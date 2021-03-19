Кроссовер для холостяка: 11 беспроигрышных вариантов

Только холостяк может не знать, чего он хочет, — женатый такой привилегии лишен. Вы пока без пары? Тогда вам нужен особенный автомобиль!

Конечно, все холостяки разные — молодые и постарше, накачанные и не очень, веселые и задумчивые, обеспеченные и просто на неплохой зарплате. Но каждому хочется машину помоднее, помощнее, побыстрее. И желательно подешевле — это только телевизионные холостяки денег не считают. А вот без большого багажника пока можно обойтись. Да и удобство второго ряда особого значения не имеет (разве что иногда).

Почему кроссовер? Тут все просто: самый популярный и универсальный тип кузова. Ограничивать аппетиты не будем — посмотрим все интересные варианты. И кредиты вам в помощь!

Renault Arkana и Kaptur

Сейчас эту пару одноплатформенных кроссоверов отодвинул в сторону новый Duster. Однако обе модели достойны внимания холостяка.

Arkana — кросс-купе. Этот автомобиль жестче, рулится четче, едет как будто быстрее, хотя на самом деле 150-сильный 1.4 с вариатором обеспечивает Каптюру разгон до 100 км/ч за 10,4 секунды, а более тяжелой Аркане — за 10,5, на 0,1 секунды медленнее. Зато более обтекаемая Аркана выигрывает в максимальной скорости — 191 км/ч против 188 км/ч у Каптюра — и экономичности — 7,2 л на 100 км против 7,4 л на 100 км.

Пожалуй, холостяку больше подходит Arkana. Как сказал другой автор «За рулем», «Kaptur — чтобы перемещаться, Arkana — чтобы кататься».

Kaptur без учета пакетов опций стоит от 1 152 000 до 1 467 000 рублей, Arkana — от 1 225 000 до 1 648 000 рублей.

Комментарий эксперта

— Имейте в виду, что на покупке можно сэкономить до 10% стоимости машины. И пусть вас не вводят в заблуждение названия адресных госпрограмм, таких как «Семейный автомобиль». Несмотря на то что в этих программах участвуют модели, рассчитанные на семью, неженатые автомобилисты оформляют выгодные кредиты наравне с другими клиентами. Размер скидки определяется маркой, моделью и годом выпуска автомобиля, а не семейным статусом покупателя. Выгода может составлять до 100 000 рублей.

Haval F7 и F7x

Похожая пара моделей есть и у Haval. Это F7 и F7x, кроссовер и кросс-купе соответственно. Они также сделаны на одной платформе и идентичны до средней стойки кузова. Габаритные размеры автомобилей одинаковые, за исключением высоты: кросс-купе ниже на 35 мм. Интересно, что на заднем ряду разницы почти не чувствуешь — пока не оглянешься назад. Заднее стекло в F7x «завалено» гораздо сильнее. Но зато ощутима разница в объемах багажников — у F7 723 литра при разложенных задних сиденьях и 1443 при сложенных. У «икса» — 490 и 1152 литра соответственно. Впрочем, мы уже договорились, что для холостяка объем багажника не столь важен.

Динамические характеристики автомобилей одинаковы. Разгон до 100 км/ч с двигателем 1.5 (150 л.с.) и 7-DCT независимо от типа привода — 11 секунд, с 2.0 (190 л.с.) — 9 секунд. Максимальная скорость — 180 и 195 км/ч соответственно.

Разница сводится к типу кузова и цене. F7 стоит от 1 529 000 до 2 009 000 рублей, F7x — от 1 579 000 до 2 059 000 рублей. И у F7x интерьер с контрастными «спортивными» вставками. Салон F7 выглядит спокойнее.

Skoda Karoq

Чешский кроссовер не маскируется под купе, но выглядит и стильно, и динамично. Да и названия комплектаций: Active, Ambition и Style — «прозрачно» намекают, на какую аудиторию рассчитана модель. И едет Karoq довольно весело, особенно со 150-сильным 1.4 TSI. Полноприводная версия разгоняется до «сотни» за 9 секунд, переднеприводник — за 8,8 с. Расход топлива в смешанном цикле — 7,5 — 6,6 л/100 км. Хороший бонус!

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Как и все автомобили на платформе MQB, управляется Karoq отлично. Снова процитирую автора «За рулем»: «Из всех компактных кроссоверов на нашем рынке Karoq, однозначно, лучший по рулежке». Кроме того, автомобиль радует еще и энергоемкой подвеской, способной хорошо «держать удар».

Karoq со 110-сильным 1.6 MPI поскромнее. Разгон занимает 11,2 секунды, расход топлива в смешанном цикле — 7,1 литра на 100 км пути. Но пассажиркам знать об этом необязательно. А смотрится Karoq хорошо в любой версии. И стоит по современным меркам нормально — от 1 458 000 до 1 972 000 рублей.

Kia Seltos

Один из конкурентов Skoda Karoq — Kia Seltos. Смотрится отлично. В комплектации со 177-сильным 1.6 T-GDI — настоящая «зажигалка». Разгон до 100 км/ч — за 8,4 секунды. Максимальная скорость — 200 км/ч. Кроме того, у Kia Seltos есть версии с 2.0 MPI (149 л.с.) и 1.6 MPI на 121 и 123 л.с.

На Селтосе можно съехать и на бездорожье — под штатной пластиковой защитой 185 или 190 мм просвета, в зависимости от размера колес.

Управляется корейский кроссовер тоже неплохо, почти так же, как Karoq. А выглядит даже ярче, особенно с двухцветной окраской кузова (за которую нужно доплатить 10 000 рублей) и со светодиодной оптикой (в топовых комплектациях). Правда, климат-контроль в этом автомобиле однозонный, а салон отделан твердым, гулким пластиком. Зато спинка заднего сиденья регулируется по наклону, в отличие от одноклассников. Диапазон цен на автомобиль — от 1 249 900 до 2 154 900 рублей. В багажнике — 433 л под шторкой: для хоккейного баула хватит.

Geely Tugella

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Эта модель — одна из самых новых в нашей подборке. Продажи стартовали в прошлом декабре. Это также кросс-купе с европейским дизайном и отлично оснащенное. В салоне два дисплея с диагональю 12,3 дюйма: один — мультимедийной системы с функцией MultiTouch, второй — цифровой приборной панели c четырьмя вариантами графического отображения.

Но главное — как Tugella едет. С 238-сильным 2-литровым турбодвигателем (аналогичный ставят на Volvo) и 8-ступенчатой АКП полноприводный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды и развивает до 210 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле — 8,1 литра на 100 км пути. Нужно только привыкнуть к турбояме на низах.

Но цены… Комплектаций всего две, Luxury за 2 399 990 рублей и Flagship за 2 499 990 рублей. Дороже «корейцев»!

Mitsubishi Eclipse Cross

Японский кроссовер недавно обновился, получив еще более яркий дизайн. А ведь и первый Eclipse Cross, над внешностью которого работал Цунехиро Кунимото, не оставался незамеченным. Но, наверное, именно такая неординарная машина и нужна холостяку. Автомобиль с 2-литровым 150-сильным мотором разгоняется до 100 км/ч за 11,9 (с передним приводом). Версия с наддувным 1,5-литровыми двигателем той же мощности и полным приводом выполняет это упражнение за 11,4 секунды. Максимальная скорость — 195 и 188 км/ч соответственно. Расход топлива в смешанном цикле — 8,0 или 7,7 литра на 100 км пути.

Вторая яркая особенность Mitsubishi Eclipse Cross — система полного привода S-AWC (super all-wheel control), прославленная раллийными спорткарами Mitsubishi Lancer Evolution, так что при желании на Eclipse Cross можно и подрифтить. Кстати, большинство российских покупателей предпочитает полноприводную версию кроссовера — Ultimate за 2 753 000 рублей. Начальная Intense стоит 2 413 000 рублей.

Nissan Murano

Murano — автомобиль с неординарным дизайном, очень комфортный, мощный и динамичный. Особенно выигрышно кроссовер смотрится в синем или оранжевом цвете.

Безусловно, и холостяку, и его спутнице понравятся удобнейшие сиденья Zero Gravity, созданные с учетом опыта специалистов NASA так, чтобы снизить нагрузку на тело. Это особенно ценно в дальней дороге.

До 100 км/ч бензиновый V6 рабочим объемом 3,5 литра разгоняет полноприводный Мурано за 8,2 секунды (с передним приводом — за 7,9 секунды). Максимальная скорость — 210 км/ч, независимо от версии. Расход топлива в смешанном цикле — 10,2 литра на 100 км у полноприводной версии и 9,9 л/100 км у переднеприводной. Стоит автомобиль от 2 849 000 (комплектация Mid) до 3 550 000 рублей (Top+).

Volkswagen Touareg

Туарег на официальном сайте Фольксвагена назван внедорожником. Это универсальная машина на все случаи жизни для солидного господина, знающего толк в современных технологиях. Таких как система ночного видения Night vision. Инфракрасная камера «просматривает» пространство на 130 метров, реагирует на тепло, излучаемое объектами, и выводит картинку на дисплей. А светодиодные матричные фары IQ. Light с системой динамического регулирования света Dynamic Light Assist способны освещать дорогу намного ярче, при этом не создавая помех другим участникам движения.

Радионавигационная система Discover Pro с поддержкой сервиса App-Connect оснащается цветным сенсорным TFT-дисплеем диагональю 9,2 дюйма с датчиком приближения и инновационной системой управления жестами.

В версии с пневмоподвеской дорожный просвет можно увеличить до 300 мм. Опциональная подвеска PRO с подруливающей задней осью и активными стабилизаторами повышает маневренность. Режимов работы шасси — шесть: Normal, Sport, Сomfort, Eco, Snow, Offroad и Individual. Полный привод 4Motion контролирует вращение каждого из колес индивидуально, позволяя продолжать движение, даже если происходит так называемое «вывешивание».

Volkswagen Touareg предлагается c турбодизельным V6 3.0 мощностью 249 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Диапазон цен — от 4 654 000 (Respect) до 5 788 000 рублей (R-line Black Style) без учета пакетов опций. Едет автомобиль отлично, как по асфальту, так и вне его. И при этом довольно просторен. Так что его (при возможности) стоит приобретать холостяку, уже задумывающемуся о семье.

Audi SQ5

Это кроссовер со спортивным характером. Благодаря 354-сильному бензиновому V6, восьмиступенчатой коробке передач tiptronic и постоянному полному приводу quattro Audi SQ5 способен разгоняться до 100 км/ч всего за 5,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч. При этом расход топлива в смешанном цикле, по официальным данным, — всего 8,3 литра на 100 км пути.

Выглядит автомобиль соответственно своему характеру — ярко. Но и стоит от 4 970 000 рублей. Такая машина произведет впечатление на любую девушку. Главное не поддаваться на ее провокации (я об Audi SQ5, если что) и не ездить в режиме «газ в пол» по дорогам общего пользования. А то возможны крупные неприятности.

BMW X4

На роль автомобиля для холостяка в ряду BMW подходит множество моделей. Но одним из самых беспроигрышных вариантов кажется X4. Баварцы относят ее, как и старшую X6, к категории Sports Activity Coupe. У «четверки» BMW 14 базовых вариантов, от X4 xDrive20i Base за 4 290 000 рублей до X4 M40d M Special за 6 940 000. Последний просто спорткар в обличье кросс-купе — с 326-сильным двигателем и разгоном до 100 км/ч за 4,9 секунды. Обычному водителю более чем достаточно будет и X4 xDrive30i Base либо X4 xDrive30d Base с разгоном до «сотни» за 6,4 и 6 секунд соответственно. Первая — бензиновая, вторая — дизельная. Мощность равная — 249 л.с. (спасибо баварцам, что не указали 250 л.с.). Стоят такие машины 4 680 000 и 5 020 000 рублей.

Готовя эту подборку, обнаружил, что большинство X4, встречающихся мне на улицах, — с «эмочными» шильдиками. Если на них ездят холостяки, им наверняка приходится отбиваться от потенциальных невест.

Mercedes-Benz GLC купе

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«Просто» Mercedes-Benz GLC размещен на официальном сайте в разделе внедорожников. Модель с кузовом в стиле купе — среди купе. Хотя техническая база у автомобилей одинаковая.

Диапазон цен — от 5 130 000 00 рублей за версию GLC 220 d 4MATIC купе Premium с дизельным двигателем мощностью 194 л.с. и до 10 210 000 00 рублей за особую серию Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ купе с бензиновым двигателем мощностью 510 л.с. Понятно, что по характеру это совершенно разные машины. Хотя во всех случаях очень комфортные, понятные и приятные в управлении, престижные и т.п. Впрочем, тому, кто выбирает Mercedes-Benz, не надо расхваливать эту марку и ее продукцию. Задача менеджера автосалона — ответить на вопросы (в первую очередь, по многочисленным опциям) и принять заказ.

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А вообще, при выборе автомобиля лучше провести тест-драйв всех понравившихся вариантов. Это исключает возможность серьезной ошибки и ни к чему вас не обязывает —- пользуйтесь положением!

Комментарий эксперта

Алексей Ермилов, директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»:

— Принято считать, что наиболее подходящий автомобиль — тот, который подчеркнет статус и благосостояние владельца. В полной мере это относится к премиальным внедорожникам и кроссоверам, например Porsche Cayenne. Впрочем, владельцы, независимо от семейного положения, ценят все вышеперечисленные модели, отдавая должное их комфорту, мощности, яркому дизайну и престижу.

По нашему опыту, BMW X4 и BMW X6 предпочитают мужчины в возрасте от 30 до 45 лет с уровнем достатка выше среднего, которым важны дизайн, динамика и роскошь. Мощные и высокотехнологичные автомобили, такие как Range Rover, чаще всего приобретают мужчины 40–50 лет, на втором месте — аудитория до 30 лет, на третьем — от 30 до 40 лет.

Фото: фирмы-производители и «За рулем»