5 кроссоверов, которые не ломаются. Ну, почти...

Имея миллион рублей, на вторичке можно найти надежный кроссовер. Немолодой и с большим пробегом, но при этом не вытягивающий из владельца ужасающие суммы на обслуживание и ремонт.

1. Toyota RAV4 III поколения (XA30)

Даже «пожилые» RAV4 пользуются спросом и медленно теряют в цене. Эти автомобили надежны, серьезных неисправностей у них нет.

RAV4 комплектовали бензиновыми двигателями 2.0 и 2.4 (в основном они и представлены у нас), а также дизельным 2.2 с разными вариантами мощности. Изначально на RAV4 третьего поколения ставили 5-ступенчатую механику и 4-ступенчатый автомат, а на более поздние версии — 6-ступенчатую механику и вариатор. Двигатели и коробки беспроблемные, естественно, если ездить аккуратно и регулярно обслуживать. Даже вариатор служит без капремонта 150 000 км и более.

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Нарекания вызывает слабая рулевая рейка, требующая замены или переборки в среднем раз в 50 000 километров. В ней разбиваются втулки — возникают стуки при проезде неровностей и увеличивается люфт руля. Впрочем, даже стучащая рейка — не повод спешно собираться на сервис.

Второе слабое место — нестойкое лакокрасочное покрытие, на котором быстро появляются царапины и сколы. И их приходится устранять, чтобы не пошла коррозия.

Если найдете не совсем заезженный экземпляр, серьезных проблем не будет долго. Впрочем, и поиск машины на вторичке может затянуться: владельцы «рафиков» не спешат с ними расставаться.

Третье поколение Toyota RAV4 выпускалось с 2006 по 2012 годы. В 2008 cостоялся первый рестайлинг, в 2010-м — второй. Лучше всего покупать версию Long после второго рестайлинга.

2. Honda CR-V IV поколения (RM1-RM4)

Не менее надежна и Honda CR-V. Это, четвертое, поколение называют самым удачным. Кроссовер даже возглавил рейтинг десяти самых беспроблемных автомобилей, составленный на основе TUV Report 2020 (германский рейтинг надежности). За те же деньги CR-V окажется на пару лет моложе «рафика». Да и смотрится современнее, хотя бы из-за оптики сложной формы и затейливого стекла пятой двери.

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На автомобилях старше восьми лет отмечают увеличивающиеся люфты в рулевом. Как и у RAV4, изнашивается втулка правой рулевой тяги. Правда, менять рейку не нужно — в продаже есть ремкомплекты, и многие сервисы восстанавливают эти механизмы.

Лучшим двигателем считается двухлитровый R20A — он спокойно выхаживает 350 000 км и более. У самого популярного K24А объемом 2,4 литра нередко встречаются течи переднего сальника коленвала и ускоренный износ впускного распредвала. Коробки передач, как механическая, так и автоматическая, надежны.

У CR-V большой по меркам класса багажник (589 литров) и довольно нежная подвеска. При систематическом перегрузе и езде по плохим дорогам разбиваются шарниры и проседают пружины — это видно и сбоку, и сзади (задние колеса стоят «домиком»).

Ржавчина обычно идет по нижнему краю рамки лобового стекла, кромке капота и порогам — везде, где кузов «обстреливают» летящие из-под колес камни. Хотя антикоррозийная обработка у CR-V хорошая.

Honda CR-V четвертого поколения (2012–2016) в Россию везли из США и Великобритании. У «американок» больше клиренс (на 10 мм), но чуть хуже управляемость.

3. Mazda CX-5 I поколения (KE)

Кроссовер неожиданно оказался удачным и надежным. Неожиданно — потому что это первая модель, которая разработана в рамках новой концепции Skyаctiv, направленной на максимальное облегчение всех узлов и агрегатов. Особенно с учетом того, что ее выпустили на рынок с новыми силовыми агрегатами серии Skyаctive.

Бензиновые двигатели 2.0 и 2.5 хвалят, а дизельный 2.2 критикуют за плохое уплотнение топливных форсунок и ненадежный вакуумный насос. Обе эти неисправности приводят к тяжелым последствиям. Например, металлическая стружка от деталей насоса забивает масляные каналы, что приводит к масляному голоданию, повышенному износу деталей двигателя и дорогостоящему ремонту. Правда, дизельных версий среди всех Mazda CX-5 в России немного — каждая десятая машина.

В целом, Mazda CX-5 — беспроблемный автомобиль. И по большому счету нуждается только в плановых ТО даже при пробегах за 200 000 км.

Кроссовер Mazda CX-5 появился в 2012 году, а в 2014-м уже перенес рестайлинг.

4. Suzuki Grand Vitara II поколения (JT)

На фоне ровесников (этот автомобиль выпускали в 2005–2015 годах) выглядит старомодным. Зато надежный, а потому и стоит Grand Vitara на вторичке дорого — за миллион найдете в лучшем случае семилетнюю машину.

Бензиновые двигатели — 2-литровый JB420 и JB424 объемом 2.4 — легко переваривают топливо АИ-92 и без проблем выхаживают сотни тысяч километров. Версии с бензиновыми двигателями 1,6 и 3,2 л, а также 1,9-литровым дизелем у нас встречаются редко.

Автомобиль комплектовался 5-ступенчатой механикой и 4-ступенчатым автоматом. Оба агрегата надежны, причем автомат хвалят даже больше. К недостаткам относят разве что медлительность.

Самое уязвимое место — передний редуктор, в который при форсировании глубоких луж через сапун может попадать вода. Поэтому многие владельцы надевали на него трубку с выводом под капот. Также при форсировании водных преград в группу риска попадает электропривод селектора режимов трансмиссии в раздаточной коробки. Внедорожные способности Suzuki Grand Vitara хороши, а потому велик риск нарваться на экземпляр из-под оффроудера.

Suzuki Grand Vitarа второго поколения проходила обновления в 2008 и 2010 годах. При втором рестайлинге с задней двери автомобиля убрали запасное колесо, уменьшив габаритную длину на 200 мм.

5. Hyundai Santa Fe III поколения (DM)

Кроссовер критикуют за слишком нежное лакокрасочное покрытие кузова, которое слабо противостоит летящим с дороги камням (особенно вокруг ветрового стекла). Также на Santa Fe стучат рулевые рейки, что вызывается износом гибкой муфты рулевой колонки.

В автомобиле стоит сложная мультимедийная система MTXT900DM, которая глючит и зависает. Лечится перепайкой платы или заменой головного устройства.

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Бензиновые двигатели 2.4 MPI, 2.4 GDI, 3.3 и наддувный 2.0 в целом хвалят. Дизельные двигатели 2.0 и 2.2 считаются довольно капризными и менее надежными. Из-за некачественного топлива у них быстро выходят из строя дорогостоящие ТНВД и клапаны рециркуляции выхлопных газов EGR. У них также повышенный расход моторного масла и небольшой срок службы сажевого фильтра.

Шестиступенчатые механические коробки M6GF и M6LF нареканий не вызывают. Хорош и автомат A6LF2/3 при условии замены масла и фильтров раз в 50 000 км (при динамичной езде и частым съездам на бездорожье даже чаще).

Маловат ход задней подвески, из-за чего возможны пробои стоек (на крупных ямах). На автомобилях до 2013 года хрупкий корпус заднего дифференциала, который легко расколоть.

Hyundai Santa Fe третьего поколения выпускали с 2013 по 2018 годы. Обновили в 2015 году, поменяв колесные диски, бамперы, решетку радиатора и оптику. Но такие автомобили стоят на вторичке уже больше миллиона.

В этот список можно добавить еще десяток моделей. У вас есть свои варианты? Оставляйте их в комментариях. Будет интересно посмотреть и обсудить.

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Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей неочевидна, убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!

Фото: «За рулем» и фирмы-производители