Что покупают россияне по параимпорту в 2025 году: лидеры и тренды

Популярные автомобили по параллельному ввозу: в топе Toyota, BMW и Hyundai

В 2025 году автомобили по параллельному импорту продолжают пользоваться высоким спросом в России, особенно модели брендов, официально покинувших рынок. Согласно данным «Автостата», в числе лидеров Toyota, BMW и Mercedes-Benz. На их долю приходится наибольшее количество поставок и регистраций.

Среди популярных моделей – Toyota Camry и RAV4, BMW X-серии, а также Hyundai Tucson и кроссоверы Lixiang. Несмотря на доминирование китайских марок на рынке, россияне продолжают проявлять лояльность к европейским и японским авто.

Эксперты автодилеров Major Auto, «Авилон» и «Рольф» подтверждают стабильный интерес к «некитайским» брендам, особенно в премиум-сегменте. Однако сложности с логистикой, рост таможенных пошлин и утильсбора заставляют многих покупателей переключаться на подержанные автомобили. Наибольшую популярность имеют машины 3-5 лет с пробегом – в первую очередь из-за существенной разницы в цене по сравнению с новыми авто.

Частные поставщики и небольшие компании сталкиваются с трудностями, связанными с новыми экономическими условиями. Многие из них перешли на модель работы по предзаказу, что ограничивает выбор и снижает уровень доверия со стороны клиентов.

Европейский рынок стал менее доступным из-за логистических проблем, поэтому основными направлениями остались Китай, Южная Корея и ОАЭ. Оттуда активно ввозят как новые, так и подержанные автомобили популярных брендов.

Несмотря на это, дилеры не планируют прекращать поставки по параллельному импорту. Также наметился интерес к европейским автомобилям, собранным для китайского рынка. По мнению экспертов, параллельный импорт сохранит свои позиции, адаптируясь к новым условиям и переформатируя схемы поставок.

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Источник: Autonews