Сломали шпильку на дорогой детали? Не спешите покупать новую — есть решение

Читатель «За рулем» нашел изящную замену сломанному крепежу

При замене бензонасоса на моем Mitsubishi Outlander XL 4WD второго поколения были сломаны две из шести шпилек крепления прижимного кольца к баку.

Из шести шпилек крепления прижимного кольца к баку две оказались сломанными.
Из шести шпилек крепления прижимного кольца к баку две оказались сломанными.

Снизить расход топлива — это легко: простые советы

В результате плотное соединение отсутствует, и бензин при езде подтекает. Заменить бак дорого, а приварить шпильки – опасно.

Я решил поставить резьбовые заклепки и закрепить кольцо болтами.

Просверлил отверстия и с помощью заклепочника, который стоит в десятки раз дешевле бака, установил заклепки. Теперь кольцо плотно прилегает к баку, и подтеков нет.

Резьбовые заклепки, закрепленные болтами, плотно прижимают кольцо — подтеков нет.

В.Хантулин, г. Симферополь

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing

Что будет, если топливо попадет в моторное масло?

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  Простое и эстетичное решение для замены поломанных креплений в салоне описано тут.
  «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Ревин Алексей
Фото:В. Хантулин
29.09.2025 
Фото:В. Хантулин
