Въезд грузовиков в Москву — теперь только по пропускам. А закон позволяет вводить подобные запреты для всех категорий транспорта и во всех регионах.

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Поправки в федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах» в 2017 году не заметил никто. Тревогу подняли лишь немногочисленные автоэксперты, чье мнение никто не воспринял всерьез. Мне очень не нравится фраза «а я же говорил», но это именно тот случай.

Согласно формулировкам статьи 30 этого ФЗ стало возможным полное прекращение движения транспортных средств: «в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения».

А еще в постановлении 379‑ПП имеется сноска, которая позволяет приказом департамента транспорта вводить дополнительные ограничения во имя безопасности или экологии или обоих этих пунктов. В соответствии с этим 22 февраля 2021 года в Москве было ограничено движение грузового транспорта с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны и в ночное время суток.

Теперь для того, чтобы в принципе проехать по МКАД, грузовикам необходимо получать пропуск.

Ограничения для грузовиков в Москве

Ограничение на въезд по экологическому классу автомобиля. В пределы ТТК, включая движение по самому ТТК, запрещено въезжать грузовикам с экологическим классом ниже третьего. В пределы МКАД и проезд по МКАД запрещен грузовикам с экологическим классом ниже второго. С 7 утра и до 23 вечера запрещен въезд в пределы ТТК и проезд по ТТК грузовикам грузоподъемностью более 1 тонны. В эту категорию попадает и ряд пикапов. С 7 утра и до 23 вечера запрещено въезжать в пределы МКАД и проезжать по МКАД грузовикам с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

Каждый пропуск — проблема

Пропуска бывают двух видов: разовые, сроком действия 5 суток, и сразу на год.

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пропуск может выдаваться в течение 30 суток после подачи документов. Груз надо везти уже сейчас, а пропуск будет только через месяц

передвигаться по Москве грузовики могут только при условии передачи телеметрической информации в ЕРНИС (Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы) в течение всего срока ­действия пропуска

пропуска разделились на «дневные» и «ночные». Перевозчику надо выбрать, когда его транспортное средство будет ездить — днем или ночью.

Даже если получен пропуск на грузовик, его очень легко лишиться.

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Во‑первых, если произошел сбой и данные о передвижениях вашего грузовика вдруг перестали отправляться в ЕРНИС, то пропуска вас лишат.

Во‑вторых, если в течение срока действия пропуска ваше транспортное средство совершило два и более нарушений ПДД, включая нарушение правил остановки и стоянки, неоплату стоянки и т. п., то оно будет лишено пропуска на въезд в город.

В‑третьих, если у владельца или у водителя грузовика, внесенного в реестр, имеется неоплаченный штраф, полученный в ходе передвижения по городу.

В‑четвертых, пропуск аннулируют при выявлении фактов отклонения от маршрутов движения, включая промежуточные точки маршрутов движения при пересечении ТТК, МКАД и Садового кольца, несоблюдения периодичности или объема перевозок, заявленных в запросе перевозчика.

Понятно, что по таким правилам передвигаться по Москве на грузовом транспорте аналогично хождению по минному полю без миноискателя. Аннулировать пропуск могут в любой момент, и перевозчику придут штрафы 5000 рублей с каждой камеры, под которой его грузовик проедет, а камер в Москве уже несколько тысяч штук. Один неудачный проезд — и можно попрощаться с бизнесом.

А легковушки каким боком?

При чем здесь легковые автомобили? При том,что ФЗ № 257 позволяет устанавливать подобные запреты и ограничения в отношении любого вида транспорта !

И это касается любого региона России , так как данная норма введена федеральным законом. Так можно дожить до времен, когда для передвижения по стране придется запрашивать пропуск у властей тех регионов, по которым будет пролегать ваш маршрут. А за отклонение от маршрута вас будут штрафовать, да и пропуска могут лишить.

Подобная практика существовала в Российской Империи долгое время и была отменена указом императрицы Елизаветы «Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов» лишь в 1753 году.

Точных дат новых ужесточений никто не назовет, но если вспомнить послание президента в части борьбы за экологию, можно предположить, что борьба с автомобилями, имеющими низкий экологический класс, скоро начнется.

Фото на заставке: depositphotos