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Кроссовер Мазда из Китая – будут ли с ним проблемы в России

Эксперт Виноградов оценил идею покупки Mazda CX-50 для китайского рынка

В России по-прежнему можно купить автомобиль привычной, но ушедшей с нашего рынка марки. Завозятся такие машины по схеме параллельного импорта из Китая.

Главный вопрос при этом – будут ли проблемы с автомобилем, созданным для китайского рынка? Чтобы ответить на него, нужно знать, про какую именно модель идет речь. Возьмем, например, Mazda CX-50.

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Mazda CX-50

Хотя внешне Mazda СХ-50 кажется компактным кроссовером, на деле он крупнее, чем Mazda СХ-5.
Хотя внешне Mazda СХ-50 кажется компактным кроссовером, на деле он крупнее, чем Mazda СХ-5.

В отличие от Kia Sportage Ace и Hyundai Mufasa, о которых мы писали ранее, Mazda CX-50 создан не только для китайского рынка. Изначально эта модель была выпущена на рынке США. Но у китайской машины есть свои особенности. Главная сложность – в медиасистеме.

Внешне и своим управлением она ничем не отличается от той, что стоит на любой привычной нам модели Мазды. Но прошивка оригинальная, и поменять ее нельзя. Хотя выход есть. Чтобы русифицировать мультимедийную систему и установить привычные сервисы, нужно лишь купить дополнительный блок Xcarlink.

Типичный маздовский интерьер создает ощущение кокпита.
Типичный маздовский интерьер создает ощущение кокпита.

Все Mazda CX-50 продаются на российском рынке со знакомыми нам агрегатами. Это двухлитровый атмосферный мотор Skyactiv мощностью 155 л.с. и шестиступенчатый классический автомат. Привод исключительно передний.

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Mazda CX-50 построена на общей с Mazda 3 и СХ-30 платформе. Так что проблем с покупкой запчастей не будет – как для ходовой, так и для двигателя с коробкой.

То есть проблем с обслуживанием и ремонтом Mazda CX-50 из Поднебесной в нашей стране не будет.

В зависимости от комплектации, Mazda СХ-50 стоит от 4 млн до 4,5 млн рублей.

  • Эксперт Виноградов оценил идею покупки Volkswagen Tayron для китайского рынка.

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Виноградов Александр
Фото:Mazda
Количество просмотров 14
21.04.2025 
Фото:Mazda
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