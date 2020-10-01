8 главных советов водителю на октябрь

Аккумулятор давно работает? Щетки весной не меняли, небось? Двери прошлой зимой примерзали? — если хотя бы на один вопрос ответили «да», стоит пробежаться по чек-листу нашего эксперта.

Меняем стиль езды

Прохладная погода, ковер из опавших листьев, прохудившееся небо — всё это ухудшает сцепление колес с дорогой. Поэтому от резвых маневров и резких торможений лучше отказаться до весны: автомобильная электроника, выручающая в сложных ситуациях, не всесильна.

Переобуваемся

Кстати о сцеплении шин с дорогой — не забудьте про сезонное переобувание. Настоящая зима в октябре наступает редко, но посетить до конца месяца шиномонтаж имеет смысл. Просто чтобы не стоять в очередях вместе с теми, кто тянет с заменой до последнего.

Смазываем уплотнители

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Пока тепло, нанесите на резиновые уплотнители дверей и багажника силиконовую смазку. Для обработки можно использовать... губки для чистки обуви с силиконовой (лучше бесцветной) пропиткой — очень удобно. А вот для смазки направляющих стекол боковых дверей понадобится аэрозольный баллон с трубочкой. Силиконовый препарат надо нанести вдоль уплотнителя, поиграв стеклом туда-сюда на сантиметр-другой.

Из негативных последствий такой обработки: могут загрязниться стекла при их последующем открывании-закрывании, зато примерзания удастся избежать. Смажьте силиконом петли и запорное устройство лючка топливного бака, а также оси боковых зеркал. Если складывание боковых зеркал — программируемая опция, ее есть смысл отключить. Обледеневшее зеркало никакой привод не разложит.

Заливаем незамерзайку

В основе любой официально продаваемой у нас жидкости лежит вонючий и густеющий на морозе изопропиловый спирт. Чем выше его концентрация, тем ниже температура замерзания омывайки — но и противнее ее запах. Поэтому в октябре не стоит заливать омывайку на «минус 30» — вполне достаточно и «минус 10».

Меняем щетки стеклоочистителя

На дворниках не нужно экономить — это расходники. Перед зимним периодом установите новый комплект бюджетных щеток: экспертизы журнала «За рулем» показали, что они работают ничуть не хуже дорогих изделий. Но не нужно заставлять любые щетки сгребать со стекол ветки, листья и прочий мусор — так они быстро придут в негодность. Эффективнее перед поездкой протереть стекло обыкновенной тряпкой. Их желательно иметь пару — одну для протирки светотехники и номерных знаков, другую — для очистки стекла изнутри.

Убираем листья

Самое время заглянуть под капот для капитальной уборки мусора вблизи воздухопритоков отопителя. Мы советовали сделать это еще в сентябре, но и октябрь вполне подходит. Если этого не сделать, салон останется без свежего воздуха.

Проверяем аккумулятор

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Оцените реальное состояние батареи, вспомните про ее возраст. На практике АКБ может проработать десяток лет, а может и «сдуться» в первую же зиму. По статистике, средний срок службы обычных батарей составляет 4–5 лет. Батареи AGM живут примерно 5–6 лет. А более дорогие, сделанные по TPPL-технологии, — от 8 до 12 лет.

Выбирая подходящую АКБ, постарайтесь не нарваться на пустышку с привлекательным ценником: такие сейчас встречаются сплошь и рядом. Снаружи — нормальная батарея, а цена — примерно вдвое меньше, чем у остальных. Это означает, что производитель сэкономил на количестве свинцовых пластин и повесил этикетку с липовыми параметрами. Реальная емкость АКБ при этом окажется существенно ниже заявленной, а плотность тока, наоборот, выше допустимой. Долго такая батарея не протянет, особенно в холода.

Утепляемся

Днем в октябре еще может быть тепло, а вот ночью возможен минус. Положите в багажник теплую одежду — например, старый пуховик. Если машина сломается, вы не простудитесь в ожидании помощи. В городе просто найти место, где согреться и приятно скоротать время. Вдали же от цивилизации придется, возможно, не один час ежиться в холодной машине, пока приедет эвакуатор.

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