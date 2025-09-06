#
1.5 турбо, робот, передний привод: какой расход у такого кроссовера

Названо важное преимущество автомобиля JAC JS6

JAC JS6, 1.5T (174 л. с.), Р6

Два месяца с кроссовером JAC — первые летние впечатления
  • Изготовитель – Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай
  • Год выпуска – 2024
  • В эксплуатации «За рулем» – с мая 2025 года
  • Пробег на момент отчета – 17 000 км

Не впервые подмечаю за автомобилями JAC умеренность в потреблении топлива. Кроссовер JAC JS6 – не исключение.

После нескольких тысяч километров, часть из которых была пройдена по трассе, но основное количество – по городу, включая московские пробки, расход не превысил 8 литров на 100 км.

Так что даже не рекордный объем топливного бака (55 л) кажется вполне достаточным. Мы заправляем автомобиль бензином с октановым числом 95, однако, согласно инструкции, он не возражает и против 92‑го.

Расход бензина АИ-95 у кроссовера JAC JS6 не превышает 8 литров на 100 км.
Расход бензина АИ-95 у кроссовера JAC JS6 не превышает 8 литров на 100 км.

Хлебушкин Илья
Фото:
«За рулем»
06.09.2025 
Отзывы о JAC JS6

