Первый тест самого дешевого кроссовера Volkswagen

Taos — самый дешевый кроссовер у Фольксвагена. Однако на фоне одноклассников он оказывается совсем не дешев. Без учета дополнительного оборудования за новичка просят 1,63–2,2 млн рублей. Kia Seltos, Hyundai Creta, Renault Kaptur и Arkana, Haval Jolion доступнее.
Сравнимы с Таосом по цене Mazda CX-30 (модели этой марки традиционно дорогие) за 1,73–2,26 млн рублей и Peugeot 2008 (потому что не локализованный) за 1,67–2,23 млн рублей.
Силовая установка
Базовым мотором является хорошо знакомый по другим моделям концерна атмосферник 1.6 MPI на 110 сил. Но комплектация с ним всего одна — Respect с минимальным оснащением и механикой за 1,63 млн рублей.
Хотите побогаче или 6-ступенчатый автомат? Отправляйтесь за Шкодой Карок. У этого кроссовера четыре базовые версии с мотором 1.6, по две с «ручкой» и автоматом, которые стоят 1,57–1,76 млн рублей.
И с двигателем 1.4 TSI на 150 «лошадей» Skoda Karoq разнообразнее и доступнее в среднем на 100 тысяч рублей. У обоих моделей в варианте с передним приводом — автомат, у полноприводных — DSG. Кстати, к началу продаж Таоса Skoda тоже сменила 6-ступенчатый робот DQ250 на 7-скоростной DQ381.
Дорогие Mazda CX-30 и Peugeot 2008 в топовых версиях тоже 150-сильные. Козырь «японки» в надежности (атмосферник плюс классический автомат), хотя она на секунду-полторы медленнее в разгоне до сотни (9,9–10,3 с в зависимости от типа привода).
У «француза» нет полного привода. Зато он шустрее всех — 8,7 с до 100 км/ч. И у него тоже гидротрансформаторная автоматическая коробка. Volkswagen Taos набирает сотню с места за 8,8–8,9 с.
Ходовая часть
Платформа MQB способствует отличной управляемости. У Таоса четкие реакции, небольшие крены. Но едет жестко, даже на базовых 16-дюймовых колесах.
Renault и «корейцы» помягче, хотя рулятся не так четко. А вот Mazda и Peugeot поклонников рафинированной управляемости точно не разочаруют. Я поездил на всех трех машинах — Таосе, 2008 и СХ-30. И на первое место я бы поставил по плавности хода «француза».
Выходит, и здесь Taos — не безоговорочный лидер. Хотя, бесспорно, входит в число лучших.
Салон и багажник
У Таоса — сплошь жесткий пластик. Правда, мягкими сделали дверные подлокотники — удобно и приятно. К качеству сборки не придраться.
Сзади будет комфортно двум рослым седокам. Третий, как и в любом паркетнике такой размерности, лишний. Хотя по простору Taos уступает только Хавейлу. Тот скроен по китайским лекалам, где комфорт пассажиров на втором ряду — в приоритете.
По объему багажника Taos даст фору многим: 500 л у моноприводной машины и 418 л у полноприводной.
Оснащение
Изучив прайс-лист, понимаешь, почему Taos дороже, чем Karoq. В фиксированных комплектациях у него больше оборудования. Так, в «базу» включены светодиодный ближний и дальний, шесть подушек безопасности (на Шкоде только четыре), круиз-контроль, ограничитель скорости и датчик света.
Во втором уровне оснащения появляются электроприводы сиденья водителя и медиасистема с дисплеем на 10 дюймов и Яндекс.Навигатором. В топе не нужно доплачивать за обогревы задних сидений и ветрового стекла, цифровую комбинацию приборов, ассистента управления дальним светом и другие опции. Если оснастить Шкоду так же, она и стоить станет столько же.
Желающих купить кроссовер В-класса с максимальным оснащением огорчит Mazda CX-30. Она в топовой версии Supreme бедна на обогревы, а пакет систем активной безопасности очень дорог (зато их будет больше, чем у конкурентов).
Классные фишки
Главная фишка Таоса — новейшая мультимедийка VW Play. Такой пока нет ни на одной другой модели концерна в России. Система с 10-дюймовым экраном, операционной системой Android, поддержкой Android Auto и Apple Carplay, Яндекс.Навигатором и возможностью скачивать другие приложения ставится на Таосы уже во второй комплектации. Сенсорный дисплей откликается, как на смартфоне — без задержек и глюков.
Другая особенность — задние боковые подушки безопасности (опции). Восемь подушек среди одноклассников есть только у Карока. Камера заднего вида с омывателем не уникальна, но есть не у всех.
Кому-то понравится ярко-оранжевый интерьер в комплектации Joy!. Цветную отделку салона можно также найти в Хавейле Джолион (черно-белая или черно-коричневая), Мазде СХ-30 (черно-синяя) и Hyundai Creta (черно-коричневая), а Peugeot 2008 радует контрастной прострочкой.
Любо, но дорого
Volkswagen Taos похож… на маленький Tiguan. Привлекательно выглядит, хорошо управляется, качественно собран, богато оснащен. И что же в маленьком Тигуане может не понравиться? Да и по большому счету только одно — немаленькая цена.
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