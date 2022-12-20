Недорогая (от 350 тысяч рублей) иномарка: выглядит супер! Но есть нюансы — журнал За рулем

Недорогая (от 350 тысяч рублей) иномарка: выглядит супер! Но есть нюансы

Репутацию по-французски стильной и в целом добротной машины подпортили капризные в российских условиях двигатели - впрочем, способные пробежать 260-300 тысяч километров.

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По инженерии Peugeot 308 близок к Ситроену С4.

Официально к нам попадали пятидверный хэтчбек, универсал SW (шестая часть предложений на вторичке) и кабриолет.

С 2010 года хэтч собирали в Калуге — с адаптированной подвеской и 120‑сильным двигателем.

Через два года выпуск свернули из-за вялых продаж.

Недорогая (от 350 тысяч рублей) иномарка: выглядит супер! Но есть нюансыPeugeot 308
Peugeot 308

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Достоинства

  • Заманчивые цены.
  • Стойкий к коррозии кузов.
  • Хорошая эргономика, удобный салон.
  • Интересная внешность.

Недорогая (от 350 тысяч рублей) иномарка: выглядит супер! Но есть нюансыДля универсала заявлен багажник 573 л — хорошо, для хэтчбека — 348 л, тоже неплохо, и он правильной формы. Универсал в среднем дороже на 50–100 тысяч рублей.
Для универсала заявлен багажник 573 л — хорошо, для хэтчбека — 348 л, тоже неплохо, и он правильной формы. Универсал в среднем дороже на 50–100 тысяч рублей.

Недостатки

  • Главным агрегатам недостает надежности.
  • Часты различные мелкие поломки.

Моторы

Благополучные дизели 1.6 и 2.0 поставляли к нам под заказ. Более ресурсный 2.0 (136 л.с.) сочетается с автоматом, 1.6 — с роботом.

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Самый массовый мотор — атмосферник ЕР6 1.6 (120 л.с.). Отличные характеристики, но крайне требователен и не особо надежен. Топливо — не ниже АИ‑95, масла — самая лучшая синтетика. И эту синтетику он к 100 тысячам км начинает жрать — порой до литра на 1000 км. Раскоксовка долговременного результата не дает. А пониженный уровень масла приводит к механическим разрушениям.

Два раза на 100 тысяч км обычно меняют водяную помпу и разок — термостат. Цепь привода ГРМ иногда растягивается к 60–80 тысячам км, но в большинстве случаев служит свыше 150 тысяч. Часты течи на малых пробегах — в том числе как следствие износа посадочных мест распредвала. На пробегах ближе к 200 тысячам не исключено выпадение седел клапанов — с дорогостоящим ремонтом.

Поздние EP6 более надежны — мотор поэтапно модернизировали.

У наддувной версии этого же мотора ЕР6DТ (140 л.с.) те же болезни выражены ярче и вызревают раньше. Цепь ГРМ может не дожить до 50 тысяч км, а угар масла становится неприличным еще раньше. Как ни странно, оба мотора ходят 250–300 тысяч км, но волнений и расходов на ремонт требуют значительных.

Коробка передач

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Пятиступенчатая МКП — неубиваемая, лишь высшая передача коротковата. Зато четырехступенчатый автомат AL4 (DP0 по классификации Renault) почти гарантирует приключения.

Большинство связано с быстрым износом соленоидов и гидроблока. Толчки и рывки могли возникнуть к 50–60 тысячам км. Отчасти в этом виноваты владельцы, экономящие на замене масла. А отчасти — нерасторопность коробки, заточенной на спокойное вождение и тем самым побуждающей топтать педаль. Также она скверно переносит езду в непрогретом виде.

Робот EGS6 весьма удачный и до 200 тысяч км убивает только один комплект сцепления. Еще больший ресурс — у японского автомата Aisin, которым комплектовали машины с дизелем 2.0. Оптимальный вариант, но крайне редкий.

Эксплуатационные болячки

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Подвеска жесткая и дарит похвальную управляемость. Плохие дороги быстро растрясают передние ступичные подшипники и шаровые опоры, но ремонт ходовой части прост и недорог. К ресурсу всего остального не придраться. Долговечны также элементы рулевого механизма.


  • Тормозные колодки первой комплектации ходили около 40 тысяч км, диски могли износиться или покоробиться к 50–60 тысячам.
  • Неэффективная работа печки (на больших пробегах) обычно связана с загрязнением ее радиатора. Промывка не помогает, лучше поменять.
  • Зимой часто примерзает механизм складывания зеркал.


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Euro NCAP: 2009 - пять звезд. Водитель/пассажир 82%, ребенок 81%, пешеход 53%, системы содействия безопасности 83%.

Самое массовое предложение ­на вторичке: 308 1.6 (120 л.с.) АКП

Оптимальный выбор: 308 2.0D АКП

За те же деньги: Citroen C3, Ford Focus II, Hyundai Getz, Opel Corsa


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Отзывы о Peugeot 308 (2)

Peugeot 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Я бы не стал тут с Октавией сравнивать. Как ты не был хорош 308-й, по инженерным показателям он уступает последней как минимум связкой ДВС/трансмиссия. Мотор далеко не настолько резвый. А уж про архаичную гидромеханику вообще молчу. Однозначно уступит и однокласснику — ФВ Гольф. По степени вальяж...

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