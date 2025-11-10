Нива с новым мотором — пытаемся въехать в крутой песчаный подъем!

Виноградов: С новым мотором Нива на бездорожье может гораздо больше, чем раньше

На тест-драйве «За рулем» побывал обновленный внедорожник Niva Travel с новым мотором 1.8 мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 153 Нм.

Напомним, этот мотор с индексом ВАЗ-11184 создан из блока ВАЗ-11193 (унифицированного для всех переднеприводных моделей) и восьмиклапанной головки блока ВАЗ-11182. В продаже такие машины должны появиться в конце ноября или начале декабря – тогда же станут известны и точные цены. Пока же у нас с вами есть возможность оценить, получилось ли, наконец, у вазовцев сделать из Нивы автомобиль с нормальной энерговооруженностью?

В частности – появилась ли внедорожная тяга, которой Ниве подчас остро не хватало?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Начинается затяжной песчаный подъем, включаю понижающую передачу. А попробую-ка поехать не на второй, а на третьей – и посмотрим, хватит ли тяги... Заезжает, прикольно! Именно этого Ниве и не хватало, всегда чуствовалась легкая «аритмия». Сейчас ее нет, и даже на полутора тысячах оборотов в затяжном подъеме можно просто чуть-чуть держать газ – и машина заезжает. Получается, что на Ниве можно теперь не только ходом лететь по офф-роуду – а для этого, кстати, не всегда есть возможность, – но и ехать внатяг.

Кстати, несмотря на то что обороты на бездорожье иногда взлетают – температура двигателя четко стоит на 90 °С.

Как новый двигатель ведет себя в других ситуациях, чем обновленная Нива отличается от прежней и какова в обслуживании? Смотрите в нашем видео!

«За рулем» можно смотреть на YouTube