1.5 турбо, робот, передний привод: какой расход у такого кроссовера
Названо важное преимущество автомобиля JAC JS6
JAC JS6, 1.5T (174 л. с.), Р6
- Изготовитель – Anhui Jianghuai Automobile Group Corp, Китай
- Год выпуска – 2024
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2025 года
- Пробег на момент отчета – 17 000 км
Не впервые подмечаю за автомобилями JAC умеренность в потреблении топлива. Кроссовер JAC JS6 – не исключение.
После нескольких тысяч километров, часть из которых была пройдена по трассе, но основное количество – по городу, включая московские пробки, расход не превысил 8 литров на 100 км.
Так что даже не рекордный объем топливного бака (55 л) кажется вполне достаточным. Мы заправляем автомобиль бензином с октановым числом 95, однако, согласно инструкции, он не возражает и против 92‑го.
Расход бензина АИ-95 у кроссовера JAC JS6 не превышает 8 литров на 100 км.
06.09.2025
