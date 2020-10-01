5 кроссоверов, которые не ломаются. Ну, почти...

1. Toyota RAV4 III поколения (XA30)
Даже «пожилые» RAV4 пользуются спросом и медленно теряют в цене. Эти автомобили надежны, серьезных неисправностей у них нет.
RAV4 комплектовали бензиновыми двигателями 2.0 и 2.4 (в основном они и представлены у нас), а также дизельным 2.2 с разными вариантами мощности. Изначально на RAV4 третьего поколения ставили 5-ступенчатую механику и 4-ступенчатый автомат, а на более поздние версии — 6-ступенчатую механику и вариатор. Двигатели и коробки беспроблемные, естественно, если ездить аккуратно и регулярно обслуживать. Даже вариатор служит без капремонта 150 000 км и более.
Нарекания вызывает слабая рулевая рейка, требующая замены или переборки в среднем раз в 50 000 километров. В ней разбиваются втулки — возникают стуки при проезде неровностей и увеличивается люфт руля. Впрочем, даже стучащая рейка — не повод спешно собираться на сервис.
Второе слабое место — нестойкое лакокрасочное покрытие, на котором быстро появляются царапины и сколы. И их приходится устранять, чтобы не пошла коррозия.
Если найдете не совсем заезженный экземпляр, серьезных проблем не будет долго. Впрочем, и поиск машины на вторичке может затянуться: владельцы «рафиков» не спешат с ними расставаться.
2. Honda CR-V IV поколения (RM1-RM4)
Не менее надежна и Honda CR-V. Это, четвертое, поколение называют самым удачным. Кроссовер даже возглавил рейтинг десяти самых беспроблемных автомобилей, составленный на основе TUV Report 2020 (германский рейтинг надежности). За те же деньги CR-V окажется на пару лет моложе «рафика». Да и смотрится современнее, хотя бы из-за оптики сложной формы и затейливого стекла пятой двери.
На автомобилях старше восьми лет отмечают увеличивающиеся люфты в рулевом. Как и у RAV4, изнашивается втулка правой рулевой тяги. Правда, менять рейку не нужно — в продаже есть ремкомплекты, и многие сервисы восстанавливают эти механизмы.
Лучшим двигателем считается двухлитровый R20A — он спокойно выхаживает 350 000 км и более. У самого популярного K24А объемом 2,4 литра нередко встречаются течи переднего сальника коленвала и ускоренный износ впускного распредвала. Коробки передач, как механическая, так и автоматическая, надежны.
У CR-V большой по меркам класса багажник (589 литров) и довольно нежная подвеска. При систематическом перегрузе и езде по плохим дорогам разбиваются шарниры и проседают пружины — это видно и сбоку, и сзади (задние колеса стоят «домиком»).
Ржавчина обычно идет по нижнему краю рамки лобового стекла, кромке капота и порогам — везде, где кузов «обстреливают» летящие из-под колес камни. Хотя антикоррозийная обработка у CR-V хорошая.
3. Mazda CX-5 I поколения (KE)
Кроссовер неожиданно оказался удачным и надежным. Неожиданно — потому что это первая модель, которая разработана в рамках новой концепции Skyаctiv, направленной на максимальное облегчение всех узлов и агрегатов. Особенно с учетом того, что ее выпустили на рынок с новыми силовыми агрегатами серии Skyаctive.
Бензиновые двигатели 2.0 и 2.5 хвалят, а дизельный 2.2 критикуют за плохое уплотнение топливных форсунок и ненадежный вакуумный насос. Обе эти неисправности приводят к тяжелым последствиям. Например, металлическая стружка от деталей насоса забивает масляные каналы, что приводит к масляному голоданию, повышенному износу деталей двигателя и дорогостоящему ремонту. Правда, дизельных версий среди всех Mazda CX-5 в России немного — каждая десятая машина.
В целом, Mazda CX-5 — беспроблемный автомобиль. И по большому счету нуждается только в плановых ТО даже при пробегах за 200 000 км.
4. Suzuki Grand Vitara II поколения (JT)
На фоне ровесников (этот автомобиль выпускали в 2005–2015 годах) выглядит старомодным. Зато надежный, а потому и стоит Grand Vitara на вторичке дорого — за миллион найдете в лучшем случае семилетнюю машину.
Бензиновые двигатели — 2-литровый JB420 и JB424 объемом 2.4 — легко переваривают топливо АИ-92 и без проблем выхаживают сотни тысяч километров. Версии с бензиновыми двигателями 1,6 и 3,2 л, а также 1,9-литровым дизелем у нас встречаются редко.
Автомобиль комплектовался 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатым автоматом. Оба агрегата надежны, причем автомат хвалят даже больше. К недостаткам относят разве что медлительность.
Самое уязвимое место — передний редуктор, в который при форсировании глубоких луж через сапун может попадать вода. Поэтому многие владельцы надевали на него трубку с выводом под капот. Также при форсировании водных преград в группу риска попадает электропривод селектора режимов трансмиссии в раздаточной коробки. Внедорожные способности Suzuki Grand Vitara хороши, а потому велик риск нарваться на экземпляр из-под оффроудера.
5. Hyundai Santa Fe III поколения (DM)
Кроссовер критикуют за слишком нежное лакокрасочное покрытие кузова, которое слабо противостоит летящим с дороги камням (особенно вокруг ветрового стекла). Также на Santa Fe стучат рулевые рейки, что вызывается износом гибкой муфты рулевой колонки.
В автомобиле стоит сложная мультимедийная система MTXT900DM, которая глючит и зависает. Лечится перепайкой платы или заменой головного устройства.
Бензиновые двигатели 2.4 MPI, 2.4 GDI, 3.3 и наддувный 2.0 в целом хвалят. Дизельные двигатели 2.0 и 2.2 считаются довольно капризными и менее надежными. Из-за некачественного топлива у них быстро выходят из строя дорогостоящие ТНВД и клапаны рециркуляции выхлопных газов EGR. У них также повышенный расход моторного масла и небольшой срок службы сажевого фильтра.
Шестиступенчатые механические коробки M6GF и M6LF нареканий не вызывают. Хорош и автомат A6LF2/3 при условии замены масла и фильтров раз в 50 000 км (при динамичной езде и частым съездам на бездорожье даже чаще).
Маловат ход задней подвески, из-за чего возможны пробои стоек (на крупных ямах). На автомобилях до 2013 года хрупкий корпус заднего дифференциала, который легко расколоть.
В этот список можно добавить еще десяток моделей. У вас есть свои варианты? Оставляйте их в комментариях. Будет интересно посмотреть и обсудить.
- Хотите кроссовер помоложе? Тогда загляните сюда.
- Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей неочевидна, убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!
Фото: «За рулем» и фирмы-производители