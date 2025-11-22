Доработка, которая спасет от капремонта
На автомобиле УАЗ Патриот нет датчика уровня охлаждающей жидкости. Я решил исправить этот недостаток.
Приобрел расширительный бачок от Газели Бизнес с таким датчиком. Подключил параллельно датчику уровня тормозной жидкости.
При загорании аварийного сигнала на панели приборов стоит лишь выяснить, какой жидкости не хватает!
Примечание редакции: контроль уровня охлаждающей жидкости, безусловно, полезен, но информацию о низком уровне лучше вывести на отдельный индикатор.
С. Ляпустин, Курганская область
