Испанские, грузинские, литовские.... — забытые версии советского грузовика
Полную историю трехтонки ЗИС-5, которая началась в далеком 1933 году, читайте тут и тут.
Вторые производные
На стандартном шасси ЗИС‑5 и удлиненных ЗИС‑8 и ЗИС‑12 небольшие специализированные предприятия строили разнообразные автобусы и фургоны.
Три брата-коммуниста
Отдельная глава истории ЗИС‑5 – приключения в Испании.
Республиканскому правительству поставили около 6500 автомобилей. В Испании они получили забавное прозвище «Три брата-коммуниста» (Tres Hermanos Comunistas).
Букву «З» испанцы читали как тройку, русская «И» была похожа на латинскую «Н», ну а «С» подразумевала, что машина пришла из страны, строившей коммунизм.
На шасси ЗИС‑5 строили броневики UNL‑35. Со временем на часть машин ставили иные кабины. А после Второй мировой на ЗИС‑5 устанавливали дизели конструкции инженера Эдоардо Баррейроса, сделанные из советских моторов.
Московские грузовики работали в Испании до второй половины 60‑х. Теперь сохранившиеся экземпляры старательно реставрируют.
Балтийский маскарад
Грузовики и шасси ЗИС‑5, а также длиннобазные шасси в экспортном исполнении ЗИС‑14 поставляли и в страны Балтии, где их часто оснащали кабинами собственного производства.
Герой эпизода
В кино с 60‑х и до наших дней ЗИС‑5 обычно играли и играют сегодня исторических персонажей. Чаще всего – времен Великой Отечественной. Эпизодическая роль современника в фильме «Живет такой парень» в этом смысле – одно из немногих исключений.
- Как в СССР модернизировали грузовики, рассказано тут на примере ЗИЛ-130.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте