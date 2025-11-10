#
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Нива с новым мотором — пытаемся въехать в крутой песчаный подъем!

Виноградов: С новым мотором Нива на бездорожье может гораздо больше, чем раньше

На тест-драйве «За рулем» побывал обновленный внедорожник Niva Travel с новым мотором 1.8 мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 153 Нм.

Новый мотор, новый дизайн... — а что еще изменилось в этой Ниве?

Напомним, этот мотор с индексом ВАЗ-11184 создан из блока ВАЗ-11193 (унифицированного для всех переднеприводных моделей) и восьмиклапанной головки блока ВАЗ-11182. В продаже такие машины должны появиться в конце ноября или начале декабря – тогда же станут известны и точные цены. Пока же у нас с вами есть возможность оценить, получилось ли, наконец, у вазовцев сделать из Нивы автомобиль с нормальной энерговооруженностью?

В частности – появилась ли внедорожная тяга, которой Ниве подчас остро не хватало?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Начинается затяжной песчаный подъем, включаю понижающую передачу. А попробую-ка поехать не на второй, а на третьей – и посмотрим, хватит ли тяги... Заезжает, прикольно! Именно этого Ниве и не хватало, всегда чуствовалась легкая «аритмия». Сейчас ее нет, и даже на полутора тысячах оборотов в затяжном подъеме можно просто чуть-чуть держать газ – и машина заезжает. Получается, что на Ниве можно теперь не только ходом лететь по офф-роуду – а для этого, кстати, не всегда есть возможность, – но и ехать внатяг.

Кстати, несмотря на то что обороты на бездорожье иногда взлетают – температура двигателя четко стоит на 90 °С.

Как новый двигатель ведет себя в других ситуациях, чем обновленная Нива отличается от прежней и какова в обслуживании? Смотрите в нашем видео!

Иннокентий Кишкурно
10.11.2025 
Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
