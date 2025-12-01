#
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Обновленная Нива — рассказываем, как ее взбодрили

Эксперт «За рулем»: На Ладе Niva Travel с новым мотором хочется ехать быстро

Мольбы «Дайте нам больше мощности!» знакомы каждому владельцу Нивы.

Особенно остро нехватку сил ощущали водители более тяжелой версии Travel – с жигулевским мотором она и правда ехала лишь с попутным ветром. И именно Travel первой получила новый двигатель 1.8. Но прибавка составила… всего семь «лошадок»! Ради чего весь сыр-бор?

Действительно ли этот двигатель – новый?

И да, и нет. Восьмиклапанного мотора 1.8 мощностью 90 л.с. у Лады не было, но создан он не на пустом месте. Это своеобразный гибрид: блок цилиндров от шестнадцатиклапанной Весты и головка от восьмиклапанного мотора 1.6, что является плодом долгой эволюции мотора ВАЗ-2108. Цепь привода ГРМ уступила место ремню с регламентом замены раз в 60 000 км. Даже если он порвется, катастрофы не случится – мотор «безвтыковой».

Но главный вопрос: стоило ли городить такой огород ради семи сил? Однозначно. Ведь главное – крутящий момент! Он вырос до 150 Н·м, равномерно на всех оборотах. Уже на холостых он достигает 127 Н·м – столько же, сколько старый мотор выдавал в пике! Разгон до 100 км/ч стал на 2 секунды быстрее, но главное – феноменальная эластичность. Теперь на пятой передаче с 60 км/ч машина уверенно тянет даже в горку. Раньше желания ехать быстрее 100 км/ч не было, теперь – все иначе.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– На бездорожье Нива всегда была в своей стихии. Но, как вы знаете, порою у нее была не проходимость, а «пролетаемость»: старого мотора даже с понижайкой не хватало для езды внатяг. Теперь же машина может не только лететь (хотя она это всё еще умеет), но и ползти. Поразительно, но на нижнем ряду раздатки Нива даже на четвертой передаче продолжает лезть в крутую горку, пока хватает возможностей шин. Будто едешь на внедорожном круизе!

Так ли обновленная Lada Niva Travеl хороша во всем остальном? Об этом – в декабрьском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Александра Виноградова «Нужный момент» из журнала «За рулем» № 12 за 2025 год.

Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
01.12.2025 
Фото:
«За рулем»
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-60