогах действительно снизится в разы, то не такое-то оно и плохое, это будущее.

Посмотрим, какой из предложенных вариантов выберет МВД. Мне почему-то кажется, что четвертый: мол, надо бы смягчить требования, г-н Президент!