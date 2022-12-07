Антикризисный УАЗ Патриот: плюсы и минусы «упрощенки»

Внедорожник и пикап идут с завода без АБС, подушек безопасности и с китайскими комплектующими. Зато дешевле прежней начальной версии «Классик» на полсотни тысяч рублей. И дилеры отдают его по этой цене, не накручивая.

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Вслед за «импортозамещенными» Ладами аналогичное исполнение предложил и УАЗ. Такие Патриоты и Пикапы, которые получили идентичные изменения. уже начали приходить к дилерам, и мы познакомились с одной из первых машин.

Сколько стоит?

Прежняя начальная версия «Классик» стоит по прайсу 1 545 000 рублей (Пикапы на 25 тысяч дороже).

Новая комплектация называется «Base Икар», и у нее есть несколько вариантов.

Без водительской подушки безопасности и с китайской коробкой передач BAIC вместо корейской Dymos — минус 25 тысяч рублей.

Без АБС — еще минус 5000 рублей.

А если мотор ЗМЗ Про будет второго экологического класса вместо пятого, вычтут еще 20 тысяч рублей.

Отсутствие подушки повлекло смену руля — на баранку будто родом из девяностых.

Раздатка снова управляется рычагом, а не шайбой.

Таким образом, самый дешевый УАЗ Патриот сегодня стоит 1 495 000 рублей без учета скидок по госпрограммам и дилерских накруток.

Последние сохраняются на редкие оставшиеся экземпляры с автоматической коробкой и в топовых версиях.

А вот «упрощенки» некоторые автосалоны готовы отдавать по рекомендованным ценам.

И с завода сейчас идут только такие машины.

Что с комфортом?

Как и в случае с Ладами, отказ от систем безопасности не означает лишений в плане комфорта. На «Икары» можно заказать кондиционер (40 тысяч рублей), блокировку заднего дифференциала (48 тысяч), лебедку с защитой рулевых тяг (71 тысяча) и большой пакет за 250 тысяч рублей, включающий, среди прочего, обогрев передних сидений и лобового стекла, климат-контроль, медиасистему, парктроник, литые диски и противотуманки.

Мотор ЗМЗ Про официально остался при своих 150 л. с., 235 Н·м, при тех же расходе и динамике.

Блок управления — «Итэлма» вместо Bosch. На левой колесной арке пустует место блока АБС. Усилитель тормозов — китайский вместо чешского.

Что в итоге?

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Если примеряетесь к новому Патриоту или Пикапу, стоит поторопиться.

Во‑первых, пока остались в наличии докризисные машины: АБС и подушки не те опции, от которых стоит отказываться, а экономия мизерна.

Во‑вторых, пока как минимум в одном пункте упрощенные машины лучше, чем декларируется. Дело в том, что запасы коробок Dymos на УАЗе, по всей видимости, еще есть. Поэтому найденный нами Патриот был именно с корейской коробкой, хотя по официальной спецификации (и цене!) он должен быть с китайской коробкой BAIC.

Снаружи Патриоты и Пикапы 2022 модельного года можно узнать по отсутствию хрома на решетке радиатора. Задний шильдик остался серебристым.

А что с другими УАЗами?

Антикризисные версии появились в прайсах всех моделей УАЗа. ЭРА-ГЛОНАСС на машины ставится по факту наличия на заводе и на цену не влияет. Для всех заявлена коробка передач BAIC.

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«Буханки» упрощать особо некуда. Машины с мотором нулевого экокласса дешевле на 20 тысяч рублей. Пассажирская версия — на 25 тысяч, потому что у нее отняли еще и АБС. Вдобавок убрали единственную опцию — блокировку заднего дифференциала за 48 тысяч.

Хантер подешевеет на 20 тысяч за счет перехода со 135‑сильного мотора ЗМЗ‑40906 пятого экокласса на 112‑сильный ЗМЗ‑40911 нулевого экокласса и отказа от АБС. Еще на 15 тысяч — сменив коробку с Dymos на BAIC. И у него тоже не стало задней блокировки.

Полуторка Профи предлагает сэкономить 10 тысяч рублей на подушке безопасности водителя и 5000 рублей — на АБС. Что интересно, понижение экокласса не упоминается. Но на Профи стоит тот же мотор ЗМЗ Про, что и на Патриоте и Пикапом, а потому и он будет «второго» уровня.

УАЗ-469 празднует полвека, и по этому поводу выпущен Хантер особой серии.

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