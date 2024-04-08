У Jetour, наконец-то, появился полный привод! Изучили его возможности

Первый полноприводный Jetour побывал на тесте «За рулем» – видеообзор

К переднеприводным Jetour Dashing, X70 Plus и X90 Plus присоединился полноприводный Jetour T2. Он представляет новую для нашего рынка Т-линейку, которая в течение нескольких лет пополнится еще несколькими, более дорогими моделями.

Он – внедорожник

По дизайну – однозначно. Брутальный, кирпично-угловатый. Это в Китае новая мода, возникшая после выхода нового Land Rover Defender. Совпадение? Не думаю. Причем китайцы делают в подобном стиле машины самых разных размеров и ценовых сегментов. Одним словом, глобальный тренд рынка.

Некрашеные бамперы, распашная пятая дверь и запаска на ней – тоже атрибуты серьезного «проходимца». В копилку идет наличие штатной защиты силового агрегата (металлической) и бензобака (пластиковой).

С учетом кофра запаски Jetour T2 длиннее, чем Haval Dargo: 4875 мм против 4620. А вот без него уже Dargo длиннее на 8 мм.

Но это мелочи. А вот наличие блокировки заднего межколесного дифференциала заявка серьезная. Из кроссоверов такая на нашем рынке есть только у Хавейла Дарго Х. Плюс очень серьезные параметры геометрической проходимости. Для Т2 заявлены клиренс 220 мм, глубина преодолеваемого брода 700 мм, одинаковые углы въезда и съезда в 28 градусов.

Подвеска энергоемкая и всеядная. Jetour T2 готов ехать быстро по покрытию любого качества. Колеса, в зависимости от комплектации, ставятся 19- и 20-дюймовые. Большой размер диска пусть вас не пугает. За счет внушительного размера колес их профиль получается подходящим для наших дорог и направлений.

Центр композиции – «телевизор» медиасистемы диагональю 15,6 дюйма. Штатное меню и отображение данных неплохо продуманы. Android Auto и Apple CarPlay занимают всю площадь, для доступа к любым настройкам машины нужно отвлекаться от дороги и делать несколько кликов. Что стоило на таком огромном экране оставить линейку быстрого доступа к базовому меню?

Он кроссовер

Кроссоверная сущность проявляется, стоит лишь заглянуть в технические характеристики. Кузов несущий, без рамы. Двигатель установлен поперечно. Платформа переднеприводная, причем в Китае Jetour T2 имеет и моноприводную версию. Коробка передач – нежный для бездорожья преселективный робот. Есть вариант с классическим автоматом, но он до нашего рынка должен добраться позже.

Понижайки нет. Межосевая муфта и задний дифференциал блокируются электроникой по ее усмотрению. Водитель не может это сделать принудительно. Согласитесь, это сильно снижает уверенность на серьезном бездорожье.

Хватает в машине бутафорского. Яркие вставки в переднем бампере – это не мощные стационарные проушины для буксировки. Крюк тут по-легковому лежит в багажнике и вкручивается по резьбе под заглушкой. Запаска в кофре – малоразмерная докатка. Буксировка прицепа, согласно ОТТС, не предусмотрена вообще. Точнее, Т2 это по силам, но владельцу придется самому пройти все круги ада по узакониванию фаркопа.

Распашная пятая дверь – без электропривода, но с доводчиком. На обшивке нашлось место паре крючков и подбутыльников, нише под знак аварийной остановки. Есть даже встроенная открывалка для бутылок.

Вывод

Jetour T2 легок в управлении, надежно держит прямую и виражи. Из него открывается отличный обзор – и естественный, и с помощью различных помощников. В нём не устаешь после нескольких часов дороги. Турбомотор 2.0 мощностью 245 сил обеспечивает приличную динамику во всех режимах.

При стоимости от 3,76 млн до 4 млн рублей модель занимает ценовую нишу между кроссовером Haval Dargo и внедорожником Tank 300. Первый чуть более легковой по стилю, хотя в плане трансмиссии ровня Джетуру. Второй – серьезный рамник.

Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника