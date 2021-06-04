Поправки в федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах» в 2017 году не заметил никто. Тревогу подняли лишь немногочисленные автоэксперты, чье мнение никто не воспринял всерьез. Мне очень не нравится фраза «а я же говорил», но это именно тот случай.
Согласно формулировкам статьи 30 этого ФЗ стало возможным полное прекращение движения транспортных средств: «в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения».
А еще в постановлении 379‑ПП имеется сноска, которая позволяет приказом департамента транспорта вводить дополнительные ограничения во имя безопасности или экологии или обоих этих пунктов. В соответствии с этим 22 февраля 2021 года в Москве было ограничено движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны и в ночное время суток.
Теперь для того, чтобы в принципе проехать по МКАД, грузовикам необходимо получать пропуск.
Ограничения для грузовиков в Москве
- Ограничение на въезд по экологическому классу автомобиля. В пределы ТТК, включая движение по самому ТТК, запрещено въезжать грузовикам с экологическим классом ниже третьего. В пределы МКАД и проезд по МКАД запрещен грузовикам с экологическим классом ниже второго.
- С 7 утра и до 23 вечера запрещен въезд в пределы ТТК и проезд по ТТК грузовикам грузоподъемностью более 1 тонны. В эту категорию попадает и ряд пикапов.
- С 7 утра и до 23 вечера запрещено въезжать в пределы МКАД и проезжать по МКАД грузовикам с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.
Каждый пропуск — проблема
Пропуска бывают двух видов: разовые, сроком действия 5 суток, и сразу на год.
- пропуск может выдаваться в течение 30 суток после подачи документов. Груз надо везти уже сейчас, а пропуск будет только через месяц
- передвигаться по Москве грузовики могут только при условии передачи телеметрической информации в ЕРНИС (Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы) в течение всего срока действия пропуска
- пропуска разделились на «дневные» и «ночные». Перевозчику надо выбрать, когда его транспортное средство будет ездить — днем или ночью.
Даже если получен пропуск на грузовик, его очень легко лишиться.
- Во‑первых, если произошел сбой и данные о передвижениях вашего грузовика вдруг перестали отправляться в ЕРНИС, то пропуска вас лишат.
- Во‑вторых, если в течение срока действия пропуска ваше транспортное средство совершило два и более нарушений ПДД, включая нарушение правил остановки и стоянки, неоплату стоянки и т. п., то оно будет лишено пропуска на въезд в город.
- В‑третьих, если у владельца или у водителя грузовика, внесенного в реестр, имеется неоплаченный штраф, полученный в ходе передвижения по городу.
- В‑четвертых, пропуск аннулируют при выявлении фактов отклонения от маршрутов движения, включая промежуточные точки маршрутов движения при пересечении ТТК, МКАД и Садового кольца, несоблюдения периодичности или объема перевозок, заявленных в запросе перевозчика.
Понятно, что по таким правилам передвигаться по Москве на грузовом транспорте аналогично хождению по минному полю без миноискателя. Аннулировать пропуск могут в любой момент, и перевозчику придут штрафы 5000 рублей с каждой камеры, под которой его грузовик проедет, а камер в Москве уже несколько тысяч штук. Один неудачный проезд — и можно попрощаться с бизнесом.
А легковушки каким боком?
При чем здесь легковые автомобили? При том,что ФЗ № 257 позволяет устанавливать подобные запреты и ограничения в отношении любого вида транспорта!
И это касается любого региона России, так как данная норма введена федеральным законом. Так можно дожить до времен, когда для передвижения по стране придется запрашивать пропуск у властей тех регионов, по которым будет пролегать ваш маршрут. А за отклонение от маршрута вас будут штрафовать, да и пропуска могут лишить.
Подобная практика существовала в Российской Империи долгое время и была отменена указом императрицы Елизаветы «Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов» лишь в 1753 году.
Точных дат новых ужесточений никто не назовет, но если вспомнить послание президента в части борьбы за экологию, можно предположить, что борьба с автомобилями, имеющими низкий экологический класс, скоро начнется.
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Фото на заставке: depositphotos