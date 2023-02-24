Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома

Какие отечественные модели будут собирать на закрывшихся из-за санкций заводах, выяснил главный редактор «За рулем».

АВТОВАЗ

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АВТОВАЗ приобрел у НАМИ завод Ниссана в Петербурге за символическую плату — один евро. Это перекладывание акций из одного государственного кармана в другой. Но с формальной точки зрения переход всех активов Ниссана под управление АВТОВАЗа дает возможность начать работать на этой площадке.

Поскольку идея была проработана еще осенью, АВТОВАЗ, не дожидаясь завершения бумажных формальностей, вел переговоры с потенциальными партнерами из Китая и достиг реальных договоренностей. Смысл их в следующем.

В этом году будет собрано около 10 тысяч машин — мне это подтвердил глава АВТОВАЗа Максим Соколов. Изначально говорили про конец года. Но судя по тому, с какой скоростью развиваются события, могу смело предположить, что первые машины будут собраны летом.

Обманывать себя не нужно: это не наши машины. Но — с нашими эмблемами. Их будут собирать методом крупноузловой DKD-сборки, как Москвичи. Но уже с 2024 года АВТОВАЗ будет постепенно переходить к более глубокой локализации — с использованием компонентов от региональных поставщиков, которые в последние годы работали на Nissan, Hyundai и другие российские автозаводы.

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Если АВТОВАЗ выйдет на приличные объемы производства по каждой модели — хотя бы по 20–30 тысяч штук в год, появится смысл перейти на полноценное производство со сваркой и окраской кузовов — предполагается, что уже с 2025 года.

В этом году начнут собирать три модели — седан и кроссоверы. Классов С и D. То есть более крупные, чем нынешние Лады. И более дорогие. Это машины таких размеров, как Hyundai Elantra или Nissan Qashqai и X-Trail. Подобных машин в гамме Лады не было никогда.

Сделано это, чтобы избежать каннибализма и не создавать конкуренцию родным Ладам — в первую очередь, Весте и Ларгусу. И чтобы противостоять другим игрокам в этих сегментах — и предложить покупателям крупные машины с эмблемами Лада. С заводским гарантийным обеспечением. С относительно доступными по цене расходниками и запчастями.

АФК «СИСТЕМА»

Калужским заводом концерна Volkswagen всерьез интересуется инвестиционная компания АФК «Система». Говорят, потенциальный инвестор хочет сохранить не только автомобильный профиль производства, но и продолжить выпуск ­собственно Фольксвагенов.

В отличие от BMW и Мерседеса руководство Фольксвагена занимало с 24 февраля 2022 года более мягкую позицию по отношению к России. И это можно понять. Суммарные инвестиции в нашу страну превысили 1,5 миллиарда евро — терять такие деньги жаль при любых раскладах.

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Но Volkswagen живет по немецким законам. И никто из боссов не даст согласия на подковерную игру под названием «обход санкций». Во‑первых, всем хватило дизельгейта. Во‑вторых, за обход санкций в Европе теперь уголовное ­преследование.

Есть и другие варианты — везти комплектующие через Турцию, через Эмираты… Но я не верю в схему кривых поставок компонентов и выпуска в Калуге именно Фольксвагенов. Как минимум нужно менять название и эмблемы. Как максимум — будут выпускать что-то похожее по типоразмеру, но совсем другое.

Например, в Китае в 2019 году был представлен бренд Jetta. По сути, выпускают европейские машины, но чуть иной внешности. Skoda Karoq это Jetta VS7, а Шкоду Rapid превратили в Джетту VA3. Чуть меньше хрома, чуть проще отделка — и цена пониже. Нам это и нужно. Чем не вариант?

МОСКВИЧ

У москвичевцев есть реальная программа локализации — мне это подтвердил директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин. Детали пока не раскрываются, но могу смело предположить, что ближе к концу года на заводе могут освоить сварку и окраску кузовов. На первых порах — с использованием привозных кузовных панелей.

Параллельно закажут штампы — на их изготовление уйдет не меньше года. А при наличии штампов все кузовные панели будут штамповать на заводе AAT в московском районе Бирюлево — там же делали все панели на Duster, Kaptur и Аркану. И они же сейчас работают на российский завод Haval.

Есть программа по пластику, деталям интерьера, по шинам, эксплуатационным жидкостям и так далее.

АВТОТОР

Больше других в деле реорганизации производства в легковом сегменте преуспел Автотор. У завода широкая модельная гамма, которую активно будут осваивать уже в этом году. С седаном Kaiyi E5 я познакомился первым из журналистов — и подробно рассказываю о нем ниже.

Не унывайте, хороших автомобильных новостей как ­минимум на этот год хватит!