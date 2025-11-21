У Джеймса Бонда такого не было — автомобили советских шпионов

Откуда пошли слухи об особенных автомобилях разведчиков, агентов и шпионов

Эти машины внешне ничем не отличались от знакомых, привычных всем гражданам Советского Союза. Но под стандартными кузовами скрывались иные агрегаты, а динамика автомобилей была сравнима с показателями иномарок-ровесников. Эти машины иногда принято называть «догонялками». Работали они в КГБ СССР, в том числе в 9-м управлении, занимающемся охраной первых лиц государства.

Два десятка лет назад отставной шофер 5-го управления КГБ рассказывал мне, что начинал свою карьеру на Москвиче-407 с двигателем Волги ГАЗ-21.

Потом слышал историю про партию 412-х ижевских Москвичей с волговскими моторами и спортивными двухвальными уфимскими двигателями. Но никаких документов на этот счет у меня нет, по крайней мере пока. Поэтому поговорим о более известных и изученных секретных машинах прошедшей эпохи.

Первые подобные автомобили делали еще из знаменитых «эмок» ГАЗ-М1. Вместо стандартных 50-сильных моторов ставили V8 Ford 3,6 л, 65 л.с. или 3,9 л, 95 л.с. Поскольку в основе кузова «эмки» была также фордовская конструкция, большие моторы влезали в него без особых проблем. На модернизированную «эмку» – ГАЗ-11-73, оснащенную 6-цилиндровым двигателем, скопированным с мотора Dodge, для НКВД ставили форсированную версию американского агрегата. Всего сделали более ста специальных «эмок».

Ну а после Великой Отечественной войны секретные модификации имели все массовые газовские модели. О них поговорим немного подробнее…

