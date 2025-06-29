Испанские, грузинские, литовские.... — забытые версии советского грузовика

«За рулем» показал самые интересные и редкие машины на базе ЗИС-5

Полную историю трехтонки ЗИС-5, которая началась в далеком 1933 году, читайте тут и тут.

Вторые производные

На стандартном шасси ЗИС‑5 и удлиненных ЗИС‑8 и ЗИС‑12 небольшие специализированные предприятия строили разнообразные автобусы и фургоны.

Ленинградский автобус АТУЛ на шасси ЗИС‑5 выпускали в 1936–1941 годах. Курортный автобус на шасси ЗИС‑5 тбилисских мастерских предприятия Закавтопромторг.

Фургон для перевозки мяса, сделанный в мастерских московского комбината имени Микояна. Хлебный фургон, созданный в мастерских ленинградского Союза потребительских обществ (ЛСПО).

Магазин на шасси ЗИС‑12 Московского завода пищевого оборудования.

Три брата-коммуниста

Отдельная глава истории ЗИС‑5 – приключения в Испании.

Республиканскому правительству поставили около 6500 автомобилей. В Испании они получили забавное прозвище «Три брата-коммуниста» (Tres Hermanos Comunistas).

Букву «З» испанцы читали как тройку, русская «И» была похожа на латинскую «Н», ну а «С» подразумевала, что машина пришла из страны, строившей коммунизм.

ЗИС‑5 в Испании.

На шасси ЗИС‑5 строили броневики UNL‑35. Со временем на часть машин ставили иные кабины. А после Второй мировой на ЗИС‑5 устанавливали дизели конструкции инженера Эдоардо Баррейроса, сделанные из советских моторов.

Броневик UNL‑35 на советском шасси. ЗИС‑5, отреставрированный в Испании.

Московские грузовики работали в Испании до второй половины 60‑х. Теперь сохранившиеся экземпляры старательно реставрируют.

Балтийский маскарад

Грузовик на шасси ЗИС‑14 рижской фирмы Technocentres.

Грузовики и шасси ЗИС‑5, а также длиннобазные шасси в экспортном исполнении ЗИС‑14 поставляли и в страны Балтии, где их часто оснащали кабинами собственного производства.

ЗИС‑5 и трехосный ЗИС‑6 армии Литвы.

Герой эпизода

В кино с 60‑х и до наших дней ЗИС‑5 обычно играли и играют сегодня исторических персонажей. Чаще всего – времен Великой Отечественной. Эпизодическая роль современника в фильме «Живет такой парень» в этом смысле – одно из немногих исключений.

Как в СССР модернизировали грузовики, рассказано тут на примере ЗИЛ-130.