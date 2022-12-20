Недорогая (от 350 тысяч рублей) иномарка: выглядит супер! Но есть нюансы

По инженерии Peugeot 308 близок к Ситроену С4.
Официально к нам попадали пятидверный хэтчбек, универсал SW (шестая часть предложений на вторичке) и кабриолет.
С 2010 года хэтч собирали в Калуге — с адаптированной подвеской и 120‑сильным двигателем.
Через два года выпуск свернули из-за вялых продаж.
Достоинства
- Заманчивые цены.
- Стойкий к коррозии кузов.
- Хорошая эргономика, удобный салон.
- Интересная внешность.
Недостатки
- Главным агрегатам недостает надежности.
- Часты различные мелкие поломки.
Моторы
Благополучные дизели 1.6 и 2.0 поставляли к нам под заказ. Более ресурсный 2.0 (136 л.с.) сочетается с автоматом, 1.6 — с роботом.
Самый массовый мотор — атмосферник ЕР6 1.6 (120 л.с.). Отличные характеристики, но крайне требователен и не особо надежен. Топливо — не ниже АИ‑95, масла — самая лучшая синтетика. И эту синтетику он к 100 тысячам км начинает жрать — порой до литра на 1000 км. Раскоксовка долговременного результата не дает. А пониженный уровень масла приводит к механическим разрушениям.
Два раза на 100 тысяч км обычно меняют водяную помпу и разок — термостат. Цепь привода ГРМ иногда растягивается к 60–80 тысячам км, но в большинстве случаев служит свыше 150 тысяч. Часты течи на малых пробегах — в том числе как следствие износа посадочных мест распредвала. На пробегах ближе к 200 тысячам не исключено выпадение седел клапанов — с дорогостоящим ремонтом.
Поздние EP6 более надежны — мотор поэтапно модернизировали.
У наддувной версии этого же мотора ЕР6DТ (140 л.с.) те же болезни выражены ярче и вызревают раньше. Цепь ГРМ может не дожить до 50 тысяч км, а угар масла становится неприличным еще раньше. Как ни странно, оба мотора ходят 250–300 тысяч км, но волнений и расходов на ремонт требуют значительных.
Коробка передач
Пятиступенчатая МКП — неубиваемая, лишь высшая передача коротковата. Зато четырехступенчатый автомат AL4 (DP0 по классификации Renault) почти гарантирует приключения.
Большинство связано с быстрым износом соленоидов и гидроблока. Толчки и рывки могли возникнуть к 50–60 тысячам км. Отчасти в этом виноваты владельцы, экономящие на замене масла. А отчасти — нерасторопность коробки, заточенной на спокойное вождение и тем самым побуждающей топтать педаль. Также она скверно переносит езду в непрогретом виде.
Робот EGS6 весьма удачный и до 200 тысяч км убивает только один комплект сцепления. Еще больший ресурс — у японского автомата Aisin, которым комплектовали машины с дизелем 2.0. Оптимальный вариант, но крайне редкий.
Эксплуатационные болячки
Подвеска жесткая и дарит похвальную управляемость. Плохие дороги быстро растрясают передние ступичные подшипники и шаровые опоры, но ремонт ходовой части прост и недорог. К ресурсу всего остального не придраться. Долговечны также элементы рулевого механизма.
- Тормозные колодки первой комплектации ходили около 40 тысяч км, диски могли износиться или покоробиться к 50–60 тысячам.
- Неэффективная работа печки (на больших пробегах) обычно связана с загрязнением ее радиатора. Промывка не помогает, лучше поменять.
- Зимой часто примерзает механизм складывания зеркал.
Euro NCAP: 2009 - пять звезд. Водитель/пассажир 82%, ребенок 81%, пешеход 53%, системы содействия безопасности 83%.
Самое массовое предложение на вторичке: 308 1.6 (120 л.с.) АКП
Оптимальный выбор: 308 2.0D АКП
За те же деньги: Citroen C3, Ford Focus II, Hyundai Getz, Opel Corsa
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