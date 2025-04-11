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В Россию привезли семейный кроссовер Nissan – дешевле многих «китайцев»

Кроссоверы Nissan X-Trail продают по параимпорту по цене от 3 млн рублей

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Популярный семейный кроссовер Nissan X-Trail снова доступен в России – теперь не официально, а через альтернативные каналы. Машину в актуальном, четвёртом поколении предлагают по цене от 3 030 000 рублей при поставке на заказ. Для сравнения: китайский Chery Tiggo 8 Pro Max стартует от 3,37 млн рублей, Jetour X90 Plus – от 3,48 млн, а Geely Atlas и вовсе стоит от 3,51 млн.

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Один из вариантов X-Trail, представленных на нашем рынке – полный привод, гибридная установка E-Power с двумя электромоторами (340 л.с.) и 1,5-литровый турбомотор-генератор. В комплектации Supreme есть панорамная крыша, кожаный салон, датчики света и дождя, обогревы, бесключевой доступ и многое другое. Такой предлагает компания из Владивостока.

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В зависимости от города цена на X-Trail под заказ варьируется: от 3,18 млн рублей в Новосибирске до 3,49 млн в Уфе. При покупке из наличия цены заметно выше – от 3,63 млн рублей в Новосибирске до почти 4 млн в Тюмени.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Nissan
Количество просмотров 10
11.04.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5