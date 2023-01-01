Рама, мощные моторы, АКП: два крутых внедорожника скоро в продаже

В России официально запущен новый бренд Tank концерна Great Wall.

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По-русски его произносят «Тэнк». Специализируется бренд на рамных внедорожниках и стал самостоятельным только в 2021 году.

Пока представили только саму марку. Старт продаж — I полугодие 2023 года. Скорее всего, это произойдет в феврале.

Где купить?

На первых порах дилеры заработают в девяти городах: Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерово, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде. Однако можно не сомневаться: заявок у марки десятки, сеть разрастется быстро.

Продавать внедорожники обещают не только традиционным способом, но и онлайн. Надеемся, что это будет не формальная, а реальная возможность для покупателей, с постоянно доступным ассортиментом машин.

В качестве еще одной фишки обещают мобильное приложение с необычно широкими возможностями. Там будет подобие соцсети для владельцев Тэнков и полноценный журнал с публикациями.

Что за машины?

Стартуют продажи с двух моделей.

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Tank 300 по дизайну похож на Haval Dargo, но кузов у него не несущий, а на раме. Габариты — 4760×1970×1930 мм, база 2750 мм. На бездорожье помогут клиренс в 224 мм, понижайка, блокировки обоих межколесных дифференциалов, функция прозрачного капота. А еще есть возможность «танкового разворота». За счет подтормаживания отдельных колес электроника предельно уменьшает радиус разворота, что поможет в ограниченном пространстве.

Двигатель 2.0 турбо — новый для нашего рынка, он развивает 220 л. с. Еще одно отличие «трехсотки» от кроссоверов родственной марки Haval — классический 8‑ступенчатый автомат вместо вошедших в моду преселективных роботов. Среди опций упомянуты адаптивный круиз-контроль, обогрев, вентиляция и массажер в передних сиденьях, отделка кожей наппа, аудио­система с сабвуфером.

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Вторая новинка — более крупный Tank 500. При длине 4878 мм это почти Land Cruiser 300. Внедорожные возможности трансмиссии те же, что у младшей модели. А вот силовая установка иная. Статусный и редко встречающийся на «китайцах» мотор — трехлитровый V6 с наддувом. Он развивает 299 л. с. и работает с 9‑скоростным автоматом. Не удивляйтесь, что не видите на крупном рамном внедорожнике подножек: они выдвижные, с электроприводом. Еще из интересного — сенсорный блок управления микроклиматом для задних пассажиров и система активного шумоподав­ления.

Почем?

Цены объявят ближе к старту продаж. Если Haval Dargo стоит 3–3,7 млн рублей, а Н9 — 4,1–4,3 млн, то для премиальных рамников Tank мы бы предположили цены от 4,2 млн для «трехсотого» и как минимум 5,5 млн для­ «пятисотого».

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Фото: Great Wall