Фото внешнего вида узкого «подземного» РАФа у меня нет. Только салон. На грузовик не похоже, правда?
У Джеймса Бонда такого не было — автомобили советских шпионов

Откуда пошли слухи об особенных автомобилях разведчиков, агентов и шпионов

Эти машины внешне ничем не отличались от знакомых, привычных всем гражданам Советского Союза. Но под стандартными кузовами скрывались иные агрегаты, а динамика автомобилей была сравнима с показателями иномарок-ровесников. Эти машины иногда принято называть «догонялками». Работали они в КГБ СССР, в том числе в 9-м управлении, занимающемся охраной первых лиц государства.

Два десятка лет назад отставной шофер 5-го управления КГБ рассказывал мне, что начинал свою карьеру на Москвиче-407 с двигателем Волги ГАЗ-21.

Потом слышал историю про партию 412-х ижевских Москвичей с волговскими моторами и спортивными двухвальными уфимскими двигателями. Но никаких документов на этот счет у меня нет, по крайней мере пока. Поэтому поговорим о более известных и изученных секретных машинах прошедшей эпохи.

Эти советские машины не попали на конвейер — 12 упущенных возможностей

Первые подобные автомобили делали еще из знаменитых «эмок» ГАЗ-М1. Вместо стандартных 50-сильных моторов ставили V8 Ford 3,6 л, 65 л.с. или 3,9 л, 95 л.с. Поскольку в основе кузова «эмки» была также фордовская конструкция, большие моторы влезали в него без особых проблем. На модернизированную «эмку» – ГАЗ-11-73, оснащенную 6-цилиндровым двигателем, скопированным с мотора Dodge, для НКВД ставили форсированную версию американского агрегата. Всего сделали более ста специальных «эмок».

Ну а после Великой Отечественной войны секретные модификации имели все массовые газовские модели. О них поговорим немного подробнее…

ГАЗ-М20 Победу задумывали с шестицилиндровым мотором ГАЗ-11. Но после войны такую версию забраковали из-за высокого расхода топлива. Однако в 1956-м к идее вернулись, создавая модификацию для МГБ. ГАЗ-М20Г получил 90-сильную «шестерку», как у ЗИМа, и его же трансмиссию с гидромуфтой. На машину поставили карданный вал с промежуточной опорой и масляный радиатор. Полная масса автомобиля выросла до 1900 кг, но максималка по сравнению со стандартной Победой тоже – почти на 20 км/ч до 132 км/ч. Машины собирали без документации, лишь по временным техническим условиям. Сделали около 100 экземпляров. Ни один автомобиль не сохранился, есть лишь более-менее похожая копия.
В 1962-м начали выпуск ГАЗ-23 – 21-й Волги со 195-сильным V8 от Чайки. Масса автомобиля выросла на 300 кг, местами усилили и переработали кузов. Внешне машины, опять же, ничем не отличались от стандартных, даже выхлопные трубы свели в одну, как на обычных ГАЗ-21. Машины выпускали в версиях 23 и 23Б, отличающихся отделкой. Всего сделали 603 замаскированные Волги. В 1967-м построили лишь один автомобиль с V8 с кузовом универсал ГАЗ-22. Его отправили куда-то в советское посольство на Ближний Восток.
Дабы уместить V8 в 21-й Волге, мотор повернули на 2 градуса. Все получилось очень плотно. Машины отличались от стандартных, в частности, панелью кузова перед двигателем.
Вместе с мотором V8 ГАЗ-23 получил и трехступенчатую автоматическую коробку передач. При этом ручка управления коробкой от стандартной не отличалась. Отсутствовала лишь педаль сцепления. Были два опытных экземпляра ГАЗ-23А с механической коробкой, но в серию такие машины не шли. Усилителя тормозов, как и у стандартной 21-й, не было. Изменили лишь материал тормозных барабанов и колодок, а также применяли жидкость с температурой кипения 130 градусов.
Неприметная и почти не видимая снаружи пластинка над рулевой колонкой свидетельствовала, что машина с автоматом. До 100 км/ч ГАЗ-23 разгонялся за 16 с. По техническим условиях максималка – 160 км/ч, но газовцы утверждали, что и 170 км/ч для ГАЗ-23 не предел. И с барабанными-то тормозами без усилителя!
Следующее поколения «догонялок» ГАЗ-24-24 и ГАЗ-24-25 (двигатель под вторым индексом имел экранированную систему электрооборудования) появилось в 1973 году. Причем теперь V8 могли ставить и на универсалы. Мотор в 195 л.с. разгонял автомобиль до 190 км/ч. У Волги уже появился усилитель тормозов, но на всех колесах по-прежнему были барабаны. Смонтировали усилитель рулевого управления. В салоне стоял практически стандартный рычаг коробки передач. Выхлопная труба по-прежнему была одна. НА ГАЗ-24 пробовали ставить и импортные моторы Mercedes-Benz (160 л.с. – ГАЗ-24-91) и BMW (150 л.с. – ГАЗ-24-98). Но это были лишь опытные образцы. До 1980-го машин с V8 на базе 24-й сделали более тысячи.
Разумеется, секретная версия появилась и у номенклатурного ГАЗ-3102, который во времена СССР свободно вообще не продавали. Первый прототип под индексом ГАЗ-3101, сделанный еще в 1973 году, имел мотор V8 4,25 л в 115 л.с. Была и модификация ГАЗ-31011 со 120-сильным двигателем и 4-ступенчатой механической коробкой. Но в серию шли машины с мощными 195-сильными двигателями и автоматами.
ГАЗ-31012 и ГАЗ-31013 в кузове 3102, как и базовая модель, имели уже дисковые тормоза спереди.
ГАЗ-24-34 – «догонялка» на базе модернизированной Волги ГАЗ-24-10. Несколько таких машин сохранились.
Последняя скрытая Волга — ГАЗ-31013 с мотором в 220 л.с. Такие машины собирали вплоть до первой половины 1990-х. Всего изготовили 312 автомобилей в кузове 3102.
А это эскиз салона РАФ-2203. Но не простого, а «хитрого». Существовала версия с уменьшенной на 100 мм шириной и электродвигателем. Официально: электромобиль заказали для вывоза ценностей из подземных хранилищ алмазного фонда. Может быть…
Фото внешнего вида узкого «подземного» РАФа у меня нет. Только салон. На грузовик не похоже, правда?
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
21.11.2025 
Фото:из архива «За рулем»
