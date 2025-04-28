Стойки, масложор, дребезг и другие проблемы лифтбека Поло

Эксперт Зиновьев перечислил слабые стороны Volkswagen Polo в возрасте до 5 лет

Лифтбек Volkswagen Polo пришел на смену одноименному седану в 2020 году. Выпускали автомобиль в Калуге.

Многие считают его «перелицованной» Шкодой Rapid, но это не совсем так. Архитектура у них действительно схожая, и разработан лифтбек на той же платформе, но колесная база, шасси в целом и силовая структура кузова – иные.

Цена стартует с 900 тысяч рублей за лифтбек Polo после такси с пробегами от 200 тысяч км или после ДТП. Машины с пробегами менее 50 тысяч км стоят от 1,4 млн рублей. Далее многое зависит от комплектации.

Как и прежний Polo Sedan, лифтбек часто использовали в такси. Это объясняет, почему на вторичке немало машин с пробегами более 250 тысяч км. Недостатка сведений о слабостях конструкции нет, а все главные агрегаты изучены еще по Рапидам и раннему Polo.

Таксопарки, впрочем, глубоких аналитических отчетов по этой модели не давали. Так что в основе данного материала – отзывы владельцев. Правда, среди них есть и профессиональные таксисты.

Плюсы лифтбека Volkswagen Polo

На первом месте по частоте упоминаний, как ни странно, экономичность. Причем отмечают ее владельцы машин с мотором 1.6. Может, просто потому, что таких на рынке подавляющее большинство (85%). Все-таки и более мощный 1.4, насколько известно, по расходу топлива весьма недурен.

Далее хвалят достойный головной свет, большой багажник и общую надежность. Возразить тут почти нечего.

Отдельные владельцы к достоинствам относят также удачную комбинацию мотор-трансмиссия (и 1.6 с автоматом, и 1.4 с роботом).

А вот простор в салоне, общий комфорт и управляемость, судя по всему, мало кого впечатлили. Хотя и никаких претензий к ним тоже нет: для своей цены и размеров Polo – нормальная, гармоничная машина.

Мультимедийная система есть во всех машинах (диагональ 6,5 дюйма). Но базовая комплектация Origin очень скудная: в частности, нет кондиционера, и его завод не предлагал даже как опцию.

Минусы лифтбека Volkswagen Polo

Жалобы на жесткий пластик салона оставляем в стороне – найдите другой «бюджетник», где пластик был бы лучше. Напомним, что в 2020 году Polo по ценам пересекался с Ладой Вестой.

Главным же минусом модели владельцы считают недостаточную защиту от шума. Некоторые поясняют: на скоростях более 120 км/ч. По нашим ощущениям, здесь примерный паритет с прямыми конкурентами – например, корейскими.

Многие отмечают слабое ЛКП – к 100 тысячам км кузов покрывается сколами в местах, подверженных «пескоструйке». Однако сетования на быструю коррозию отсутствуют совсем.

Относительно передних сидений мнения разделились: одни считают их превосходными, другие не смогли найти удобную позицию. Думается, это связано с большим разбросом комплекции водителей, а изобрести идеальное для всех людей сиденье, видимо, невозможно.

Главные агрегаты лифтбека Volkswagen Polo

Около 60% машин на вторичке оснащены 110-сильным атмосферным двигателем 1.6 с шестиступечатым гидроавтоматом AQ160 (клон Aisin TF‑60SN).

Мотор 1.6 имеет две версии – CWVB (90 л.с.) и CWVA (110 л.с.). Первая сочетается только с МКП, вторая – с МКП или автоматом. Различия между ними – в программном обеспечении.

Казалось бы, выбор агрегатов лифтбека Volkswagen Polo обширен – три мотора, три типа трансмиссии. Но 1.4 – только с роботом, а автомат – только при 110-сильном моторе. У Рапида точно такие же сочетания.

Двигатель 1.6 полностью алюминиевый, гильзы – чугунные, привод ГРМ – ременный, есть гидрокомпенсаторы, рекомендованное топливо – АИ-95.

Заслуживающий упоминания недостаток – склонность к высокому расходу масла (0,3-0,5 л на 1000 км считают нормой), что может проявиться даже на пробегах до 50 тысяч км. А может и не проявиться. Вероятно, многое зависит от темпов накопления нагара – иначе говоря, от качества топлива и режимов эксплуатации. При постоянных поездках в городе масложор развивается быстрее.

Также для мотора характерна течь антифриза в районе помпы – что-то не так с материалом прокладки. К надежности и ресурсу вопросов нет: в большинстве моторы проезжают более 300 тысяч км.

Турбодвигатель CZCA 1.4 (125 л.с.) сочетается исключительно с роботом DQ200 (семь ступеней, два «сухих» сцепления). Оба агрегата прошли множество модернизаций, и в версиях после 2015 года ходят не менее 200 тысяч км (при нормальном обслуживании, конечно).

Мотор излечили от масложора и разрушений поршневой группы, робот перестал убивать сцепления. Возможно, и пробег 250 тысяч км для них не предел, но это пока неточно – лифтбеки Polo с этим набором агрегатов столько еще не набегали. Как бы там ни было, на эту связку жалобы отсутствуют.

Нет жалоб и на механическую коробку передач – необходимость ее переборки назревает к пробегам в диапазоне 150-200 тысяч км. Автомат тоже из числа благополучных, с ресурсом порядка 250 тысяч км. Как и все современные агрегаты, он нуждается в регулярной замене масла. Грязное масло ускоряет износ всего, а первым обычно страдает засоренный гидроблок.

Лифтбек хорош практичным багажником. По заводским данным его объем достигает 550 л, по нашим замерам – 464 л под шторкой, но и это отменный результат.

Частые поломки лифтбека Volkswagen Polo

Совершенно четко прослеживаются четыре основные болячки, вылезавшие на очень многих машинах. По счастью, не одновременно.

Первая – стойки стабилизатора. На ранних машинах они выходили из строя при смешных пробегах 5-10 тысяч км, а иногда и раньше, что затруднительно свалить на «плохие дороги». Это просто плохие стойки. Иногда их признавали гарантийным случаем, иногда – нет. Были прецеденты, когда три комплекта меняли на пробеге до 20 тысяч км.

Вторая – стучащая и дребезжащая дверь багажного отсека. Регулировка, как правило, не помогает. Источников шума несколько: изношенные упоры, тонкая пластиковая карта, болтающийся тросик внутри двери. Владельцы разбирают двери и ставят всевозможные самодельные демпферы.

Третья – сбоящая мультимедийная система, что мы подмечали и по экземпляру Polo, некоторое время пробывшему в автопарке «За рулем». На многих машинах мультимедийная система живет какой-то самостоятельной жизнью: экран может внезапно погаснуть, потом включается снова и т.д. Особенно часто капризы проявляются в морозы.

Четвертая часто упоминаемая проблема – жор масла на моторе 1.6.

Все остальные неисправности носят разовый, не системный характер. Так, случались поломки рулевой рейки на 32 тысячах км, у кого-то выходило из строя сцепление (МКП) на 80 тысячах км, у других отказал подогрев сиденья, парктроник или датчик уровня топлива.

Что очень важно: к ходовой части нет практически никаких нареканий, хотя подвеска считается жесткой. По заверениям таксистов, все элементы служат не менее 150 тысяч км, а при бережном обращении и 200 тысяч км.

Финальный вывод по лифтбеку Volkswagen Polo

Для машины бюджетного сегмента лифтбек Polo – надежный и достаточно живучий автомобиль. Двигатели и коробки передач не лишены мелких недостатков, но явно неудачных среди них нет.

Ремонт хорошо освоен, критических трудностей с обслуживанием и запчастями не возникает.

По всей видимости, версию с мотором 1.6 можно брать и при пробегах под 200 тысяч км. Насчет связки 1.4 и робота есть сомнения – каждый экземпляр лучше оценивать индивидуально.

Но ключевым фактором при выборе является цена: пятилетний Polo с пробегом до 100 тысяч км оказывается в среднем дешевле, чем Kia Rio того же возраста при схожем оснащении.

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