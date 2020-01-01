ЗАДАЧА № 150
Короткие ответы не рассматриваются!
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Мы прочитаем все сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.
А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из майского номера «За рулем» за 2020 год.
Читателям предстояло помочь безалаберному автолюбителю разобраться, где и какая эксплуатационная жидкость хранится у него в гараже. Все они разлиты в одинаковую тару, а этикетки затерялись.
Большинство читателей правильно ответили на вопрос, но, к сожалению, многие взялись за определение или только масел, или только жидкостей на водной основе. А наш победитель все четко расставил по полочкам.
Какие жидкости могут использоваться в автомобиле? Это моторное и трансмиссионное масло, жидкости АКП и гидроусилителя рулевого управления, антифризы, а также тормозная и стеклоомывающая жидкости.
- Первым делом исключим из этого списка жидкости для омывателя. Отличить их несложно по характерному острому спиртовому запаху почти всегда с ароматической добавкой (отдушкой). По консистенции они весьма текучи и отлично растворяются в воде, имеют яркую окраску и не замерзают при отрицательных температурах (в случае с жидкостями для использования зимой). При растирании пальцами чувствуется, что они обезжиривают (высушивают) руки — вплоть до скрипа.
- Далее вычеркнем антифризы. Эти жидкости почти столь же текучи, как и представители предыдущей группы, но имеют характерный запах присутствующего в них этиленгликоля. Цветовая гамма их столь же разнообразна — оттенки розового, зеленого, синего и даже желтого. Но вот ароматических добавок в их составе нет. Да и на ощупь, по сравнению с омывайками, они маслянистые.
- Тормозная жидкость — бесцветная или слегка желтоватая. Маслянистая на ощупь, с характерным запахом, но, в отличие от масла, полностью растворимая в воде. Если капнуть тормозуху в воду — она не будет плавать на поверхности, а смешается с ней.
- Жидкости для автоматических коробок передач и вариаторов довольно жидкие, но при этом очень маслянистые на ощупь. Первые почти всегда красного цвета, вторые бывают как красными, так и зелеными, и желтыми. Кстати, это же относится и к жидкостям для гидроусилителя руля.
- Осталось отделить моторное масло от трансмиссионного. Первое характерное отличие трансмиссионных масел — сильный запах серы (ее добавляют в качестве противозадирной присадки). Моторное масло тоже пахнет серой, но намного слабее. У кого обоняние развито плохо, лучше опять-таки взять в руки тазик с водой. Капнем в нее немного масла. Если оно быстро растянулось тонкой радужной пленкой по всей поверхности — перед нами трансмиссионка. Появились круглые и плотные «линзы» небольшого размера, не смешивающиеся с водой? Так ведет себя моторное масло.
И все же лучше бережно относиться к своему автомобилю. И эксплуатационные жидкости после покупки хранить в фирменной упаковке. Тогда не придется проявлять смекалку и рисковать здоровьем любимого автомобиля!
Всем участникам конкурса спасибо. А Виталия Богданова поздравляем с победой!